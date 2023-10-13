泰國有可能出現女皇嗎？法律上或行得通，但文化與宗教層面困難重重

我們想讓你知道的是
拉瑪六世在位期間，曾於1923年頒布《1924年王位繼承法》，當時強調的就是長子繼承制，後來此法也在1974年加入女性繼承的憲法修正案，時至今日仍允許女性繼承。儘管單純以「法律」層面而言，女性可以成為泰國統治者，但過去泰族建立的朝代當中並沒有女性統治者存在過的傳統，同時文化與宗教面向也是個門檻。
每年的10月13日是拉瑪九世逝世紀念日，還記得當年在返回高雄的火車上，看到拉瑪九世逝世的新聞，當下除了震驚以外，就是馬上訂機票準備飛去曼谷，算是筆者個人踏上寫稿之路的開端。
當時就有不少人在探討泰國皇室繼承權的問題，在台灣也有不少媒體或研究者都對於泰國可能有機會出現「女皇」而感到好奇，尤其是當時的詩琳通公主在泰國民間的聲望很高，因此不少人都期盼她能成為下一任的泰皇。
而今年8月，兩位被剝奪皇室身份的王子，在海外居住多年後首次返回泰國，由於泰皇拉瑪十世登基至今仍未正式冊封皇儲，讓泰國皇室繼承話題在次引發關注，關於泰國皇室繼承權的分析有許多不同面向，本文將以歷史與宗教面向去探討，帶領讀者認識泰國歷史上的皇室繼承傳統，並對於泰國是否會出現女性統治者提出筆者的看法。
阿瑜陀耶王朝的「二王」
首先，要了解泰國皇室繼承權就必須先知道泰族的傳統，自泰族建立阿瑜陀耶王朝開始，就有二王（副王）（กรมพระราชวังบวรสถานมงคล） 與三王（กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข） 的位階存在，但是二王或稱為副王並不是現代皇儲的概念，因為二王不一定是統治者的兒子，可能是統治者的兄弟或堂兄弟等。雖然無法保證成為下一任統治者，但仍然是相對穩定的「準繼承人」身份。
二王成為統治者的個案，如：泰國七大帝之一的納瑞萱大帝，在他父親摩訶·達摩羅闍擔任泰王期間，納瑞萱就是擔任副王，並且負責統治素可泰王國，後來納瑞萱成為泰王後，便任命自己的弟弟厄伽陀沙律擔任副王，其地位與哥哥納瑞萱相當平等，他在納瑞萱逝世後也繼任為王位。
三王後來成為統治者的個案只有波隆摩閣 一位，不過他的狀況比較特殊，並非泰國傳統模式，波隆摩閣是帕昭素的幼子被封為三王，跟二王帕昭·泰沙是親兄弟，在哥哥帕昭·泰沙繼任國王後，波隆摩閣擔任二王（副王），在哥哥帕昭·泰沙過世之後，他透過政變殺死自己的姪子，才坐上泰王的位子。由此可知，擔任三王的人即便成為二王也不一定能成為統治者，除非透過政變方式上位。
卻克里王朝的「二王」
在卻克里王朝歷史中，只有拉瑪二世曾經在拉瑪一世期間擔任過二王，之後成為下一任統治者的個案，後來的二王就是頂多跟泰皇一樣權利的統治者而已，例如拉瑪四世時期的二王賓告是拉瑪四世的弟弟，在拉瑪四世統治時期賓告甚至擁有自己的陸軍與海軍，甚至因為擁有英文能力，而能在外交上與英文書信往來，促成當時與英國的協商與談判。
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銷售霸主如何再進化？Honda All-New CR-V憑藉關鍵進化精益求精！
我們想讓你知道的是
競爭激烈的國產中型休旅市場中，Honda CR-V自2017年至2022年連續五年蟬聯此級距銷售冠軍，擁有相當優異的市場口碑。Honda All-New CR-V要如何延續此優異成績？憑藉著就是將買家最重視的安全性、先進科技與空間機能再次進化。
對於許多國產中型休旅市場的買家而言，往往都是家庭使用需求，乘載著最重視與最心愛的家人，車輛的安全往往是最重視的購車要點。有鑑於此，Honda All-New CR-V所搭載的Honda SENSING智慧防護系統，立基原有優異基礎，更將防護表現進化至全方位等級。
智慧防護再進化 前後左右零死角防範
針對車輛前方，Honda SENSING搭載ACC主動式車距調節定速巡航系統並附LSF低速自動跟車系統，可在駕駛所設定的行駛速度基礎上，自動與前方車輛保持安全距離；而CMBS碰撞緩解煞車系統附FCW前方碰撞警示系統，當與前車距離過近有碰撞意外時，會先警示駕駛，若駕駛尚未即時反應，則會介入煞車，減少追撞危險發生。
車輛切換車道或倒車時，往往也常會有碰撞意外發生，Honda All-New CR-V透過BSI盲點偵測警示系統消弭駕駛對於車輛左右兩側的視線死角；CTM倒車預警顯示輔助則可以在倒車時協助偵測兩側來車，進一步減少危險發生。
先進科技來輔助 用車生活更便利舒適
數位科技提升生活便利性，早已成為現代人不可或缺的生活習慣。Honda All-New CR-V也透過同級中首次搭載的Honda CONNECT遠端遙控科技來滿足現代用車生活。Honda CONNECT擁有相當強大且多元的功能項目，包含三大類13項服務，主要涵蓋「安全、安心」、「便利、舒適」、「溝通、連結」等面向，其中在「安全、安心」方面，配備像是可在愛車遭到破壞開啟並觸發防盜器時，立刻通知車主的防盜保全功能；如果不幸發生交通意外事故且SRS輔助氣囊作動，自動碰撞偵測功能就會立刻聯絡車主或緊急聯絡人，甚至聯繫相關單位至現場救援。
而針對夏季炎熱高溫，Honda CONNECT功能中的「便利、舒適」面向，則具備有遠端車輛操作功能，可遙控引擎/空調啟動，確保一坐進車內就已享有舒適怡人的溫度，無論是停放室外或室內，都不用再擔心熱氣逼人的座艙讓人炙熱難耐。
立基優勢大空間 聰明設計更貼心
早已是CR-V特色之一的優異空間機能，此次在Honda All-New CR-V身上再次大幅進化，秉持Honda造車一貫的MM思想，盡可能的將機件極小化、空間極大化，在優勢的2700mm軸距長度中，後座座椅不僅可擁有長達19cm的前後滑移機制，椅背角度調整更多達16段，調整範圍高達32度，可以滿足各種體型的乘坐需求。
而像是蜂巢式廣域空調出風口、BOSE Centerpoint高級音響系統等配備，則可以在體感、聽覺等面向提供更舒適的乘坐感，讓Honda All-New CR-V提供前所未有的行車質感，打造更高級的乘坐饗宴。
針對安全性、先進科技與空間機能的再次躍進，Honda All-New CR-V不僅將再次樹立國產中型休旅車級距的新標竿，相信也將再次提供此級距買家超越同級的用車體驗，更是繼續蟬聯此級距銷售寶座的最大優勢。