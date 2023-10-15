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TNL+ 2023/10/15,
中國

中國地方政府捏造「虛假政績」包裝「形象工程」，只求在「政治晉升錦標賽」勝出

中國地方政府捏造「虛假政績」包裝「形象工程」，只求在「政治晉升錦標賽」勝出
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中國一黨專政的政治體系，由中央制訂政策再層層下派至地方政府執行任務，在中國政府體系中如，「上有政策、下有對策」的央、地互動格局，往往產生「數字出政績、政績出官員」現象，從脫貧政策、疫情管控，一窺地方政府如何「變通」？

壓力型體制與政治錦標賽

中國地方政府管理體制是一種「壓力型體制」，在上級政府擬定「目標管理責任制」後，再將層層指標項目分解到下級政府施政。中國地方官員處於政治職位錦標賽過程，其選拔來自上級政府的政績考核，而非來自公民直接選舉。在「上有政策、下有對策」央地互動格局中，往往造成「數字出政績、政績出官員」現象。

中國政府屬於威權體制、後極權式威權體制、全能主義體制、集權體制，尤其是屬於單一體制國家，中央政府具有高效的協調力。而地方競爭關係及政治職位錦標賽的運作機制，並無法在集權體制中消除，類似地方間資源爭奪、欠缺合作，亟需更高層級政府協調的現象，短期內並不會根除。中央層級對地方層級政府採取嚴厲「問責」，在某種程度上固然具有遏制地方主義、強化黨的全面性領導作用，但無法克服地方政府變通，甚至違法行政行為。

「政治晉升錦標賽」源自中國地方競爭壓力，驅使地方官員重視職位升遷政績指標考核，包括經濟發展、社會穩定、民生建設、環境保護等指標領域。此點尤其聚焦「唯GDP論」，導致經濟發展指標往往超過社會穩定指標。由於代表社會穩定的「維穩」指標，只要不發生大規模維權抗爭或甚至爆發公眾死亡事件，即不會被嚴厲「課責」，這往往誘使地方政府「鋌而走險」，盲目實施趕超戰略。

地方為求表現實施「易地扶貧」，達成中央脫貧目標

2022年4月，由中國財政部、國務院發展研究中心與世界銀行（World Bank）聯合發佈《中國減貧四十年：驅動力量、借鑒意義和未來政策方向》研究顯示，以2010年國家貧困標準計算，從1978年到2019年，農村貧困發生率從97.5％下降到0.6％，農村貧困人口減少近7.65億，貧困發生率平均每年降低2.4％。

習近平自十八大主政以來，將脫貧攻堅戰擺在治國理政的關鍵核心，定位脫貧攻堅為全面建成小康社會的底線任務，宣告推動中國農村貧困人口全部脫貧。

2013年習近平提出精準扶貧理念，創新扶貧工作機制，2015年召開扶貧開發工作會議、2017年十九大把精準脫貧作為三大攻堅戰之一。2021年2月25日，習近平在全國脫貧攻堅總結表彰大會宣稱，脫貧攻堅戰取得全面勝利。

中國國務院於4月6日發布《人類減貧的中國實踐》白皮書，宣布已在2020年底完成脫貧攻堅任務，解決9899萬農村貧困人口脫貧、832個貧困縣及12.8萬個貧困村擺脫「貧困」困境，這是黨國首次提出在整體上消除絕對貧困。

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