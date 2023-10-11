聲浪戰區：台灣與日本Podcast市場的現況與策略
我們想讓你知道的是
當台灣的 Podcast 市場競爭如火如荼之時，我們觀察到日本的情形卻並未如此。本次的市場分析，我們將深入這兩個市場的風土人情，以為未來 Podcast 市場的決策者帶來洞悉與策略建議。
數位陌生親疏有別：台日Podcast 知名度的鴻溝
台灣和日本於Podcast知名度方面存在顯著差異。台灣有接近59%的人知道Podcast，遠超過日本的26.9%。這顯示出台灣的Podcast市場相較於日本成熟度較高、創作者擁有更大的潛在觀眾基礎，而日本的Podcast市場仍處於使用者行為模式建立的階段，現階段可能需要更多的資源建立Podcast的使用習慣。
試水溫度冷熱不齊：曾接觸 Podcast 的人口比例
進一步來看，台灣的曾使用過 Podcast 的人口比例為 47.8%，遠高於日本的 14.1%，形成鮮明的對比。這現象可能與台灣在數位匯流程度較高、媒體管道相對多元發達有關。台灣和日本的社會氛圍及通勤文化等方面相近，因此台灣在 Podcast 使用習慣建立方面的歷程或許可以成為日本 Podcast 創作者的參考。
台日聽眾動機相近：娛樂、方便、打發時間
儘管兩地在前面的狀態中有所差異，但我們進一步詢問有使用 Podcast 習慣的民眾後，能觀察到 Podcast 聽眾的動機在台灣和日本中是相當接近的。無論是娛樂、聆聽的方便性和消磨時間都是兩地聽眾的主要動機。
風味各異：台日 Podcast 收聽內容偏好比較
有趣的是，在有興趣的節目類型方面，台灣首選是娛樂影劇流行文化，其次則為商業財經，這也呼應了台灣人對娛樂和商業的強烈興趣。相較之下，日本聽眾則偏向音樂和電視節目/電影，顯示出日本民眾更加希望在 Podcast 上接收生活化及輕鬆的內容。
回歸商業：Podcast 付費行為比較
相應地，兩地於 Podcast 付費行為上，台灣聽眾願意嘗試付費的比例較高，但實際付費過的比例則較低。反觀日本，願意嘗試付費的比例較低，但實際付費過的比例反而較台灣高。
平台選擇哪家強：台日 Podcast 收聽平台分析
就 Podcast 收聽平台來說，台灣聽眾最喜愛 Youtube，其次是 Spotify 和 Apple Podcast，這反映了 Youtube 在台灣的高滲透度和通用性，且部分台灣創作者不僅只經營傳統認知的 Podcast 平台，也會同步製作影音至 Youtube ，此一現象或許與台灣創作者善於培養忠實聽眾進而發揮雙平台互相導流的效益。
在日本，Spotify 是首選，再來是 Amazon Music 和 Apple Podcast，這也符合了前面的調查中，日本在音樂上的內容偏好。
根據上述分析結果，台灣與日本的 Podcast 市場均具有獨特的發展契機及挑戰，然而現階段仍有各自需要努力的地方:
台灣優化付費制度
儘管許多台灣聽眾表示願意嘗試付費，但實際付費比例仍然偏低。檢視並優化現有的價格、付費制度，或將有助於提升實際付費率。一旦付費率提升，將吸引更多創作者投入 Podcast 產業、原有的創作者更有動機產製更高品質作品，這將進一步推動台灣 Podcast市場發展。
日本增強 Podcast 知名度
首先需要提升公眾對於 Podcast 的認識。可以透過社交媒體宣傳、合作廣播電台等方式使 Podcast 更廣闊的進入日本民眾視野。而要培養民眾一項新的使用習慣並非易事，在推廣規劃上需要有長期、有階段性的循序漸進，也需注意與不同族群的溝通方式，以達到最好的市場推廣效果。
Z.com Engagement Lab 將持續追蹤台灣及日本民眾的 Podcast 收聽習慣並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。
執行單位｜Z.com Engagement Lab
調查日期｜台灣 2023 年 5 月 24 日至 5 月 29 日
日本 2023 年 6 月 08 日至 6 月 01 日
調查方法｜網路調查
調查對象｜16-60 歲台灣與日本網路使用者
樣本數｜台灣 960 份，日本 1,320 份
筆者 | 關鍵議題研究中心
核稿 | Mason Lin 林孟希
*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。