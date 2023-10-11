聲浪戰區：台灣與日本Podcast市場的現況與策略

數位陌生親疏有別：台日Podcast 知名度的鴻溝

台灣和日本於Podcast知名度方面存在顯著差異。台灣有接近59%的人知道Podcast，遠超過日本的26.9%。這顯示出台灣的Podcast市場相較於日本成熟度較高、創作者擁有更大的潛在觀眾基礎，而日本的Podcast市場仍處於使用者行為模式建立的階段，現階段可能需要更多的資源建立Podcast的使用習慣。

試水溫度冷熱不齊：曾接觸 Podcast 的人口比例

進一步來看，台灣的曾使用過 Podcast 的人口比例為 47.8%，遠高於日本的 14.1%，形成鮮明的對比。這現象可能與台灣在數位匯流程度較高、媒體管道相對多元發達有關。台灣和日本的社會氛圍及通勤文化等方面相近，因此台灣在 Podcast 使用習慣建立方面的歷程或許可以成為日本 Podcast 創作者的參考。

台日聽眾動機相近：娛樂、方便、打發時間

儘管兩地在前面的狀態中有所差異，但我們進一步詢問有使用 Podcast 習慣的民眾後，能觀察到 Podcast 聽眾的動機在台灣和日本中是相當接近的。無論是娛樂、聆聽的方便性和消磨時間都是兩地聽眾的主要動機。

風味各異：台日 Podcast 收聽內容偏好比較

有趣的是，在有興趣的節目類型方面，台灣首選是娛樂影劇流行文化，其次則為商業財經，這也呼應了台灣人對娛樂和商業的強烈興趣。相較之下，日本聽眾則偏向音樂和電視節目/電影，顯示出日本民眾更加希望在 Podcast 上接收生活化及輕鬆的內容。

回歸商業：Podcast 付費行為比較

相應地，兩地於 Podcast 付費行為上，台灣聽眾願意嘗試付費的比例較高，但實際付費過的比例則較低。反觀日本，願意嘗試付費的比例較低，但實際付費過的比例反而較台灣高。

平台選擇哪家強：台日 Podcast 收聽平台分析

就 Podcast 收聽平台來說，台灣聽眾最喜愛 Youtube，其次是 Spotify 和 Apple Podcast，這反映了 Youtube 在台灣的高滲透度和通用性，且部分台灣創作者不僅只經營傳統認知的 Podcast 平台，也會同步製作影音至 Youtube ，此一現象或許與台灣創作者善於培養忠實聽眾進而發揮雙平台互相導流的效益。

在日本，Spotify 是首選，再來是 Amazon Music 和 Apple Podcast，這也符合了前面的調查中，日本在音樂上的內容偏好。

我們觀察到目前台灣流量排名靠前的幾位 Podcast 創作者也同時也具備 Youtuber 的身分。

根據上述分析結果，台灣與日本的 Podcast 市場均具有獨特的發展契機及挑戰，然而現階段仍有各自需要努力的地方:

台灣優化付費制度

儘管許多台灣聽眾表示願意嘗試付費，但實際付費比例仍然偏低。檢視並優化現有的價格、付費制度，或將有助於提升實際付費率。一旦付費率提升，將吸引更多創作者投入 Podcast 產業、原有的創作者更有動機產製更高品質作品，這將進一步推動台灣 Podcast市場發展。

日本增強 Podcast 知名度

首先需要提升公眾對於 Podcast 的認識。可以透過社交媒體宣傳、合作廣播電台等方式使 Podcast 更廣闊的進入日本民眾視野。而要培養民眾一項新的使用習慣並非易事，在推廣規劃上需要有長期、有階段性的循序漸進，也需注意與不同族群的溝通方式，以達到最好的市場推廣效果。

Z.com Engagement Lab 將持續追蹤台灣及日本民眾的 Podcast 收聽習慣並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。

執行單位｜Z.com Engagement Lab

調查日期｜台灣 2023 年 5 月 24 日至 5 月 29 日

日本 2023 年 6 月 08 日至 6 月 01 日

調查方法｜網路調查

調查對象｜16-60 歲台灣與日本網路使用者

樣本數｜台灣 960 份，日本 1,320 份

筆者 | 關鍵議題研究中心

核稿 | Mason Lin 林孟希

*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。

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