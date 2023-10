以色列疏忽遭突襲，西方國家警鐘再響，澤倫斯基：以巴衝突恐分散對俄烏戰爭注意力

美學者:以色列疏忽遭突襲,西方國家警鐘再響

(中央社)哈瑪斯突襲以色列釀成嚴重傷亡,美國保守派智庫多位學者10日表示,以色列措手不及固然令人訝異,西方國家各自內部分化亦促成血腥攻擊,呼籲正視反西方軸心國威脅升高的挑戰。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)7日突襲以色列,發動陸海空大規模入侵,至今雙方死亡人數已逾千人,擁有情報和火力優勢的以色列,因疏於防範釀成重大傷亡,令歐美智庫學者震驚。

美國保守派智庫胡佛研究所(Hoover Institution)的研究員進一步指出,以色列未做好準備固然令人訝異,但美國為首的西方國家面臨國內分化,亦促成激進組織有機可趁,反西方軸心國威脅日益增加構成挑戰。

胡佛研究所研究員艾力(Ayaan Hirsi Ali)10日於英媒《UnHerd》為文指出,以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)去年底第3度出任後,提出針對限制最高法院權力的司法改革計畫,遭遇國內反彈聲浪,國內紛爭已延續數個月之久,領導階層無暇顧及軍隊,導致平民受害。

艾力認為,內部分裂情形不僅發生在以色列,西方國家亦面臨相同問題。美國明年將舉行總統大選,兩黨各有政治盤算,聯邦眾議院議長懸缺,政府面臨關門危機,美國政府注意力同樣分散,哈瑪斯才能大膽發動攻擊。

艾力指出,以色列遭遇突襲是對西方社會「分裂危機」的一次嚴正警告。

她引述美國前總統林肯(Abraham Lincoln)的演說內容:「分裂之家無法立足」(a house divided against itself cannot stand)來強化她的論述。

她認為,伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)、俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)、和中共領導人習近平等反西方聯盟的威脅日益增加;美國和英國儘管承諾支持以色列,但當前「缺乏戰略」。

艾力表示,反西方聯盟正觀望著以色列陷入混亂,中國或許瞄準台灣,呼籲西方國家做出決策,重申持久的價值觀,勿陷入分裂的深淵。

胡佛研究所資深研究員柏曼(Russell Berman)則在美媒《信使報》(The Messenger)發表評論,指出以巴之間的戰爭將波及區域和西方世界,以色列的措手不及令人訝異,將對其政治產生深遠影響。

柏曼認為,反西方軸心國包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓,在多條戰線上進行反擊,俄羅斯入侵烏克蘭,伊朗涉入以色列的突襲,台灣是否成為下個目標是個問號,現實是西方國家遭到圍攻,華府應正視地緣政治挑戰。

澤倫斯基:以巴衝突恐分散對烏克蘭戰爭注意力

(中央社)烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)10日表示,以色列和加薩出現的暴力行為恐會「分散」國際社會對烏克蘭戰爭注意力,同時他也指控俄羅斯正以「某種方式」支持巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯。

《法新社》報導,澤倫斯基在接受《法國第2電視台》(France 2)訪問時表示,「國際社會的注意力可能會離開烏克蘭,這將產生後續影響。」

澤倫斯基同時指控俄羅斯支持哈瑪斯。他在受訪時表示,「我們確信俄羅斯正在以某種方式支持哈瑪斯的行動。」

他同時補充說,「當前的危機……證明了俄羅斯確實尋求在世界各地破壞穩定。」

澤倫斯基也擔憂哈瑪斯襲擊後,以色列面臨的「悲劇」將使對國際社會不再關注烏克蘭戰事。

「我無意進行任何比較。我們國家(烏克蘭)正發生一場可怕的戰爭。在以色列,許多人失去親人。這些悲劇各不相同,但都巨大無比。」

然而,澤倫斯基警告,如果「國際注意力離開烏克蘭,那將會產生後續影響。」

他表示:「烏克蘭命運取決於世界其他國家的團結。世界的團結在很大程度上取決於美國的團結。」

關於烏克蘭戰事,澤倫斯基表示,烏克蘭軍隊自6月發起旨在收復領土的反攻行動「正在多條戰線進行,且所有情況下,我們都取得進展。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:翁世航

核稿編輯:羅元祺