波羅的海天然氣管線遭破壞、歐洲天然氣價格漲，外媒懷疑是俄羅斯報復芬蘭加入北約
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北溪天然氣管線爆炸一週年之際，連接芬蘭與愛沙尼亞的天然氣和通訊電纜管線，在上週日遭破壞。加上以巴戰爭爆發後，以色列關閉關鍵油田，歐洲油價一路飆升。昨天，英國天然氣市場上漲14％，創下自今年四月以來的新高。
上週日（8日）連接芬蘭和愛沙尼亞，負責運送天然氣和電纜的海底管線遭損壞，導致歐洲天然氣市場價格上升至今（2023）年四月以來的最高紀錄。昨（10）日，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）在X（舊稱Twitter）發文，指稱管線很有可能因外部因素而破壞，但實際損壞原因尚未查明，芬蘭和愛沙尼亞將持續聯合調查。
去年連接俄羅斯與德國的北溪1號和2號管線爆炸事件，一年後海底管線再次發生破壞，引發歐盟與周邊國家高度關注。歐洲聯盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），在週二的一份聲明稿稱：「我們強烈譴責任何破壞管線的行動。」當被問到是否是俄羅斯所為？芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）告訴當地媒體，在調查完成以前當局不想懷疑任何人，他強調：「現階段先勿妄下結論。」
芬蘭當局：海底管線損壞排除地震、爆炸等因素
根據《每日電訊報》，全長約77公里的海底管線，從芬蘭的因加（Inkoo）穿過芬蘭灣（Gulf of Finland）連接愛沙尼亞的帕爾迪斯基（Paldiski）。芬蘭灣屬於波羅的海的一部分，並與俄羅斯聖彼得堡（St Petersburg）相連。
芬蘭政府表示，當地時間週日凌晨2點左右，偵測到海底
的天然氣管線與通訊電纜遭到破壞。據芬蘭國有天然氣營運商Gasgrid表示， 在發現疑似有天然氣外洩，便立即將管線關閉。
芬蘭的邊境防衛隊和軍事情報單位正與愛沙尼亞當局進行聯合調查。《衛報》報導，芬蘭國家調查局官員基佩萊納（Timo Kilpeläinen）表示，管線的破損點位在芬蘭的經濟海域內，初步排除「意外」導致，再考量破損的大小，懷疑是「蓄意破壞」。基佩萊納補充，沒有跡象顯示破壞是源於爆炸，但是可以肯定這非普通人所為，他說：「（破壞管線）需要一定的專業知識與設備。」
《華盛頓郵報》報導，赫爾辛基大學地質科學與地理學系教授蒂菈（Timo Tiira）在信件中指出，他們並未測得任何的爆炸訊號。芬蘭邊境防為人員哈西寧（Markku Hassinen）則告訴《衛報》，在管線破壞前，芬蘭灣沒有測到地震紀錄。
不過，挪威地震研究中心（NORSAR）發表一份報告，當地時間週日凌晨1點20分，在波羅的海海域偵測到「可能的爆炸」。不過，當天測得的數據遠小於去（2022）年9月發生的北溪管線爆炸數據。
專家學者質疑兇手就是俄羅斯
波羅的海海底管線損壞的時機點，鄰近去年同在波羅的海海域，負責從俄羅斯運輸天然氣到歐洲的北溪管線爆炸週年，讓歐洲國家更為緊張。有別於北溪管線爆炸當時，各界迅速將矛頭指向俄羅斯，最終調查結果卻打臉當局，此次的管線外洩事件，不論芬蘭或歐盟都未明指「兇手」。
儘管如此，《BBC》和《衛報》皆指出，有消息人士透露，可能是俄羅斯破壞管線，以報復芬蘭今年四月加入北約。該消息人士更指出，近日觀察到一艘俄羅斯調查船，多次到訪海底管線所在海域。
《衛報》報導，波蘭軍事專家穆茲卡（Konrad Muzyka）10日表示，在5月、8月和9月，分別在芬蘭灣的海底天然氣管線和通訊電纜Estlink附近，發現俄羅斯的水文調查船隻西伯利亞號。在一篇談論俄羅斯軍隊在波羅的海的行動的文章，穆茲卡指出，俄羅斯極有可能曾調查過管線。
芬蘭媒體《晚報》（Iltalehti）也引述不具名的消息來源表示，芬蘭政府認為俄羅斯可能發動這次攻擊。一名芬蘭國防安全專家薩洛紐斯－巴斯特納克（Charly Salonius-Pasternak）告訴《每日電訊報》：「芬蘭的國防單位和資深政府官員似乎強烈懷疑俄羅斯。」他提到，沒有很多國家具備破壞管線的能力和動機，「或許就只有一個。」
歐洲天然氣價格飆升，擔憂冬季天然氣供應緊縮
根據《衛報》，芬蘭和愛沙尼亞都是與俄羅斯接壤的北約（NATO）成員國，自俄羅斯入侵烏克蘭後，NATO就對俄羅斯進行實質制裁，包括停止進口俄羅斯的石油和天然氣。波羅的海海底管線於2019年開始使用，是目前芬蘭唯一的天然氣進口管道。
芬蘭國有天然氣營運商Gasgrid表示，修復管線需要數個月甚至更長時間。不過《衛報》和《華盛頓郵報》報導，芬蘭當局聲稱，天然氣管線對芬蘭能源供應並不重要，因天然氣僅佔該國能源供應的5％，俄烏戰爭後，芬蘭也在因加附近開設浮動式液態石油接收站。當局指出，芬蘭的國內能源供給未受管線暫停影響。
《衛報》報導，管線損壞消息傳出後，歐洲天然氣市場價格飆升到近六個月最高，其中以英國上漲最多，漲幅將近15％，這也引發歐洲國家對冬季天然氣供給緊縮的擔憂。但ICIS（Independent Commodity Intelligence Service）的石油與天然氣分析部門主管馬席克曼瑟（Tom Marzec-Manser）表示，此事件不會對歐洲天然氣市場產生嚴重影響，但市場強烈的反應，凸顯市場存在巨大波動性與緊張情緒。
新聞來源
- Undersea pipeline damage appears to be deliberate, says Finland（The Guardian）
- Finland raises specter of sabotage of Baltic Sea gas pipeline（The Washington Post）
- Gas prices surge after suspected Russian sabotage to Finland-Estonia pipeline（The Telegraph）
- Finland investigates suspected sabotage of Baltic-connector gas pipeline（BBC）
延伸閱讀
- 歐洲能源大動脈「北溪一號管」：一條牽動著世界能源格局和地緣政治的「敏感神經」
- 北溪一號與二號天然氣管線疑遭人為破壞，是誰做的？外媒分析一次看
- 《紐約時報》：美情報顯示親烏團體炸毀北溪管線；德國檢調有進展但幕後主使未明
- 俄烏戰爭促歐洲減少對俄依賴、加速綠色轉型，成為能源體系改變的歷史轉捩點
- 波蘭討論恢復頁岩氣開採計畫、降低美國天然氣進口，是否有助於舒緩歐洲能源危機？
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君
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活動地點：南港展覽館二館
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