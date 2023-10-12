有多少德國人會看亞運？

知道亞運舉行的德國人應該極少。

效力德甲足球會史特加的南韓球員鄭優營，10月7日奪得亞運金牌，登上了不少德文報刊，也包括巴符州廣播電台。很多德國人都從此知道贏得金牌的南韓運動員可以免服兵役，亦從報導中得知這項亞洲體壇盛事。原來從1913年遠東運動會起，亞洲就有這樣運動會，今年已過了一世紀多。

亞運德文稱作「Asienspiele」，即英文「Asian Games」。歐洲的歐洲運動會，歷史遠比亞運短，2015年才第一屆。德國兩大電視台，亦沒有如香港或不少亞洲國家般全天候直播。歐運亦缺少如足球和冰曲等在歐洲受歡迎之項目，因此關注度不多。與德國人談及亞運，他們會好奇為何港人這麼關注，並愛聚首商場看直播。

德國並無直播亞運賽事，也許連不少在德亞洲人都不太關心。

能夠引起當地人興趣的，都是提及與德國有關的事。例如效力德國球會的球員，以及曾在德國任教的港隊教練安達臣（Jørn Andersen）。此外還有曾代表德國出賽、為替患病兒子得到更好醫療而搬到科隆的烏茲別克體操女將丘索維金娜（Oksana Chusovitina），48歲的她今屆還馳騁賽場。講出這些與德國的淵源，也是茶餘飯後與德國人討論亞運的好引題。

德國人多不太關注奧運獎牌，對他們來說，國力毋須獎牌體現，而參與體育運動更多是強身健體和培養團隊精神。然而獎牌對港人意義則大得多，因為香港社會長期輕視和漠視運動員，當運動員難以維生，能夠參與大賽以至拿獎牌的運動員，都一定堅持了許多年，付出了無數血汗，不同於歐洲國家有健全體制照顧運動員。

在德國看亞運，與德國人討論兩地對運動和運動員的態度，是有意義之文化交流。