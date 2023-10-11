日外相上川陽子出訪東協四國，岸田政權以「日本流」在東南亞抗衡中國影響力

文：向凌

日本外務大臣計劃10月初出訪東南亞四國，向諸國強調實現「自由開放的印度太平洋」的重要性。專家認為，岸田內閣試圖以「日本流」的外交模式彌補美國影響力下滑所造成的空白，但是面臨中國的財力，新任外務大臣上川陽子的手腕備受考驗。

依對象國特性施展不同外交手腕

《共同社》報道，日本新任外務大臣上川陽子計劃10月初起出訪汶萊、越南、寮國、泰國。此舉是為了12月16至18日在東京成功舉辦日本與東協（ASEAN）特別首腦會議展開協調。

針對中國在東南亞的勢力擴張，上川將向東南亞諸國強調法治和實現「自由開放的印度太平洋」的重要性。

上川在9月13日的內閣改組中就任外相後立即出席聯合國大會，東南亞的訪問將是她約1個月內的第2次海外出差。

東協在美中勢力競逐的地位特別。東協與中國在2021年、與美國在去年分別升級了關係。今年是日本與東協開啟交流50週年，雙方關係在9月提升到「全面戰略夥伴關係」。新加坡南洋理工大學教授古賀慶（Kei Koga）認為，上川出訪的四個國家政治光譜並不同，針對中國所造成的印太安全疑慮，上川必須施展不同的外交手腕。

他對美國之音表示，上川必然會重複強調日本一貫的基本框架，也就是「自由開放的印太」和「自由開放的國際秩序」作為廣泛框架的同時，但在其中的每一項原則的說明都會根據對象國的特質而有重點上的差異，例如在國際海洋法方面。他認為，上川將根據訪問國的國家利益，以不同方式強調尊重、溝通與發展的重要性。

淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲在接受美國之音的訪問時表示，日本和中國長期在國際舞台互相較勁，近期的岸田政權將言語化為行動，從上川這次的訪問行程，以及對象國的地理位置便可看出端倪。

他指出，一般認為泰國、越南較為親美，特別是拜登政府近期相當注重與此兩國的外交；寮國、汶萊較為親中，其中汶萊也與日本關係良好。而攤開地圖看這四個國家的地理位置，汶萊位於南海的南邊，越南的狹長國土沿著南海的西邊。越南、寮國的北方領土邊界和中國相連，可看出在最受中國影響的中南半島，岸田政權主動出擊的決心，特別是利用日本在該地區關係良好的越南。

蔡錫勲說:「上川陽子這次出訪的順序是汶萊、越南、寮國、泰國。自民黨政調會長萩生田光一在7月9日到13日之間也訪問了越南、寮國、泰國，兩者的訪問順序一致。由此可見，越南是日本最重視的東協國家。」

蔡錫勲指出，近年來在日外國工作者、留學生的比例中，越南幾乎可以與中國匹敵，日本會將越南作為前進中南半島的據點。

台灣國際戰略學會副研究員黃惠華表示，日本與東協升級為全面戰略夥伴關係的重要指標是地緣經濟。她指出，東協推動任何經濟整合的工程都需要引進外國投資，例如「區域全面經濟夥伴協議」（RCEP）、一帶一路倡議、屬於印太戰略的「大湄公河計畫」。

她對美國之音說：「除了跟美國、中國玩，也要與經濟實力雄厚的日本推整合計劃，這是東協國家自己的印太戰略，或者說是東協版的一帶一路計劃。」黃惠華

指出，基於岸田內閣經濟安全戰略，日本要參加「大湄公河計劃」，也要參與東協區域整合計劃-「汶萊─印度尼西亞─馬來西亞─菲律賓─東協東部成長區域（BIMP-EAGA）」計劃，對於東南亞的重視不在話下。

Photo Credit: GettyImages 日本外務大臣上川陽子

網路安全合作源自日本防衛指針強化「情報戰」

日本政府10月5日在東京舉辦紀念與東協開始交流50週年的「日本與東協網路安全官民聯合論壇」，論壇上簽署了維護網路安全的各國NPO等加強合作相關的備忘錄，力圖官民攜手提升網路攻擊應變能力。

台灣國際戰略學會副研究員黃惠華表示，東南亞國家與日本都經常遭受來自中國網路攻擊，因此網路安全對策是東協和日本共同的安全議題。

她指出，2021年5月日本批准了一項3年網路安全戰略，強調為了對網路攻擊事件作出快速反應，還需要建立一整套國際合作和夥伴機制，包括多邊資訊交流機制、網路犯罪應對系統以及網路空間國際安全領域的合作理念。

她說: 「日本與東協民間資安合作，這是建構網路安全集體防衛中國網路攻擊的共同行動，避免過於泛軍事化的舉措。」

淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲認為，日本今年新版的防衛指針上出現了「情報戰」這個新名詞，顯然要與各國擴大安全領域的合作，包括非傳統安全的項目，以共同抵抗中國的威脅。

他說:「日本規劃與東協資訊安全合作的劇本，應該是依照新版《防衛白皮書》的一節『情報戰上也看到科學技術的擴張』。強化與東協的資訊安全合作，目的是構築情報戰能力。」

新加坡南洋理工大學教授古賀慶表示，日本確實在擴大安全合作與外交的範圍，但能深入到什麼程度尚未明朗。

他說，目前越南表現出積極思考合作的態度，但其他國家似乎將網路安全的合作視為針對中國的避險政策，既沒有深入思考網路安全的重要性，也還沒有考慮在這個領域上對抗中國。

Photo Credit: GettyImages 日本首相岸田文雄

以「日本流」的外交模式補足美國在區域的空白

相較於岸田內閣今年利用G7主席國的契機活躍於國際舞台，中國近期在外交上產生異常的人事異動，習近平也缺席了9月的聯合國大會。這對於美日與中國在東南亞地區的勢力競逐所造成的影響，是國際人士觀察的焦點。

新加坡南洋理工大學教授古賀慶認為，日本在各種論壇上的積極外交努力，短期內看似效果不大，但從長遠來看，這種「持續外交」的形像是過去日本在戰後還能逐漸與東南亞諸國建立信任關係的原因。他表示，日本積極外交的態度會產生親和力，和習近平政權的形像有很大的區別，長遠來看是有利的。