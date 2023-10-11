美國前駐聯合國大使克拉芙特：2021年訪台曾遭中國阻撓，飛機起飛前一刻「喊卡」
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美國前駐聯合國大使克拉芙特曾計劃於2021年以大使身份訪台，但當時行程突遭取消。時隔2年多，克拉芙特今日回應此事表示，當時訪台行程喊卡「是因為中國共產黨的威脅」。克拉芙特指出，訪台前中國外交官曾私下與她碰面、企圖阻撓她訪台，就在飛機正要起飛前，出訪團隊遭緊急掉頭：
美國前駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）今（11）日以私人身份出席第7屆玉山論壇，會中表示，自己曾計劃於2021年訪台，但遭中國強力反對，飛機起飛前最後一刻喊卡，克拉芙特強調，當時顧慮的是「台灣人民的安全」。
克拉芙特於美國前總統川普（Donald Trump）任內先後擔任美國駐加拿大大使及駐聯合國代表，今出席玉山論壇，於開幕式及午宴發表演說，並與台灣媒體見面。
克拉芙特曾計劃於2021年1月川普卸任前以駐聯合國大使身份訪台，但當時行程突遭取消，美國國務院說是考量政權交接程序，取消所有官員的出訪計畫，克拉芙特的訪台行程也改為與總統蔡英文視訊。
時隔2年多，克拉芙特今說出真正原因。克拉芙特指出，當時中國外交官曾私下與她碰面、企圖阻撓她訪台，但作為外交官，克拉芙特仍執意訪台。不過，就在飛機起飛前，出訪仍遭緊急喊停，就是因為中國「明顯的威脅」。
克拉芙特說，因為這件事，她後來決定拿著台灣黑熊布偶，走進聯合國大會堂，以另一種方式支持台灣在聯合國應有一席之地。
克拉芙特最為台灣民眾所知的，是她多次帶著台灣黑熊布偶出差，包括進入聯合國。外交部次長田中光今日於午宴介紹克拉芙特時，也特別秀出二人帶著台灣黑熊視訊的照片。田中光笑稱，黑熊玩偶象徵著美國對台灣的善意，以及台海未來的樂觀。
克拉芙特的黑熊布偶是由紐約台僑社團「Keep Taiwan Free」製作。2020年疫情爆發後，該社團為推動台灣加入聯合國，以台灣的防疫成果為基礎，設計包含黑熊布偶、口罩、解釋台灣入聯重要性的明信片，寄給多名美國國會議員，包括克拉芙特。
為表現與台灣同心，克拉芙特此行就帶著黑熊布偶；外交部也於記者會上致贈交通部觀光局發行的黑熊布偶，感謝這位「黑熊前大使」。
卸任後仍力挺台灣，克拉芙特稱「美國應與台灣建交」
今年是聯合國大會2758決議通過的52週年，中國利用該決議文在許多國際組織上排擠台灣，不過美國眾議院今年通過《台灣團結關係法》（Taiwan International Solidarity Act）、主張聯合國大會2758號決議不涉及台灣主權。
克拉芙特今表示，2758號決議不能作為排除台灣的基礎或理由，台灣在聯合國永續發展規章的各項成就都非常卓越，貧窮率是全亞洲最低、教育品質是全世界最佳，有安全宜居的社區，婦女賦權也做得非常好，沒有理由排除台灣。她認為如果把台灣成就納入聯合國體系，聯合國17項永續發展目標將取得更多成功。
克拉芙特強調，台灣是一個主權獨立的國家，她相信美國「應該與台灣建交」，不過這是她「作為一個美國私人公民」的想法。
克拉芙特目前無公職，她期許自己盡可能多為台灣發聲，她特別強調，烏克蘭與台灣在本質上息息相關。中國國家主席習近平密切關注烏克蘭局勢，如果美國放棄援助烏克蘭，等於向世界發出「台灣出事，美國也會放棄」的訊號。
克拉芙特於午宴演說時強調，美國長期對台採取「戰略模糊」方針，應轉為「戰略清晰」，以確保北京了解美國將會防衛台灣。她也提到，美國要確保台灣擁有可以自衛的武器、確保軍售的質與量都提升，美國也應增加自身國防支出，才有能力在未來保衛台灣。
「熱愛民主、關心國際秩序的人們有責任支持台灣。」克拉芙特引述媒體報導指出，上週末伊朗支持哈瑪斯攻擊以色列，造成超過900名以色列人喪生，其中包括40個嬰孩。這顯示邪惡的確存在，當其他民主國家沒有以力量和決心回應邪惡，就會發生這樣的悲劇。
「美國在捍衛自由這點上絕不能動搖。」克拉芙特指出，美國必須幫助烏克蘭擊敗俄羅斯，而烏克蘭和台灣的命運密不可分。如果西方世界任憑俄羅斯征服烏克蘭，等於發出軟弱的訊號，讓自由的敵人更加囂張，台灣的戰爭風險也會飆升。
克拉芙特與丈夫喬（Joe Craft）在2016年支持川普，為其競選捐款超過200萬美元。喬是美國東部第三大煤炭生產商「阿萊恩斯資源」（Alliance Resource Partners）的總裁與執行長。克拉芙特曾於2022年宣布競選肯塔基州州長，當時被視為能預測2024年「川普影響力」的一戰，但黨內初選輸給肯塔基州檢察長卡麥隆（Daniel Cameron）。
第7屆「玉山論壇」（Yushan Forum）由財團法人臺灣亞洲交流基金會（以下簡稱臺亞會）主辦，為期2天，本屆主題為「為亞洲發展開啟新藍圖」。
總統蔡英文今於開幕式致詞，賴清德副總統明（12）日也將出席「亞洲前瞻圓桌對話」。其他受邀的重要外賓包括諾魯總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）、澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）眾議員、美國前駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）、美國APEC資深官員莫瑞（Matt Murray）及日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員等。
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核稿編輯：邱宜君
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開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
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一年一度的開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」即將在今年10月20日於南港展覽館盛大舉辦，邀請各方開發者及雲端技術工作者一起線下相見，掌握技術趨勢！
近年來，隨著技術不斷進步，生成式AI技術已邁入產業應用階段，雲端服務、運算晶片等相關產業也紛紛迎來噴發式的成長。全球市場研究機構TrendForce在今年5月的調查報告中指出，AI帶動伺服器與晶片的硬體需求成長，下半年AI運算風潮將持續滲透至雲端、電商、製造等專業領域；也就是說，跨領域的AI技術開發與雲端應用，亦是未來各大產業的主流發展趨勢。
面對不斷創新、變動的AI技術，開發者該如何掌握趨勢呢？別擔心，AWS即將於10月20日於南港展覽館二館舉辦的「AWS Dev Day Taiwan 2023」，就是開發者及雲端技術工作者們了解技術趨勢的絕佳機會。
AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
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AWS Dev Day Taiwan 2023 活動詳細資訊
活動時間： 2023年10月20日（五） 10:00-16:00
活動地點：南港展覽館二館
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注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。