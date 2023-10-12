以色列版911：哈馬斯閃電襲擊牽扯美國、伊朗、沙烏地，衝突會怎麼收場？

文：劉燕婷

當地時間10月7日清晨，哈瑪斯（Hamas）突然襲擊以色列，發射了超過千枚火箭彈，其武裝人員也同步滲透至以色列南部，佔領多處猶太定居點，並擄走不少以色列平民。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨即表示，將動用全部力量摧毀哈瑪斯，非武裝人員應立即離開加沙地帶（Gaza Strip）。以色列安全內閣也在7日晚間投票決定，授權以色列正式向哈瑪斯宣戰，為重大軍事活動做準備，是1973年贖罪日戰爭以來，以巴首次進入戰爭狀態。

從歷史經緯來看，這次事件是以巴衝突的周期性展演，卻也有其特殊處。

首先，除了發射火箭越境打擊，這次哈瑪斯還出動武裝人員進行滲透，不僅擄走以色列平民，還與以軍爆發巷戰，對以色列社會形成不小衝擊，部分民眾甚至用「以色列版911」來比擬。這一現象既反映哈瑪斯的「有備而來」，也凸顯以色列因為長期的軍事優勢自信，在安全防範上已不如過往周延。

再來，哈瑪斯雖宣稱衝突是對「以色列佔領的回應」，包括以色列長期封鎖加沙地帶、褻瀆阿克薩清真寺、在今年導致數百名巴勒斯坦平民傷亡等。但從現實來看，哈瑪斯發動閃擊的原因恐怕不只如此，更有對中東變局的回應。

近來中東颳起「和解風」，除了沙烏地阿拉伯伊朗在中國斡旋下復交，敘利亞與沙烏地阿拉伯也在俄羅斯斡旋下商討復交，美國更是積極推動沙烏地阿拉伯與以色列建交，就連伊朗也與美國換囚來解凍60億美元石油資金。本就日趨邊緣的巴勒斯坦反抗運動，既仰賴伊朗的實質軍援，更寄望阿拉伯國家的政治聲援，一旦沙以真的建交，伊朗又在考量對美、對沙互動的情況下，減少軍援哈瑪斯，巴勒斯坦反抗運動必再受挫。故哈瑪斯雖不承認，但此時發動閃擊的政治效果，當然包括迫使沙烏地阿拉伯「歸隊」，以及攪亂環環相扣的中東和解，這一發展無可否認。

當然，以色列的報復向來冷血嚴厲，哈瑪斯與其交手多年，想必也做好了付出高昂代價的準備。在這個基礎上，從以色列軍隊的作戰力道、各國對衝突的立場回應兩個維度，可以預測事件的可能結局，以及對中東政局的可能影響。

對以巴政治的影響

首先，在以色列、巴勒斯坦政治場域，「以色列軍隊的作戰力道」是第一個影響因子：以色列的報復無庸置疑，但不同程度的報復可能形塑不同的政治情勢。

在作戰意願上，考量這次哈瑪斯的閃擊程度不同以往，以色列的回擊可能會比2008年的暖冬行動（Operation Hot Winter）與鑄鉛行動（Operation Cast Lead）、2012年的禦柱行動（Operation Pillar of Defense）、2014年的保護邊緣行動（Operation Protective Edge）、2022年的破曉行動（Operation Breaking Dawn）更強烈。也就是說，這次目標可能不只是停下哈瑪斯的火箭攻勢、削弱其能力，可能還包括佔領部分加沙地帶，重挫哈瑪斯作為「準國家」的統治能量。

而從以色列政府的視角出發，強力回擊可能有助延緩以下問題：總理內納坦雅胡的貪腐醜聞、司法改革引爆的全國示威、以色列4年5大選的政局混亂，因為作為內納坦雅胡政敵的反對派，面對「重大國家安全」議題只能表示團結。更重要的是，這次衝突已讓部分以色列輿論質疑情報體系的效用，內納坦雅胡如果連「打擊哈瑪斯」都交不出成績單，將進一步面臨「無能」指責。

再從「各國對衝突的立場回應」進行分析。在過去多次衝突中，以色列不是沒有派出地面部隊進攻加沙，卻也要權衡以下限制：部隊派少了會因巷戰泥淖而效果不顯，部隊派多了會因「場面難看」而引來美國勸阻，表示「希望衝突降溫」。說得更直接，以色列當然慣性壓迫巴勒斯坦人，但在遂行報復上也有必須考量的政治問題。

只是如前所述，這次襲擊程度不同以往，不只導致大量色列平民傷亡，哈瑪斯在音樂節上掃射擄人的畫面也在各大媒體上播送，人質哭喊哀求的片段更在社群媒體上瘋傳，以上種種都會降低各國勸阻以色列大開殺戒的力道，從過往的呼籲雙方克制，轉為譴責襲擊、甚至支持以色列回擊。例如這次美國總統拜登（Joe Biden）便在第一時間強硬表示，「我說清楚了，現在不是任何敵視以色列的團體利用攻擊謀取利益的時候。我的政府，對以色列安全的支持堅若磐石、毫不動搖。我們將確保他們獲得公民所需的幫助，且能繼續保衛自己。」

當然，「各國對衝突的立場回應」不只包含勸阻以色列，還包括支持哈瑪斯。但從過往經驗來看，除了伊朗會提供實質軍援，多數國家、包括阿拉伯地區在內的「支持」，都只會停留在口頭表態階段，不會重演過去「阿拉伯聯軍」的場景。故這次需要考量的，是伊朗會對哈瑪斯支持到什麼程度，是停留在10月8日讓附庸的黎巴嫩真主黨砲擊以色列，還是在以色列提高回應層級後進場拯救哈瑪斯，最後演變為以色列與伊朗的直接戰爭。

綜合上述拉扯，如果以色列真在美國支持、國際默許下重挫哈瑪斯，包括清剿高層、破壞據點，甚至佔領部分加沙地帶，內納坦雅胡將能回應國內渴望復仇的民意，也能最大程度迴避近來的政治爭議，甚至有機會重建崩塌的威信；而哈瑪斯雖想為巴勒斯坦反抗事業續命，也想阻止阿以關係正常化大勢，但缺乏強力奧援的結果，可能就是被以色列重創，讓自己陷入漫長的復原期，即便還能維持對加沙地帶的控制，也要許久才能回復發動攻勢的能力。