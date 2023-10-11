澳洲前總理莫里森稱台灣是印太區域「礦坑裡的金絲雀」，中國恐改變第一島鏈安全環境
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莫里森說，對於中國在印太區域的主張，台灣就像「礦坑裡的金絲雀」，由於金絲雀對有毒氣體極為敏感，礦工會帶金絲雀至礦坑，用來偵測天然氣是否外洩，當金絲雀出現異狀時，礦工即可以此充作警訊，藉以提早撤出礦坑以保全性命......
澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）今（11）日出席第七屆「玉山論壇」（Yushan Forum），參加外交部長吳釗燮晚宴，並於晚宴正式開始前發表演說。莫里森指出，中國在印太區域的威脅日增，台灣宛如「礦坑裡的金絲雀」，有加強軍事、外交與經濟韌性的急迫性。
莫里森於2022年5月卸任，至今約一年多，外交部長吳釗燮今日表示，這是第一次有前總理在卸任、解除外交限制後，這麼短時間內訪台。不過莫里森訪台前也受到中國的強力反對，他10日接受《三立新聞》專訪時表示，今年9月訪台行程曝光後，立刻收到中國駐澳大使肖千來信，「建議」他不要去台灣。莫里森說，他「提醒」對方，澳洲人會決定自己要去哪，不會因而卻步。
莫里森今日晚宴時致詞表示，他對北京政權的擔憂，並不亞於對俄羅斯的憂慮。中國不只聲稱擁有台灣主權，更聲稱擁有南海、釣魚臺列嶼等主權，使得印太地區人人自危，擔心台灣如被兼併，「誰會是下一個？」
中國侵台將破壞第一島鏈安全，全球貿易必然受影響
莫里森指出，中國的威脅也不僅止於印太區域，台海衝突將造成嚴重且持久的全球經濟蕭條。他說，中國若入侵台灣，將改變第一島鏈的安全環境，世界大部分貿易都會經過印度－太平洋地區，因此世界上沒有一個國家離台灣太遠，或能不被台灣的未來影響。
莫里森進一步指出，中國正利用其經濟實力，實現於區域與全球的軍事、外交及經濟野心，並利用灰色地帶的策略，進行脅迫和恐嚇。特別在習近平領導下，中國明確表示將重整二戰後建立於規則上的全球秩序，以符合獨裁者如中國、俄羅斯、伊朗與北韓的利益，中國在俄烏戰爭中透過銀行系統支持俄羅斯，就是最近的一個例子。
莫里森也指出，身為澳洲總理，他親身經歷中華人民共和國的脅迫手段，而台灣、韓國、日本、立陶宛、挪威等國家，在沒有按照北京的劇本行事時，也都能切身感受到北京當局的不滿。
莫里森警告，中國的經濟崛起，可能導致台灣被強行置於北京的控制下，這很可能在未來幾年內實現，特別是習近平已提出2027年計畫，「我們必須不斷努力確保這永遠不會發生」。
台灣像「礦坑裡的金絲雀」，亟需強化軍事、經濟、外交韌性
莫里森說，對於中國在印太區域的主張，讓台灣就像「礦坑裡的金絲雀」。（註：此為金融用語，由於金絲雀對有毒氣體極為敏感，礦工會帶金絲雀至礦坑，用來偵測天然氣是否外洩，當金絲雀出現異狀時，礦工即可以此充作警訊，藉以提早撤出礦坑以保全性命。）因此，他主張志同道合的國家如澳洲、日本、美國與許多東協國家，應共同對中國祭出威懾，且威懾不應局限於軍事領域，也應建立經濟與外交上，因此強化台灣在這三領域的韌性越來越急迫。
莫里森認為，台海現狀建立在3個面向上，第一為防止衝突，第二為確保尊重台灣人民的自治權，第三為維護印太地區戰略平衡，並有利於和平、穩定和繁榮。他也重申，澳洲現任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今年在「香格里拉對話」上所提，澳洲與北京保持開放外交對話渠道的同時，要更清楚「護欄」（guardrails）與「邊界」在哪。護欄指的是澳洲基於1972年的一中政策前提下，如何摸索與台灣展開非正式關係。
中共威權頻繁威脅台灣，為西方世界的「一中政策」帶來壓力
莫里森指出，澳洲在50年前制定「一中政策」，承認中國對台的主權宣稱，但不支持兩方各自主張主權的合法性，認為台灣的最終定位應以和平解決。不過，中國共產黨政權的威權主義不斷威脅台灣，為西方「一中政策」的設定帶來巨大壓力。
莫里森認為，各國應擴大與台灣非正式關係的範圍， 無論是雙邊或多邊，特別是在非政治、人道主義、科學、貿易等領域。例如接納台灣以非國家的身份加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、 國際刑警組織、國際民航組織、世界衛生組織和其他聯合國體系。他認為，這些都「會是一個好的開始」，也「早該這麼做了」。
莫里森也提到，應支持台灣以非會員的身份參與印太區域的多邊論壇，甚至容許台灣加入四方安全對話（QUAD，由美國、日本、印度、澳洲所組成的非正式戰略合作，號稱亞洲版小北約）。他認為，透過這樣的方式，可望在「一中政策」背景下，以不違背「國家」門檻的前提，增強台灣的實際自主權。
莫里森屬於澳洲保守政黨「自由黨」，現為新南威爾斯州議員，2018年至2022年擔任澳洲總理。莫里森任內澳中關係持續緊張，2020年澳洲政府倡議獨立調查COVID-19起源，中國隨後禁止進口澳洲牛肉、煤炭、龍蝦等產品，更對澳洲大麥、葡萄酒開徵高額關稅。
莫里森與自由黨於2022年大選落敗，由工黨（Labor Party）黨魁艾班尼斯（Anthony Albanese）接任，澳中關係轉向和緩。中國於今年8月宣布解除對澳洲大麥實施3年的加徵關稅，艾班尼斯9月則宣布將於今年訪中，以尋求穩定和北京的關係。這將是2016年以來，首度有澳洲總理訪問中國。
莫里森這次訪台，是繼2021年澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）、今年5月前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）之後，近年第三位訪問台灣的澳洲前總理。艾伯特上次訪台也是參加玉山論壇，滕博爾則受邀參加亞太堅韌研究基金會（CAPRI）國際論壇。兩位前總理都屬於自由黨與其他保守派政黨所組聯盟。
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【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/