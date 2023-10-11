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2023/10/11,
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菲律賓變裝皇后扮耶穌恐遭判刑12年，專家憂藝術表演遭壓制影響言論自由

菲律賓變裝皇后扮耶穌恐遭判刑12年，專家憂藝術表演遭壓制影響言論自由
遭逮捕的菲律賓變裝皇后維加。Photo Credit:GettyImages

我們想讓你知道的是

菲律賓一名變裝皇后維加因扮演耶穌基督而被警方逮捕，最高可能被判12年期刑。維加曾表示表演是自己的的權利，自己被逮捕也顯示菲律賓的「恐同程度」；教會反對派則認為，維加的表演缺乏對信仰的尊重。此外，人權組織也稱，維加的表演受國際人權法的保護。

綜合《半島電視台》、《BBC》以及《CNN》報導，菲律賓一名變裝皇后因扮演耶穌基督背誦主禱文而被捕，最高恐面臨12年期刑。

藝名為普拉·盧卡·維加（Pura Luka Vega）的變裝皇后阿瑪迪斯·費爾南多·帕金特（Amadeus Fernando Pagente）在7月份的一場表演中打扮成耶穌，並用他加祿語表演搖滾版的主禱文（Ama Namin）。

這段表演被拍成影片後在網路上瘋傳（現已遭刪除），引發宗教人士的不滿。

由教會領袖組成的菲律賓耶穌運動於7月底向馬尼拉檢察官辦公室提出了第一份刑事起訴；另一天主教團體拿撒勒兄弟會（Hijos Del Nazareno Central）則在8月提出了第二次刑事起訴。

此外，包括首都馬尼拉在內，菲律賓多個城市也宣布維加為「persona non grata」，意為拉丁語－「不受歡迎的人」，此舉是一種象徵性舉動，宣布城市不歡迎特定人士。

菲律賓是一個虔誠的基督教國家，全國共有80%的人口信仰天主教，因此教會在該國日常生活和政治中都保持著重要的影響力。

維加於4日遭馬尼拉警方拘留。據警方的逮捕令，維加被指控違反一項褻瀆法，該條法律禁止「冒犯任何種族或宗教」的「不雅或不道德的戲劇、場景、行為或表演」，這些指控可能使維加面臨最高12年的刑期及罰款；此外，他還被指控違反了「網路犯罪法」，因為表演影片在網路上廣為流傳。

維加的律師在社群平台X（原為推特）發表的聲明中表示，將會對這些指控提出異議，並盡力爭取保釋。

在表演影片引發爭議之際，維加曾在7月時於X上發表聲明為自己辯護，稱這段表演是他讚美上帝的方式。

「我知道人們認為我的表現是褻瀆的、無禮的或令人遺憾的。然而，他們不應該告訴我該如何實踐我的信仰，或如何變裝，這場表演本來就不適合這些人，這是我的經歷和我表達的方式，我的權利被剝奪了。」維加寫道。

據報導，維加被拘留後接受法新社採訪時表示，他「沒有做錯任何事」，他的被捕凸顯了菲律賓的「恐同程度」。

菲律賓天主教主教會議發言人傑羅姆·塞西拉諾（Jerome Secillano）神父於5日告訴CNN，教會批評這場表演具有冒犯性，是因為教會認為表演缺乏對信仰的尊重。

「（表演）是對我們信仰的嘲弄，我們信仰的元素不應該被用於世俗目的，特別是娛樂。」塞西拉諾說，但他並沒有評論教會是否認為逮捕維加是捍衛信仰的正確做法。

「維加的表演可能會冒犯一些人，但根據國際人權法，這是受保護的表達方式。」人權觀察性別權利專家萊恩·托雷森（Ryan Thoreson）在一份聲明中表示，並補充：「言論自由包括冒犯、諷刺或挑戰宗教信仰的藝術表達。」

同時，托雷森也呼籲菲律賓當局應該撤銷指控並釋放維加。

維加被捕後，「＃FreePuraLukaVega」的標籤成為菲律賓X上的熱門話題，許多支持者發文表示「變裝不是犯罪」，並將變裝皇后表演者的困境與殺人犯和性犯罪者進行比較，稱這些真正的罪犯仍逍遙法外，並沒有受到公正的處理。

幾十年來，菲律賓的變裝皇后一直是頗受歡迎的藝人，他們模仿歌手和女演員，並在單口喜劇中展現幽默。

33歲的維加曾參加2022年播出的選美節目「Drag Den」，是新一代且備受矚目的變裝皇后，這些新生代的變裝皇后利用自己的表演來捍衛自己的事業並測試言論自由的極限。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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