泰國在以色列展開首波撤僑工作，11泰籍移工遭哈瑪斯俘虜有待釋放

（中央社）以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）爆發激烈衝突，泰國政府10日表示，已經有18名泰國公民在衝突中死亡，首批撤離的15名泰國公民將在11日起飛，預計12日返國。

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）爆發激烈衝突，泰國外交部發言人坎查納（Kanchana Patarachoke）10日舉行記者會表示，自從哈瑪斯7日從加薩地區（Gaza）大規模突襲以色列以來，泰國駐以色列大使館從罹難者的雇主方面得知消息，目前已經有18名泰國人喪生，另有9名泰國人受傷、11人被擄走。

根據泰國勞動部資料，以色列約有3萬名泰國勞工，大多從事農業。

坎查納表示，約有5000名泰國公民在加薩地區工作，有3226人登記要返回泰國。

#BangkokPost: At least 1,400 Thais working in Israel have so far expressed a wish to be evacuated home to Thailand while unconfirmed accounts from Israeli employers suggest that as many as 12 Thais could have been killed in Hamas attacks, according to the Foreign Ministry.… pic.twitter.com/C6hGkpACCH — Bangkok Post (@BangkokPostNews) October 10, 2023

坎查納指出，泰國駐以色列大使館透過以色列航空將撤離首批泰國公民，11日從以色列出發，預計12日抵達泰國，首批撤離包括15名受傷的泰國人及已經被撤離至安全區的泰國人；下一波撤離的飛機預計18日起飛，將撤離80名泰國公民。

坎查納表示，泰國駐以色列周邊國家的大使館也正在向駐在國詢問，是否有替代路線可以撤離泰國公民，而對於被綁架的泰國公民，泰國政府正透過外交及所有可能的管道，表達擔憂和尋求協助。

內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）10日表示，他要求各府府尹聯繫在以色列工作的泰國公民的家屬，看看他們是否有需要幫助，若這些家屬沒有收到家人從以色列寄回來的錢，內政部會考慮協助。

Photo Credit: 中央社 以色列特拉維夫班古里昂國際機場（Ben Gurion Airport）離境大廳擠滿「逃難」觀光客。（讀者提供）

家屬盼遭虜移工平安獲釋

《中央社》報導，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」爆發激烈衝突，以色列的泰國移工也遭殃，11人遭「哈瑪斯」挾持。移工家人聽聞後備感震驚，除了擔憂家人安危，也盼他們平安歸來。

法新社報導，自從「哈瑪斯」（Hamas）7日突襲以色列以來，造成至少18名泰國人喪生，另有11人遭挾持。在「哈瑪斯」威脅處決被擄平民之際，遭挾持的泰國移工家屬十分擔心家人安危。

「哈瑪斯」在這波突襲中挾持約150人，還放話若以色列持續空襲加薩地區（Gaza），將一個個接著處決人質。

泰國人坎亞拉特（Kanyarat Suriyasri）向法新社表示，聽到丈夫奧瓦特（Owat Suriyasri）遭「哈瑪斯」挾持的時候，「心裡感到非常震驚」。

她說：「正在等待聽到一些好消息。」

40歲的奧瓦特來自泰國東北四色菊府（Si Saket），為了賺取更多薪水，2021年到以色列工作，希望為妻子及2個孩子打造更好的家。坎亞拉特形容丈夫是「非常親切、有愛心又很快樂的人」。

坎亞拉特還說，如果能再見到丈夫，要擁抱對方並對他說「我很想你，我不會再讓你到那麼遠的地方了」。

萬尼達（Wannida Ma-asa）的丈夫阿努查（Anucha Angkaew）同樣也遭「哈瑪斯」挾持。她說，「我感到心力交瘁，他被綁架的那天，我們還有講到話。事發前，我跟他視訊通話，我們就像平常一樣聊天 」。

儘管「哈瑪斯」威脅將殺害人質，但萬尼達仍抱持希望，期盼28歲的丈夫平安歸來。「我真的希望他能活下來...我耐心地關注新聞，等著好消息到來」。

阿努查2022年3月從家鄉、泰國東北部烏隆府（Udon Thani）搬到以色列，在酪梨農場工作。

除此之外，還有許多泰國移工的家人正焦急等待失蹤親人的消息。

#BangkokPost: In Thailand's northeastern province of Nakhon Phanom, the mother of Natthaporn Onkaew eagerly awaits news of her son, one of eleven Thai nationals taken hostage during Saturday's (October 7) shock attack by Palestinian Islamist group Hamas on Israel. - REUTERS… pic.twitter.com/plqM8lu10t — Bangkok Post (@BangkokPostNews) October 11, 2023

目前以色列約有3萬名泰國勞工，大部分在農業領域工作。其中許多勞工來自泰國東北部的貧窮偏遠地區，希望到海外工作賺取更多工資，改善家人生活。

不過，他們也常淪為被剝削的對象。「人權觀察 」 （Human Rights Watch）2015年一份報告指出，移工住宿環境不佳，且收入低於法定最低基本工資。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範