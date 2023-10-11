泰國在以色列展開首波撤僑工作，11泰籍移工遭哈瑪斯俘虜有待釋放
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以色列和巴勒斯坦自7日爆發衝突以來，泰國公民也被捲入戰火中。根據泰國政府說明，已有18名泰國人在衝突中喪生，另有9名泰國人受傷、11人被擄走。根據泰國勞動部資料，以色列約有3萬名泰國勞工，而加薩地區約有5000名泰國公民在當地工作，撤僑工作會在11日展開。
（中央社）以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）爆發激烈衝突，泰國政府10日表示，已經有18名泰國公民在衝突中死亡，首批撤離的15名泰國公民將在11日起飛，預計12日返國。
以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）爆發激烈衝突，泰國外交部發言人坎查納（Kanchana Patarachoke）10日舉行記者會表示，自從哈瑪斯7日從加薩地區（Gaza）大規模突襲以色列以來，泰國駐以色列大使館從罹難者的雇主方面得知消息，目前已經有18名泰國人喪生，另有9名泰國人受傷、11人被擄走。
根據泰國勞動部資料，以色列約有3萬名泰國勞工，大多從事農業。
坎查納表示，約有5000名泰國公民在加薩地區工作，有3226人登記要返回泰國。
坎查納指出，泰國駐以色列大使館透過以色列航空將撤離首批泰國公民，11日從以色列出發，預計12日抵達泰國，首批撤離包括15名受傷的泰國人及已經被撤離至安全區的泰國人；下一波撤離的飛機預計18日起飛，將撤離80名泰國公民。
坎查納表示，泰國駐以色列周邊國家的大使館也正在向駐在國詢問，是否有替代路線可以撤離泰國公民，而對於被綁架的泰國公民，泰國政府正透過外交及所有可能的管道，表達擔憂和尋求協助。
內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）10日表示，他要求各府府尹聯繫在以色列工作的泰國公民的家屬，看看他們是否有需要幫助，若這些家屬沒有收到家人從以色列寄回來的錢，內政部會考慮協助。
家屬盼遭虜移工平安獲釋
《中央社》報導，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」爆發激烈衝突，以色列的泰國移工也遭殃，11人遭「哈瑪斯」挾持。移工家人聽聞後備感震驚，除了擔憂家人安危，也盼他們平安歸來。
法新社報導，自從「哈瑪斯」（Hamas）7日突襲以色列以來，造成至少18名泰國人喪生，另有11人遭挾持。在「哈瑪斯」威脅處決被擄平民之際，遭挾持的泰國移工家屬十分擔心家人安危。
「哈瑪斯」在這波突襲中挾持約150人，還放話若以色列持續空襲加薩地區（Gaza），將一個個接著處決人質。
泰國人坎亞拉特（Kanyarat Suriyasri）向法新社表示，聽到丈夫奧瓦特（Owat Suriyasri）遭「哈瑪斯」挾持的時候，「心裡感到非常震驚」。
她說：「正在等待聽到一些好消息。」
40歲的奧瓦特來自泰國東北四色菊府（Si Saket），為了賺取更多薪水，2021年到以色列工作，希望為妻子及2個孩子打造更好的家。坎亞拉特形容丈夫是「非常親切、有愛心又很快樂的人」。
坎亞拉特還說，如果能再見到丈夫，要擁抱對方並對他說「我很想你，我不會再讓你到那麼遠的地方了」。
萬尼達（Wannida Ma-asa）的丈夫阿努查（Anucha Angkaew）同樣也遭「哈瑪斯」挾持。她說，「我感到心力交瘁，他被綁架的那天，我們還有講到話。事發前，我跟他視訊通話，我們就像平常一樣聊天 」。
儘管「哈瑪斯」威脅將殺害人質，但萬尼達仍抱持希望，期盼28歲的丈夫平安歸來。「我真的希望他能活下來...我耐心地關注新聞，等著好消息到來」。
阿努查2022年3月從家鄉、泰國東北部烏隆府（Udon Thani）搬到以色列，在酪梨農場工作。
除此之外，還有許多泰國移工的家人正焦急等待失蹤親人的消息。
目前以色列約有3萬名泰國勞工，大部分在農業領域工作。其中許多勞工來自泰國東北部的貧窮偏遠地區，希望到海外工作賺取更多工資，改善家人生活。
不過，他們也常淪為被剝削的對象。「人權觀察 」 （Human Rights Watch）2015年一份報告指出，移工住宿環境不佳，且收入低於法定最低基本工資。
新聞來源
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。