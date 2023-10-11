哈佛學生聲援巴勒斯坦、「唯一譴責」以色列，政界校友譴責校方遲未與學生切割
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巴勒斯坦團結聯盟認為，以色列須對過去暴行負起責任，因為75年來以色列對巴勒斯坦人進行土地掠奪、例行空襲、任意拘留等迫害。在親巴勒斯坦學生大力聲援下，哈佛大學遲未明確回應，引來部分校友批評。哈佛前校長就表示，他無法理解校方為何沒有與學生言論切割。在強烈反對下，哈佛大學最終聲明譴責哈瑪斯，並回應學生團體行動。
哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動武裝突襲，隨後以國展開反攻空襲加薩。哈佛大學親巴勒斯坦學生團體當日連署，指責以色列必須就數十年來對巴勒斯坦人的打壓負起全部責任。該言論也引來一些著名政界校友的不滿，他們批評學生團體激進態度，要求哈佛對連署者採取行動並儘快譴責恐怖主義行為。
哈佛親巴勒斯坦學生連署反對以色列暴行
35個哈佛大學學生團體所組成的巴勒斯坦團結聯盟（Harvard Palestine Solidarity Groups）在一份聯合聲明表示，以色列應對眼前所有暴力行徑負起全責，並將衝突歸咎於以國長期的種族隔離制度。
聲明指出，今天的事件並非憑空發生，「過去20年來，加薩數百萬巴勒斯坦人被迫住在露天監獄。如今加薩巴勒斯坦人沒有避難所，也無處可逃。」
巴勒斯坦團結聯盟認為，「種族隔離的政權是唯一應受譴責的一方。」75年來巴勒斯坦人被迫處在漸進死亡或意外死亡的生活之中，以色列對巴勒斯坦的暴行「從系統性土地掠奪到例行空襲，從任意拘留到軍事檢查，從強迫家庭分離到定點清除。」
未來幾天巴勒斯坦人將被迫承受以色列所有暴力衝擊。巴勒斯坦團結聯盟呼籲，哈佛社群應採取行動，制止以色列對巴勒斯坦人的屠殺。
校友批評哈佛高層不表態
哈佛大學領導高層9日在聲明中表示，「我們對戰爭所造成的死亡和破壞感到心碎。」哈佛將繼續對失去親友的學生與職員提供支持，並發揮學術影響力讓更多人了解以巴衝突。
哈佛第一份公開聲明並未提及巴勒斯坦團結聯盟的言論，而將重點放在公開對話。「我們並不認為，哈佛能夠獨自彌合以巴衝突的多元觀點，但我們希望藉由共同人性和價值觀，調節而非放大分歧和敵意。」 哈佛強調，應致力於打造對話和同理的環境。
《Politico》報導，哈佛大學聲明未明確表態立場，以及避談親巴勒斯坦學生團體的主張，引來一些知名校友的批評。
前哈佛校長、曾於柯林頓時期擔任財政部長的薩默斯（Lawrence Summers）10日在X表示，對於哈佛領導高層至今保持沉默，他感到失望和疏遠。薩默斯指出，2022年俄羅斯入侵烏克蘭之際，哈佛時任校長貝考（Lawrence Bacow）立即聲援烏克蘭，甚至還於校園懸掛烏克蘭國旗。
薩默斯對親巴勒斯坦學生團體將暴行全歸咎於以色列「感到噁心」，他無法理解哈佛領導高層為何沒有將校方立場與學生言論劃清界線，他呼籲校方儘快發表適當聲明譴責恐怖主義行為。
同樣畢業於哈佛大學的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）也於X寫道，「哈佛到底出了什麼問題？」。
另一名哈佛校友、紐約共和黨眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)則表示，「哈瑪斯野蠻的恐怖攻擊造成700多名以色列人死亡，哈佛學生團體將其歸咎於以色列，簡直令人憎惡和髮指。」
校方最終譴責哈瑪斯恐怖主義
在遭到校友強烈批評後，哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）10日發表聲明譴責哈瑪斯犯下的恐怖主義暴行，並首度回應學生團體連署聲援巴勒斯坦的行動。
蓋伊表示，「無論每個人對該地區長期衝突的根源有何看法，這種不人道的行為令人憎惡。」她還在聲明指出，雖然哈佛學生有權表達自身立場，但沒有一個學生團體可以代表哈佛大學或領導高層發言。
新聞來源
- Lawrence Summers, Ted Cruz criticize Harvard for student statement blaming Israel（Politico）
- War in the Middle East（Harvard University）
- Joint Statement by Harvard Palestine Solidarity Groups on the Situation in Palestine（Harvard Palestine Solidarity Groups）
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。