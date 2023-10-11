美國前駐聯合國大使克拉芙特：2021年訪台曾遭中國阻撓，飛機起飛前一刻「喊卡」

美國前駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）今（11）日以私人身份出席第7屆玉山論壇，會中表示，自己曾計劃於2021年訪台，但遭中國強力反對，飛機起飛前最後一刻喊卡，克拉芙特強調，當時顧慮的是「台灣人民的安全」。

克拉芙特於美國前總統川普（Donald Trump）任內先後擔任美國駐加拿大大使及駐聯合國代表，今出席玉山論壇，於開幕式及午宴發表演說，並與台灣媒體見面。

克拉芙特曾計劃於2021年1月川普卸任前以駐聯合國大使身份訪台，但當時行程突遭取消，美國國務院說是考量政權交接程序，取消所有官員的出訪計畫，克拉芙特的訪台行程也改為與總統蔡英文視訊。

時隔2年多，克拉芙特今說出真正原因。克拉芙特指出，當時中國外交官曾私下與她碰面、企圖阻撓她訪台，但作為外交官，克拉芙特仍執意訪台。不過，就在飛機起飛前，出訪仍遭緊急喊停，就是因為中國「明顯的威脅」。

克拉芙特說，因為這件事，她後來決定拿著台灣黑熊布偶，走進聯合國大會堂，以另一種方式支持台灣在聯合國應有一席之地。

克拉芙特最為台灣民眾所知的，是她多次帶著台灣黑熊布偶出差，包括進入聯合國。外交部次長田中光今日於午宴介紹克拉芙特時，也特別秀出二人帶著台灣黑熊視訊的照片。田中光笑稱，黑熊玩偶象徵著美國對台灣的善意，以及台海未來的樂觀。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 外交部次長田中光秀出與美國前駐聯合國大使克拉芙特的視訊照片，當時兩人都帶著台灣黑熊玩偶做為吉祥物。

克拉芙特的黑熊布偶是由紐約台僑社團「Keep Taiwan Free」製作。2020年疫情爆發後，該社團為推動台灣加入聯合國，以台灣的防疫成果為基礎，設計包含黑熊布偶、口罩、解釋台灣入聯重要性的明信片，寄給多名美國國會議員，包括克拉芙特。

為表現與台灣同心，克拉芙特此行就帶著黑熊布偶；外交部也於記者會上致贈交通部觀光局發行的黑熊布偶，感謝這位「黑熊前大使」。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 克拉芙特訪台記者會上，台灣黑熊也佔了一席。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 美國前駐聯合國代表克拉芙特（左）11日出席玉山論壇場邊記者會，與外交部發言人劉永健（右）拿著台灣黑熊布偶合影。

卸任後仍力挺台灣，克拉芙特稱「美國應與台灣建交」

今年是聯合國大會2758決議通過的52週年，中國利用該決議文在許多國際組織上排擠台灣，不過美國眾議院今年通過《台灣團結關係法》（Taiwan International Solidarity Act）、主張聯合國大會2758號決議不涉及台灣主權。

克拉芙特今表示，2758號決議不能作為排除台灣的基礎或理由，台灣在聯合國永續發展規章的各項成就都非常卓越，貧窮率是全亞洲最低、教育品質是全世界最佳，有安全宜居的社區，婦女賦權也做得非常好，沒有理由排除台灣。她認為如果把台灣成就納入聯合國體系，聯合國17項永續發展目標將取得更多成功。

克拉芙特強調，台灣是一個主權獨立的國家，她相信美國「應該與台灣建交」，不過這是她「作為一個美國私人公民」的想法。

克拉芙特目前無公職，她期許自己盡可能多為台灣發聲，她特別強調，烏克蘭與台灣在本質上息息相關。中國國家主席習近平密切關注烏克蘭局勢，如果美國放棄援助烏克蘭，等於向世界發出「台灣出事，美國也會放棄」的訊號。

克拉芙特於午宴演說時強調，美國長期對台採取「戰略模糊」方針，應轉為「戰略清晰」，以確保北京了解美國將會防衛台灣。她也提到，美國要確保台灣擁有可以自衛的武器、確保軍售的質與量都提升，美國也應增加自身國防支出，才有能力在未來保衛台灣。

「熱愛民主、關心國際秩序的人們有責任支持台灣。」克拉芙特引述媒體報導指出，上週末伊朗支持哈瑪斯攻擊以色列，造成超過900名以色列人喪生，其中包括40個嬰孩。這顯示邪惡的確存在，當其他民主國家沒有以力量和決心回應邪惡，就會發生這樣的悲劇。

「美國在捍衛自由這點上絕不能動搖。」克拉芙特指出，美國必須幫助烏克蘭擊敗俄羅斯，而烏克蘭和台灣的命運密不可分。如果西方世界任憑俄羅斯征服烏克蘭，等於發出軟弱的訊號，讓自由的敵人更加囂張，台灣的戰爭風險也會飆升。

克拉芙特與丈夫喬（Joe Craft）在2016年支持川普，為其競選捐款超過200萬美元。喬是美國東部第三大煤炭生產商「阿萊恩斯資源」（Alliance Resource Partners）的總裁與執行長。克拉芙特曾於2022年宣布競選肯塔基州州長，當時被視為能預測2024年「川普影響力」的一戰，但黨內初選輸給肯塔基州檢察長卡麥隆（Daniel Cameron）。

第7屆「玉山論壇」（Yushan Forum）由財團法人臺灣亞洲交流基金會（以下簡稱臺亞會）主辦，為期2天，本屆主題為「為亞洲發展開啟新藍圖」。

總統蔡英文今於開幕式致詞，賴清德副總統明（12）日也將出席「亞洲前瞻圓桌對話」。其他受邀的重要外賓包括諾魯總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）、澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）眾議員、美國前駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）、美國APEC資深官員莫瑞（Matt Murray）及日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員等。

Photo Credit: 中央社

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核稿編輯：邱宜君