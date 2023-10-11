以色列疏忽遭突襲，西方國家警鐘再響，澤倫斯基：以巴衝突恐分散對俄烏戰爭注意力
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胡佛研究所資深研究員柏曼（Russell Berman）在美媒《信使報》發表評論，指出以巴之間的戰爭將波及區域和西方世界，以色列的措手不及令人訝異，將對其政治產生深遠影響。柏曼認為，反西方軸心國包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓，在多條戰線上進行反擊，俄羅斯入侵烏克蘭，伊朗涉入以色列的突襲，台灣是否成為下個目標是個問號，現實是西方國家遭到圍攻，華府應正視地緣政治挑戰。
美學者：以色列疏忽遭突襲，西方國家警鐘再響
（中央社）哈瑪斯突襲以色列釀成嚴重傷亡，美國保守派智庫多位學者10日表示，以色列措手不及固然令人訝異，西方國家各自內部分化亦促成血腥攻擊，呼籲正視反西方軸心國威脅升高的挑戰。
巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列，發動陸海空大規模入侵，至今雙方死亡人數已逾千人，擁有情報和火力優勢的以色列，因疏於防範釀成重大傷亡，令歐美智庫學者震驚。
美國保守派智庫胡佛研究所（Hoover Institution）的研究員進一步指出，以色列未做好準備固然令人訝異，但美國為首的西方國家面臨國內分化，亦促成激進組織有機可趁，反西方軸心國威脅日益增加構成挑戰。
胡佛研究所研究員艾力（Ayaan Hirsi Ali）10日於英媒《UnHerd》為文指出，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）去年底第3度出任後，提出針對限制最高法院權力的司法改革計畫，遭遇國內反彈聲浪，國內紛爭已延續數個月之久，領導階層無暇顧及軍隊，導致平民受害。
艾力認為，內部分裂情形不僅發生在以色列，西方國家亦面臨相同問題。美國明年將舉行總統大選，兩黨各有政治盤算，聯邦眾議院議長懸缺，政府面臨關門危機，美國政府注意力同樣分散，哈瑪斯才能大膽發動攻擊。
艾力指出，以色列遭遇突襲是對西方社會「分裂危機」的一次嚴正警告。
她引述美國前總統林肯（Abraham Lincoln）的演說內容：「分裂之家無法立足」（a house divided against itself cannot stand）來強化她的論述。
她認為，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、和中共領導人習近平等反西方聯盟的威脅日益增加；美國和英國儘管承諾支持以色列，但當前「缺乏戰略」。
艾力表示，反西方聯盟正觀望著以色列陷入混亂，中國或許瞄準台灣，呼籲西方國家做出決策，重申持久的價值觀，勿陷入分裂的深淵。
胡佛研究所資深研究員柏曼（Russell Berman）則在美媒《信使報》（The Messenger）發表評論，指出以巴之間的戰爭將波及區域和西方世界，以色列的措手不及令人訝異，將對其政治產生深遠影響。
柏曼認為，反西方軸心國包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓，在多條戰線上進行反擊，俄羅斯入侵烏克蘭，伊朗涉入以色列的突襲，台灣是否成為下個目標是個問號，現實是西方國家遭到圍攻，華府應正視地緣政治挑戰。
澤倫斯基：以巴衝突恐分散對烏克蘭戰爭注意力
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）10日表示，以色列和加薩出現的暴力行為恐會「分散」國際社會對烏克蘭戰爭注意力，同時他也指控俄羅斯正以「某種方式」支持巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯。
《法新社》報導，澤倫斯基在接受《法國第2電視台》（France 2）訪問時表示，「國際社會的注意力可能會離開烏克蘭，這將產生後續影響。」
澤倫斯基同時指控俄羅斯支持哈瑪斯。他在受訪時表示，「我們確信俄羅斯正在以某種方式支持哈瑪斯的行動。」
他同時補充說，「當前的危機……證明了俄羅斯確實尋求在世界各地破壞穩定。」
澤倫斯基也擔憂哈瑪斯襲擊後，以色列面臨的「悲劇」將使對國際社會不再關注烏克蘭戰事。
「我無意進行任何比較。我們國家（烏克蘭）正發生一場可怕的戰爭。在以色列，許多人失去親人。這些悲劇各不相同，但都巨大無比。」
然而，澤倫斯基警告，如果「國際注意力離開烏克蘭，那將會產生後續影響。」
他表示：「烏克蘭命運取決於世界其他國家的團結。世界的團結在很大程度上取決於美國的團結。」
關於烏克蘭戰事，澤倫斯基表示，烏克蘭軍隊自6月發起旨在收復領土的反攻行動「正在多條戰線進行，且所有情況下，我們都取得進展。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
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本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。