有多少德國人會看亞運？
我們想讓你知道的是
亞運德文稱作「Asienspiele」，即英文「Asian Games」。歐洲的歐洲運動會，歷史遠比亞運短，2015年才第一屆。德國兩大電視台，亦沒有如香港或不少亞洲國家般全天候直播。歐運亦缺少如足球和冰曲等在歐洲受歡迎之項目，因此關注度不多。
知道亞運舉行的德國人應該極少。
效力德甲足球會史特加的南韓球員鄭優營，10月7日奪得亞運金牌，登上了不少德文報刊，也包括巴符州廣播電台。很多德國人都從此知道贏得金牌的南韓運動員可以免服兵役，亦從報導中得知這項亞洲體壇盛事。原來從1913年遠東運動會起，亞洲就有這樣運動會，今年已過了一世紀多。
亞運德文稱作「Asienspiele」，即英文「Asian Games」。歐洲的歐洲運動會，歷史遠比亞運短，2015年才第一屆。德國兩大電視台，亦沒有如香港或不少亞洲國家般全天候直播。歐運亦缺少如足球和冰曲等在歐洲受歡迎之項目，因此關注度不多。與德國人談及亞運，他們會好奇為何港人這麼關注，並愛聚首商場看直播。
德國並無直播亞運賽事，也許連不少在德亞洲人都不太關心。
能夠引起當地人興趣的，都是提及與德國有關的事。例如效力德國球會的球員，以及曾在德國任教的港隊教練安達臣（Jørn Andersen）。此外還有曾代表德國出賽、為替患病兒子得到更好醫療而搬到科隆的烏茲別克體操女將丘索維金娜（Oksana Chusovitina），48歲的她今屆還馳騁賽場。講出這些與德國的淵源，也是茶餘飯後與德國人討論亞運的好引題。
德國人多不太關注奧運獎牌，對他們來說，國力毋須獎牌體現，而參與體育運動更多是強身健體和培養團隊精神。然而獎牌對港人意義則大得多，因為香港社會長期輕視和漠視運動員，當運動員難以維生，能夠參與大賽以至拿獎牌的運動員，都一定堅持了許多年，付出了無數血汗，不同於歐洲國家有健全體制照顧運動員。
在德國看亞運，與德國人討論兩地對運動和運動員的態度，是有意義之文化交流。
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
我們想讓你知道的是
從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。