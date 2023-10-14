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TNL+ 2023/10/14,
中東

我在以色列，親歷哈瑪斯安息日突襲：你看到現在發生的一切，還相信異族共存嗎？

我在以色列，親歷哈瑪斯安息日突襲：你看到現在發生的一切，還相信異族共存嗎？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

戰爭開始後的某一天夜晚，我們照例與孩子站在窗邊，欣賞窗外景色，互道晚安；在黑色的夜空中，我看到遠方，幾個像是流星一般、從天際咻咻咻成弧形升起光線，我本能地轉頭望向桌上的手機，隨即意識到那是鐵穹系統攔截來自加薩的火箭炮；我故作鎮定，沒說什麼，像往常一樣，跟孩子道晚安，把他們送上床。晚安，希望衝突兩邊的每位平民老百姓，明天都可以毫髮無傷地互道早安。我心想裡默念，這個像選美佳麗說「希望世界和平」一樣，有點愚蠢、天真的想法。

2023年10月7日是個安息日，早上6:30左右，我的手機開始嗶嗶作響，仍然睡眼惺忪的我，原本有些不以為意，心想適逢妥拉節（Simchat Torah）的安息日一大早，哪裡會有什麼重大新聞；只是嗶嗶聲仍不斷響起，禁不住好奇，我拿起手機，看到「紅色警戒」（tzeva adom；red alert）APP警報，在南部邊界多處陸續響起。

還沒來得及回過神來，我們所在區域的空襲警報大作，我和先生熟練地，一人把熟睡中的幼童抱到避難間，另一人把避難間的門窗關緊。

這不是我們第一次聽到空襲警報，因此在SOP與心態上，都算是熟悉且平靜；空襲警報往往意味著，來自加薩的火箭炮正在前來此區的路上；在我們所在的區域，民眾必須在60秒以內抵達避難間。

我們因為自家的一個房間就是避難間，空襲警報作響時，只要在60秒內走進避難間，關緊門窗，警報過後10分鐘，就可以出來。

家裡沒有避難間的，則必須在警報響起後60秒內，抵達大樓的公共避難室、或最近的公共防空洞。

過去，警報聲常預示著，以色列國防軍與加薩將在接下來幾天、甚至一週，持續交火，包括我們在內的以國南部居民，會不時聽到空襲警報，因此必須儘量限縮日常行動，確保自己不要離家裡的避難間、或住家附近的防空洞太遠。

曾經有那麼一個下午，我們因空襲警報進出避難間三次；那時，我以為這很不尋常。

「不尋常」頻次的空襲警報

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