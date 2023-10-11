日外相上川陽子出訪東協四國，岸田政權以「日本流」在東南亞抗衡中國影響力
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日本新任外務大臣上川陽子計劃10月初起出訪汶萊、越南、寮國、泰國，此舉是為了12月16至18日在東京舉辦的日本與東協（ASEAN）特別首腦會議展開協調。專家認為，岸田政權更擅長用經濟連結，創造對等關係，試圖以「日本流」的外交模式彌補美國在東南亞影響力下滑所造成的空白。
文：向凌
日本外務大臣計劃10月初出訪東南亞四國，向諸國強調實現「自由開放的印度太平洋」的重要性。專家認為，岸田內閣試圖以「日本流」的外交模式彌補美國影響力下滑所造成的空白，但是面臨中國的財力，新任外務大臣上川陽子的手腕備受考驗。
依對象國特性施展不同外交手腕
《共同社》報道，日本新任外務大臣上川陽子計劃10月初起出訪汶萊、越南、寮國、泰國。此舉是為了12月16至18日在東京成功舉辦日本與東協（ASEAN）特別首腦會議展開協調。
針對中國在東南亞的勢力擴張，上川將向東南亞諸國強調法治和實現「自由開放的印度太平洋」的重要性。
上川在9月13日的內閣改組中就任外相後立即出席聯合國大會，東南亞的訪問將是她約1個月內的第2次海外出差。
東協在美中勢力競逐的地位特別。東協與中國在2021年、與美國在去年分別升級了關係。今年是日本與東協開啟交流50週年，雙方關係在9月提升到「全面戰略夥伴關係」。新加坡南洋理工大學教授古賀慶（Kei Koga）認為，上川出訪的四個國家政治光譜並不同，針對中國所造成的印太安全疑慮，上川必須施展不同的外交手腕。
他對美國之音表示，上川必然會重複強調日本一貫的基本框架，也就是「自由開放的印太」和「自由開放的國際秩序」作為廣泛框架的同時，但在其中的每一項原則的說明都會根據對象國的特質而有重點上的差異，例如在國際海洋法方面。他認為，上川將根據訪問國的國家利益，以不同方式強調尊重、溝通與發展的重要性。
淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲在接受美國之音的訪問時表示，日本和中國長期在國際舞台互相較勁，近期的岸田政權將言語化為行動，從上川這次的訪問行程，以及對象國的地理位置便可看出端倪。
他指出，一般認為泰國、越南較為親美，特別是拜登政府近期相當注重與此兩國的外交；寮國、汶萊較為親中，其中汶萊也與日本關係良好。而攤開地圖看這四個國家的地理位置，汶萊位於南海的南邊，越南的狹長國土沿著南海的西邊。越南、寮國的北方領土邊界和中國相連，可看出在最受中國影響的中南半島，岸田政權主動出擊的決心，特別是利用日本在該地區關係良好的越南。
蔡錫勲說:「上川陽子這次出訪的順序是汶萊、越南、寮國、泰國。自民黨政調會長萩生田光一在7月9日到13日之間也訪問了越南、寮國、泰國，兩者的訪問順序一致。由此可見，越南是日本最重視的東協國家。」
蔡錫勲指出，近年來在日外國工作者、留學生的比例中，越南幾乎可以與中國匹敵，日本會將越南作為前進中南半島的據點。
台灣國際戰略學會副研究員黃惠華表示，日本與東協升級為全面戰略夥伴關係的重要指標是地緣經濟。她指出，東協推動任何經濟整合的工程都需要引進外國投資，例如「區域全面經濟夥伴協議」（RCEP）、一帶一路倡議、屬於印太戰略的「大湄公河計畫」。
她對美國之音說：「除了跟美國、中國玩，也要與經濟實力雄厚的日本推整合計劃，這是東協國家自己的印太戰略，或者說是東協版的一帶一路計劃。」黃惠華
指出，基於岸田內閣經濟安全戰略，日本要參加「大湄公河計劃」，也要參與東協區域整合計劃-「汶萊─印度尼西亞─馬來西亞─菲律賓─東協東部成長區域（BIMP-EAGA）」計劃，對於東南亞的重視不在話下。
網路安全合作源自日本防衛指針強化「情報戰」
日本政府10月5日在東京舉辦紀念與東協開始交流50週年的「日本與東協網路安全官民聯合論壇」，論壇上簽署了維護網路安全的各國NPO等加強合作相關的備忘錄，力圖官民攜手提升網路攻擊應變能力。
台灣國際戰略學會副研究員黃惠華表示，東南亞國家與日本都經常遭受來自中國網路攻擊，因此網路安全對策是東協和日本共同的安全議題。
她指出，2021年5月日本批准了一項3年網路安全戰略，強調為了對網路攻擊事件作出快速反應，還需要建立一整套國際合作和夥伴機制，包括多邊資訊交流機制、網路犯罪應對系統以及網路空間國際安全領域的合作理念。
她說: 「日本與東協民間資安合作，這是建構網路安全集體防衛中國網路攻擊的共同行動，避免過於泛軍事化的舉措。」
淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲認為，日本今年新版的防衛指針上出現了「情報戰」這個新名詞，顯然要與各國擴大安全領域的合作，包括非傳統安全的項目，以共同抵抗中國的威脅。
他說:「日本規劃與東協資訊安全合作的劇本，應該是依照新版《防衛白皮書》的一節『情報戰上也看到科學技術的擴張』。強化與東協的資訊安全合作，目的是構築情報戰能力。」
新加坡南洋理工大學教授古賀慶表示，日本確實在擴大安全合作與外交的範圍，但能深入到什麼程度尚未明朗。
他說，目前越南表現出積極思考合作的態度，但其他國家似乎將網路安全的合作視為針對中國的避險政策，既沒有深入思考網路安全的重要性，也還沒有考慮在這個領域上對抗中國。
以「日本流」的外交模式補足美國在區域的空白
相較於岸田內閣今年利用G7主席國的契機活躍於國際舞台，中國近期在外交上產生異常的人事異動，習近平也缺席了9月的聯合國大會。這對於美日與中國在東南亞地區的勢力競逐所造成的影響，是國際人士觀察的焦點。
新加坡南洋理工大學教授古賀慶認為，日本在各種論壇上的積極外交努力，短期內看似效果不大，但從長遠來看，這種「持續外交」的形像是過去日本在戰後還能逐漸與東南亞諸國建立信任關係的原因。他表示，日本積極外交的態度會產生親和力，和習近平政權的形像有很大的區別，長遠來看是有利的。
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。