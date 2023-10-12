哈瑪斯藏鏡人戴夫復仇密謀2年，曾逃過以色列7次暗殺，恐攻背後有卡達、土耳其撐腰

哈瑪斯藏鏡人戴夫復仇密謀2年，曾逃過以色列7次暗殺

（中央社）以色列形容巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）上週毀滅性突襲是以色列版911時刻，密謀2年的幕後黑手戴夫（Mohammed Deif）則稱這波突襲為「艾格撒洪水行動」，意在復仇。

《路透社》報導，哈瑪斯7日從加薩走廊（Gaza Strip）發射數千枚火箭，以色列頭號通緝犯戴夫當時在錄音聲明中採用「艾格撒洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood）一詞，表明這波攻擊是報復以色列突襲耶路撒冷艾格撒清真寺。

根據在加薩與哈瑪斯關係密切的消息人士說法，2021年5月伊斯蘭教第3聖地艾格撒清真寺遇襲，引發阿拉伯和穆斯林世界眾怒，戴夫開始策劃這次的行動。這場行動在以色列造成的死亡人數已超過1200人。

消息人士說：「導火線是以色列當時在齋戒月（Ramadan）期間闖入艾格撒清真寺，毆打禮拜的信徒，攻擊他們，不分老少把人拖出清真寺的場景和畫面，這一切引發眾怒，火上加油。」

戴夫逃過以色列7次暗殺，最近一次發生在2021年。他很少發言，也從未公開露面。因此，當哈瑪斯的電視頻道宣布他準備在7日發表談話時，巴勒斯坦人便知道有大事要發生。

戴夫在錄音中說：「今日艾格撒的怒火、我們人民和國家的怒火即將爆發。我們的聖戰士聽好，今天是你們讓罪犯明白他的時代已經結束的日子。」

目前已知的戴夫照片只有3張，1張在他20多歲拍攝，另1張戴著面具，還有1張是他的影子圖，上述錄音播放時用的就是他的剪影。

戴夫目前下落不明，不過他很可能躲在加薩下方迷宮般的地道。以色列安全消息人士說，巴勒斯坦武裝分子戴夫直接參與這場攻擊的策劃和行動。

兩個智囊，一個主謀

親近哈瑪斯的消息人士透露，準備攻擊是由兩人共同決定，一是哈瑪斯旗下武裝團體「艾茲丁・卡薩姆旅」（Izz ad-Din al-Qassam Brigades）指揮官戴夫，另一人是加薩哈瑪斯的領導人辛瓦（Yehya Sinwar），但很明顯誰是主謀。

消息人士說，「有兩個智囊，但只有一個主謀」，並說這次行動的相關消息只有少數哈瑪斯高層知道。

根據一名熟悉內部想法的區域消息人士說法，由於保密程度很高，連以色列的宿敵伊朗都僅籠統知道哈瑪斯在策劃一項重大行動，但不知道具體時間或細節。伊朗是哈瑪斯資金、訓練和武器的重要來源。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）10日表示，伊朗並未涉入對以色列的攻擊行動。美國表示，雖然伊朗難脫關係，但沒有情報或證據顯示伊朗直接參與攻擊事件。

哈瑪斯對外關係負責人巴拉卡（Ali Baraka）說：「我們為這場戰鬥準備了兩年。」

戴夫在錄音中平靜地表示，哈瑪斯已多次警告以色列停止對巴勒斯坦人燒殺擄掠，釋放他所謂遭受虐待和刑求的囚犯，並停止徵收巴勒斯坦土地。

戴夫說，哈瑪斯先前敦促國際社會終結以色列「占領罪行」，但以色列卻進一步挑釁。他還表示，哈瑪斯過去曾要求以色列達成人道協議釋放巴勒斯坦囚犯，但遭到拒絕。

他說：「鑒於以色列大肆占領且國際法和相關決議否認此事，以及美國和西方支持以色列加上國際社會的沉默，我們決定親自終結這一切。」

Photo Credit: GettyImages 加薩哈瑪斯領導人辛瓦（Yehya Sinwar）

哈瑪斯恐攻背後有卡達土耳其撐腰，組織來歷、行凶動機一次看

（中央社）自2007年以來統治加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯，本月7日突襲以色列境內，殺害大批民眾並擄走150名平民當人質。

哈瑪斯滲透邊境，派出戰鬥人員進入邊境社區和軍事設施，種種前所未見之舉震驚全球，並讓許多人提問哈瑪斯的能力與戰略到底為何。以下為《美聯社》彙整資料。

哈瑪斯由來為何？

哈瑪斯是一個由居住在加薩的巴勒斯坦難民雅新（Sheikh Ahmed Yassin）於1987年創立的團體。

哈瑪斯這個字是阿拉伯文「伊斯蘭抵抗運動」（Islamic Resistance Movement）的縮寫。這個名字意在顯示這個組織的根源，以及其與「穆斯林兄弟會」（Muslim Brotherhood）這個1920年代起源於埃及的遜尼派世界最重要團體之一的早期關聯。

哈瑪斯曾矢志消滅以色列，不僅發動多起自殺炸彈攻擊，也對平民和以色列軍人發動致命襲擊行動。

美國國務院1997年將哈瑪斯列入恐怖組織名單。歐洲聯盟（EU）和其他西方國家也將哈瑪斯視為恐怖組織。

哈瑪斯2006年在巴勒斯坦議會選舉贏得多數席次，2007年以暴力手段從法塔赫組織（Fatah）主導的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）手中奪下加薩走廊控制權，自此法塔赫僅控制約旦河西岸地區（West Bank），而加薩地帶由哈瑪斯支配。

對此，以色列做出封鎖加薩的因應作為，以限制人貨進出做為阻止哈瑪斯研發武器的手段。這樣的舉措搞垮了加薩地區的經濟，巴勒斯坦人指控以色列根本是在進行集體懲罰。

多年來，哈瑪斯有著卡達和土耳其等阿拉伯國家的支持，近來更向伊朗和其盟國靠攏。

哈瑪斯領袖有哪些人？

哈瑪斯的創始人兼精神領袖是雅新。他肢體癱瘓、以輪椅代步，在以色列監獄中度過多年，曾負責監督哈瑪斯軍事部門成立，該部門1993年首度發動自殺攻擊。