以色列版911：哈馬斯閃電襲擊牽扯美國、伊朗、沙烏地，衝突會怎麼收場？
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從過往經驗來看，哈瑪斯此次閃擊注定悲劇，但敢以殉難翹動地緣板塊，干擾大國的政治行動，或許就是哈瑪斯烈士路線的展現，只是孤注一擲的結果，就是巴以平民承受死傷代價，且巴勒斯坦無疑會是更慘重的一方。
文：劉燕婷
當地時間10月7日清晨，哈瑪斯（Hamas）突然襲擊以色列，發射了超過千枚火箭彈，其武裝人員也同步滲透至以色列南部，佔領多處猶太定居點，並擄走不少以色列平民。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨即表示，將動用全部力量摧毀哈瑪斯，非武裝人員應立即離開加沙地帶（Gaza Strip）。以色列安全內閣也在7日晚間投票決定，授權以色列正式向哈瑪斯宣戰，為重大軍事活動做準備，是1973年贖罪日戰爭以來，以巴首次進入戰爭狀態。
從歷史經緯來看，這次事件是以巴衝突的周期性展演，卻也有其特殊處。
首先，除了發射火箭越境打擊，這次哈瑪斯還出動武裝人員進行滲透，不僅擄走以色列平民，還與以軍爆發巷戰，對以色列社會形成不小衝擊，部分民眾甚至用「以色列版911」來比擬。這一現象既反映哈瑪斯的「有備而來」，也凸顯以色列因為長期的軍事優勢自信，在安全防範上已不如過往周延。
再來，哈瑪斯雖宣稱衝突是對「以色列佔領的回應」，包括以色列長期封鎖加沙地帶、褻瀆阿克薩清真寺、在今年導致數百名巴勒斯坦平民傷亡等。但從現實來看，哈瑪斯發動閃擊的原因恐怕不只如此，更有對中東變局的回應。
近來中東颳起「和解風」，除了沙烏地阿拉伯伊朗在中國斡旋下復交，敘利亞與沙烏地阿拉伯也在俄羅斯斡旋下商討復交，美國更是積極推動沙烏地阿拉伯與以色列建交，就連伊朗也與美國換囚來解凍60億美元石油資金。本就日趨邊緣的巴勒斯坦反抗運動，既仰賴伊朗的實質軍援，更寄望阿拉伯國家的政治聲援，一旦沙以真的建交，伊朗又在考量對美、對沙互動的情況下，減少軍援哈瑪斯，巴勒斯坦反抗運動必再受挫。故哈瑪斯雖不承認，但此時發動閃擊的政治效果，當然包括迫使沙烏地阿拉伯「歸隊」，以及攪亂環環相扣的中東和解，這一發展無可否認。
當然，以色列的報復向來冷血嚴厲，哈瑪斯與其交手多年，想必也做好了付出高昂代價的準備。在這個基礎上，從以色列軍隊的作戰力道、各國對衝突的立場回應兩個維度，可以預測事件的可能結局，以及對中東政局的可能影響。
對以巴政治的影響
首先，在以色列、巴勒斯坦政治場域，「以色列軍隊的作戰力道」是第一個影響因子：以色列的報復無庸置疑，但不同程度的報復可能形塑不同的政治情勢。
在作戰意願上，考量這次哈瑪斯的閃擊程度不同以往，以色列的回擊可能會比2008年的暖冬行動（Operation Hot Winter）與鑄鉛行動（Operation Cast Lead）、2012年的禦柱行動（Operation Pillar of Defense）、2014年的保護邊緣行動（Operation Protective Edge）、2022年的破曉行動（Operation Breaking Dawn）更強烈。也就是說，這次目標可能不只是停下哈瑪斯的火箭攻勢、削弱其能力，可能還包括佔領部分加沙地帶，重挫哈瑪斯作為「準國家」的統治能量。
而從以色列政府的視角出發，強力回擊可能有助延緩以下問題：總理內納坦雅胡的貪腐醜聞、司法改革引爆的全國示威、以色列4年5大選的政局混亂，因為作為內納坦雅胡政敵的反對派，面對「重大國家安全」議題只能表示團結。更重要的是，這次衝突已讓部分以色列輿論質疑情報體系的效用，內納坦雅胡如果連「打擊哈瑪斯」都交不出成績單，將進一步面臨「無能」指責。
再從「各國對衝突的立場回應」進行分析。在過去多次衝突中，以色列不是沒有派出地面部隊進攻加沙，卻也要權衡以下限制：部隊派少了會因巷戰泥淖而效果不顯，部隊派多了會因「場面難看」而引來美國勸阻，表示「希望衝突降溫」。說得更直接，以色列當然慣性壓迫巴勒斯坦人，但在遂行報復上也有必須考量的政治問題。
只是如前所述，這次襲擊程度不同以往，不只導致大量色列平民傷亡，哈瑪斯在音樂節上掃射擄人的畫面也在各大媒體上播送，人質哭喊哀求的片段更在社群媒體上瘋傳，以上種種都會降低各國勸阻以色列大開殺戒的力道，從過往的呼籲雙方克制，轉為譴責襲擊、甚至支持以色列回擊。例如這次美國總統拜登（Joe Biden）便在第一時間強硬表示，「我說清楚了，現在不是任何敵視以色列的團體利用攻擊謀取利益的時候。我的政府，對以色列安全的支持堅若磐石、毫不動搖。我們將確保他們獲得公民所需的幫助，且能繼續保衛自己。」
當然，「各國對衝突的立場回應」不只包含勸阻以色列，還包括支持哈瑪斯。但從過往經驗來看，除了伊朗會提供實質軍援，多數國家、包括阿拉伯地區在內的「支持」，都只會停留在口頭表態階段，不會重演過去「阿拉伯聯軍」的場景。故這次需要考量的，是伊朗會對哈瑪斯支持到什麼程度，是停留在10月8日讓附庸的黎巴嫩真主黨砲擊以色列，還是在以色列提高回應層級後進場拯救哈瑪斯，最後演變為以色列與伊朗的直接戰爭。
綜合上述拉扯，如果以色列真在美國支持、國際默許下重挫哈瑪斯，包括清剿高層、破壞據點，甚至佔領部分加沙地帶，內納坦雅胡將能回應國內渴望復仇的民意，也能最大程度迴避近來的政治爭議，甚至有機會重建崩塌的威信；而哈瑪斯雖想為巴勒斯坦反抗事業續命，也想阻止阿以關係正常化大勢，但缺乏強力奧援的結果，可能就是被以色列重創，讓自己陷入漫長的復原期，即便還能維持對加沙地帶的控制，也要許久才能回復發動攻勢的能力。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。