開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/11,
國際

哈佛學生聲援巴勒斯坦、「唯一譴責」以色列，政界校友譴責校方遲未與學生切割

哈佛學生聲援巴勒斯坦、「唯一譴責」以色列，政界校友譴責校方遲未與學生切割
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

巴勒斯坦團結聯盟認為，以色列須對過去暴行負起責任，因為75年來以色列對巴勒斯坦人進行土地掠奪、例行空襲、任意拘留等迫害。在親巴勒斯坦學生大力聲援下，哈佛大學遲未明確回應，引來部分校友批評。哈佛前校長就表示，他無法理解校方為何沒有與學生言論切割。在強烈反對下，哈佛大學最終聲明譴責哈瑪斯，並回應學生團體行動。

哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動武裝突襲，隨後以國展開反攻空襲加薩。哈佛大學親巴勒斯坦學生團體當日連署，指責以色列必須就數十年來對巴勒斯坦人的打壓負起全部責任。該言論也引來一些著名政界校友的不滿，他們批評學生團體激進態度，要求哈佛對連署者採取行動並儘快譴責恐怖主義行為。

哈佛親巴勒斯坦學生連署反對以色列暴行

35個哈佛大學學生團體所組成的巴勒斯坦團結聯盟（Harvard Palestine Solidarity Groups）在一份聯合聲明表示，以色列應對眼前所有暴力行徑負起全責，並將衝突歸咎於以國長期的種族隔離制度。

聲明指出，今天的事件並非憑空發生，「過去20年來，加薩數百萬巴勒斯坦人被迫住在露天監獄。如今加薩巴勒斯坦人沒有避難所，也無處可逃。」

巴勒斯坦團結聯盟認為，「種族隔離的政權是唯一應受譴責的一方。」75年來巴勒斯坦人被迫處在漸進死亡或意外死亡的生活之中，以色列對巴勒斯坦的暴行「從系統性土地掠奪到例行空襲，從任意拘留到軍事檢查，從強迫家庭分離到定點清除。」

未來幾天巴勒斯坦人將被迫承受以色列所有暴力衝擊。巴勒斯坦團結聯盟呼籲，哈佛社群應採取行動，制止以色列對巴勒斯坦人的屠殺。

校友批評哈佛高層不表態

哈佛大學領導高層9日在聲明中表示，「我們對戰爭所造成的死亡和破壞感到心碎。」哈佛將繼續對失去親友的學生與職員提供支持，並發揮學術影響力讓更多人了解以巴衝突。

哈佛第一份公開聲明並未提及巴勒斯坦團結聯盟的言論，而將重點放在公開對話。「我們並不認為，哈佛能夠獨自彌合以巴衝突的多元觀點，但我們希望藉由共同人性和價值觀，調節而非放大分歧和敵意。」 哈佛強調，應致力於打造對話和同理的環境。

《Politico》報導，哈佛大學聲明未明確表態立場，以及避談親巴勒斯坦學生團體的主張，引來一些知名校友的批評。

前哈佛校長、曾於柯林頓時期擔任財政部長的薩默斯（Lawrence Summers）10日在X表示，對於哈佛領導高層至今保持沉默，他感到失望和疏遠。薩默斯指出，2022年俄羅斯入侵烏克蘭之際，哈佛時任校長貝考（Lawrence Bacow）立即聲援烏克蘭，甚至還於校園懸掛烏克蘭國旗。

薩默斯對親巴勒斯坦學生團體將暴行全歸咎於以色列「感到噁心」，他無法理解哈佛領導高層為何沒有將校方立場與學生言論劃清界線，他呼籲校方儘快發表適當聲明譴責恐怖主義行為。

同樣畢業於哈佛大學的共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）也於X寫道，「哈佛到底出了什麼問題？」。

另一名哈佛校友、紐約共和黨眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)則表示，「哈瑪斯野蠻的恐怖攻擊造成700多名以色列人死亡，哈佛學生團體將其歸咎於以色列，簡直令人憎惡和髮指。」

校方最終譴責哈瑪斯恐怖主義

在遭到校友強烈批評後，哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）10日發表聲明譴責哈瑪斯犯下的恐怖主義暴行，並首度回應學生團體連署聲援巴勒斯坦的行動。

蓋伊表示，「無論每個人對該地區長期衝突的根源有何看法，這種不人道的行為令人憎惡。」她還在聲明指出，雖然哈佛學生有權表達自身立場，但沒有一個學生團體可以代表哈佛大學或領導高層發言。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君


“2023以巴衝突”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。