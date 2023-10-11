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2023/10/11,
印太

泰國在以色列展開首波撤僑工作，11泰籍移工遭哈瑪斯俘虜有待釋放

泰國在以色列展開首波撤僑工作，11泰籍移工遭哈瑪斯俘虜有待釋放
10月10日以色列的鐵穹系統（左）迎戰哈瑪斯的火箭（右）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

以色列和巴勒斯坦自7日爆發衝突以來，泰國公民也被捲入戰火中。根據泰國政府說明，已有18名泰國人在衝突中喪生，另有9名泰國人受傷、11人被擄走。根據泰國勞動部資料，以色列約有3萬名泰國勞工，而加薩地區約有5000名泰國公民在當地工作，撤僑工作會在11日展開。

（中央社）以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）爆發激烈衝突，泰國政府10日表示，已經有18名泰國公民在衝突中死亡，首批撤離的15名泰國公民將在11日起飛，預計12日返國。

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）爆發激烈衝突，泰國外交部發言人坎查納（Kanchana Patarachoke）10日舉行記者會表示，自從哈瑪斯7日從加薩地區（Gaza）大規模突襲以色列以來，泰國駐以色列大使館從罹難者的雇主方面得知消息，目前已經有18名泰國人喪生，另有9名泰國人受傷、11人被擄走。

根據泰國勞動部資料，以色列約有3萬名泰國勞工，大多從事農業。

坎查納表示，約有5000名泰國公民在加薩地區工作，有3226人登記要返回泰國。

坎查納指出，泰國駐以色列大使館透過以色列航空將撤離首批泰國公民，11日從以色列出發，預計12日抵達泰國，首批撤離包括15名受傷的泰國人及已經被撤離至安全區的泰國人；下一波撤離的飛機預計18日起飛，將撤離80名泰國公民。

坎查納表示，泰國駐以色列周邊國家的大使館也正在向駐在國詢問，是否有替代路線可以撤離泰國公民，而對於被綁架的泰國公民，泰國政府正透過外交及所有可能的管道，表達擔憂和尋求協助。

內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）10日表示，他要求各府府尹聯繫在以色列工作的泰國公民的家屬，看看他們是否有需要幫助，若這些家屬沒有收到家人從以色列寄回來的錢，內政部會考慮協助。

以色列特拉維夫班古里昂國際機場擠滿急於離境人群
Photo Credit: 中央社
以色列特拉維夫班古里昂國際機場（Ben Gurion Airport）離境大廳擠滿「逃難」觀光客。（讀者提供）

家屬盼遭虜移工平安獲釋

中央社》報導，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」爆發激烈衝突，以色列的泰國移工也遭殃，11人遭「哈瑪斯」挾持。移工家人聽聞後備感震驚，除了擔憂家人安危，也盼他們平安歸來。

法新社報導，自從「哈瑪斯」（Hamas）7日突襲以色列以來，造成至少18名泰國人喪生，另有11人遭挾持。在「哈瑪斯」威脅處決被擄平民之際，遭挾持的泰國移工家屬十分擔心家人安危。

「哈瑪斯」在這波突襲中挾持約150人，還放話若以色列持續空襲加薩地區（Gaza），將一個個接著處決人質。

泰國人坎亞拉特（Kanyarat Suriyasri）向法新社表示，聽到丈夫奧瓦特（Owat Suriyasri）遭「哈瑪斯」挾持的時候，「心裡感到非常震驚」。

她說：「正在等待聽到一些好消息。」

40歲的奧瓦特來自泰國東北四色菊府（Si Saket），為了賺取更多薪水，2021年到以色列工作，希望為妻子及2個孩子打造更好的家。坎亞拉特形容丈夫是「非常親切、有愛心又很快樂的人」。

坎亞拉特還說，如果能再見到丈夫，要擁抱對方並對他說「我很想你，我不會再讓你到那麼遠的地方了」。

萬尼達（Wannida Ma-asa）的丈夫阿努查（Anucha Angkaew）同樣也遭「哈瑪斯」挾持。她說，「我感到心力交瘁，他被綁架的那天，我們還有講到話。事發前，我跟他視訊通話，我們就像平常一樣聊天 」。

儘管「哈瑪斯」威脅將殺害人質，但萬尼達仍抱持希望，期盼28歲的丈夫平安歸來。「我真的希望他能活下來...我耐心地關注新聞，等著好消息到來」。

阿努查2022年3月從家鄉、泰國東北部烏隆府（Udon Thani）搬到以色列，在酪梨農場工作。

除此之外，還有許多泰國移工的家人正焦急等待失蹤親人的消息。

目前以色列約有3萬名泰國勞工，大部分在農業領域工作。其中許多勞工來自泰國東北部的貧窮偏遠地區，希望到海外工作賺取更多工資，改善家人生活。

不過，他們也常淪為被剝削的對象。「人權觀察 」 （Human Rights Watch）2015年一份報告指出，移工住宿環境不佳，且收入低於法定最低基本工資。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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