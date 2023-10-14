長照稅收制財源不穩、保險制恐重走健保瀕臨破產老路，我們需要公務預算以外的新解方

文：羅伊

長照堅持稅收制？我們需要公務預算以外的新解方

2017年民進黨政府依《長期照顧服務法》設置長照基金，建立國內長照體系，然而立法院預算中心日前示警，長照基金用途及經常支出性經費大幅增加，但主要收入來源的長期穩定性不佳，長照基金財政亮起紅燈。對此衛福部長照司表示，若未來財政出現缺口將依法編列公務預算撥補。但以公務預算支應長照基金缺口，恐會排擠其他預算、惡化政府財政，這也非社會所樂見。對此，長照財源應維持稅收制還是改採保險制的議題，又再次引起社會討論。

長照稅收制財源不穩是隱憂，長照保險制恐重走健保瀕臨破產的老路

隨著長照問題逐漸成為社會顯學，我國為因應長照問題，於2015年通過《長期照護服務法》，使長照政策從此有了法源依據，但是在長照財源部分，國民黨與民進黨之間出現了意見分歧。當時的馬英九政府原規劃以社會保險概念推動長照保險，預計每年可以為長照政策提供1100億元經費，但隨著政黨輪替，蔡英文政府最終選擇採行長照稅收制，設置長照基金以支應長照經費。目前長照基金的主要收入來源為房地合一稅、遺產稅、贈與稅與菸稅，然而這些稅收金額會受政治與經濟環境影響，導致長照基金來源不穩定，這也是支持長照保險制的人對長照稅收制最大的批評。

客觀而言，可以理解蔡英文政府採行長照稅收制是為了避免長照保險重走健保瀕臨破產的老路，如浪費醫療資源、血汗醫療、保費調漲、保費調漲的政治壓力等。但長照基金除財源不穩的隱憂外，立即需要面對的就是稅收不足的問題，如長照保險原預計每年可為長照政策提供1100億元，但長照基金第一年僅編列55億元的來源預算，至2024年也才到達776億元，且隨著用途支出大幅增加，已出現用途預算大於來源預算的情形。

表1：歷年長照基金來源與用途預算（資料來源：衛福部會計處，2023）

年度 基金來源預算（億元） 基金用途預算（億元） 2017 55.25 45.00 2018 310.99 319.49 2019 339.79 337.77 2020 325.72 386.72 2021 391.14 491.69 2022 567.17 559.89 2023 609.41 603.67 2024 776.68 828.19

賴清德主張維持長照稅收制，但公務預算不應是萬靈丹

有鑑於此，各總統候選人的長照政策如何健全長照財源，已成為選舉角力的焦點之一。目前賴清德主張維持長照稅收制，輔以公務預算；侯友宜主張長照稅收制加長照保險制；柯文哲提出中央長照保險局制度；郭台銘主張採行長照保險制，在所有總統候選人中只有賴清德維持長照稅收制。

賴清德維持長照稅收制的底氣，就是當長照財政出現缺口時可以透過公務預算撥補缺口，但公務預算並不是萬靈丹，增加長照基金的撥付金額勢必會產生排擠效應，壓縮其他政策的預算，更不用說賴清德提出的其他政策，諸如醫護人員加薪、癌症新藥基金、逾65歲弱勢族群健保免費等，也都預計以公務預算支應。因此若要維持長照稅收制，需要公務預算以外的新解方。

開徵多元財源並建立稅收成長公式是新解方

維持長照稅收制的潛在新解方或有兩個，第一個是開徵多元財源，增加長照基金來源，因目前長照基金的稅收來源具機會稅性質，若貿然調整稅率可能造成稅收下降的反效果，所以透過開徵多元財源，在不影響現有收入的情況下增加財源，例如我國討論已久但並未施行的食品健康捐，或者類似概念的含糖飲料稅、汽水稅、垃圾食物稅等，對不健康食品課徵稅或捐，在增加長照基金來源的同時，也能加強國民健康。

第2種方法是建立稅收成長公式，確保長照基金來源的稅收能夠依照國民所得或物價指數的變化自動調整，以確保租稅公平與財源穩定。未來無論是多元的財源、還是現行的房地合一稅、遺產稅、贈與稅與菸稅，都應依消費者物價指數、人口結構變化等因素，建立連動的稅收成長公式，降低調整稅率的政治因素。事實上，我國個別法規中已有類似規定可供參考，如《菸害防制法》第4條明定每兩年主管機關應會同專家學者評估是否調整菸捐；《所得稅法》第5條規定免稅額應依消費者物價指數調整等。

總而言之，長照稅收制雖然有需改進之處，社會上也有很多改採長照保險制的聲音，但無可否認由房地合一稅、遺產稅、贈與稅與菸稅作為主要收入來源的長照基金，確實支撐起了現在的長照體系，有效減緩台灣家庭的照護壓力，並促使朝野黨派就長照議題進行討論，以持續造福許多有長照需求的家庭。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航