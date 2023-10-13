泰國有可能出現女皇嗎？法律上或行得通，但文化與宗教層面困難重重

每年的10月13日是拉瑪九世逝世紀念日，還記得當年在返回高雄的火車上，看到拉瑪九世逝世的新聞，當下除了震驚以外，就是馬上訂機票準備飛去曼谷，算是筆者個人踏上寫稿之路的開端。

當時就有不少人在探討泰國皇室繼承權的問題，在台灣也有不少媒體或研究者都對於泰國可能有機會出現「女皇」而感到好奇，尤其是當時的詩琳通公主在泰國民間的聲望很高，因此不少人都期盼她能成為下一任的泰皇。

而今年8月，兩位被剝奪皇室身份的王子，在海外居住多年後首次返回泰國，由於泰皇拉瑪十世登基至今仍未正式冊封皇儲，讓泰國皇室繼承話題在次引發關注，關於泰國皇室繼承權的分析有許多不同面向，本文將以歷史與宗教面向去探討，帶領讀者認識泰國歷史上的皇室繼承傳統，並對於泰國是否會出現女性統治者提出筆者的看法。

阿瑜陀耶王朝的「二王」

首先，要了解泰國皇室繼承權就必須先知道泰族的傳統，自泰族建立阿瑜陀耶王朝開始，就有二王（副王）（กรมพระราชวังบวรสถานมงคล） 與三王（กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข） 的位階存在，但是二王或稱為副王並不是現代皇儲的概念，因為二王不一定是統治者的兒子，可能是統治者的兄弟或堂兄弟等。雖然無法保證成為下一任統治者，但仍然是相對穩定的「準繼承人」身份。

二王成為統治者的個案，如：泰國七大帝之一的納瑞萱大帝，在他父親摩訶·達摩羅闍擔任泰王期間，納瑞萱就是擔任副王，並且負責統治素可泰王國，後來納瑞萱成為泰王後，便任命自己的弟弟厄伽陀沙律擔任副王，其地位與哥哥納瑞萱相當平等，他在納瑞萱逝世後也繼任為王位。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 納瑞萱國王的電影人物蠟像在泰國杜莎夫人蠟像館展出。

三王後來成為統治者的個案只有波隆摩閣 一位，不過他的狀況比較特殊，並非泰國傳統模式，波隆摩閣是帕昭素的幼子被封為三王，跟二王帕昭·泰沙是親兄弟，在哥哥帕昭·泰沙繼任國王後，波隆摩閣擔任二王（副王），在哥哥帕昭·泰沙過世之後，他透過政變殺死自己的姪子，才坐上泰王的位子。由此可知，擔任三王的人即便成為二王也不一定能成為統治者，除非透過政變方式上位。

卻克里王朝的「二王」

在卻克里王朝歷史中，只有拉瑪二世曾經在拉瑪一世期間擔任過二王，之後成為下一任統治者的個案，後來的二王就是頂多跟泰皇一樣權利的統治者而已，例如拉瑪四世時期的二王賓告是拉瑪四世的弟弟，在拉瑪四世統治時期賓告甚至擁有自己的陸軍與海軍，甚至因為擁有英文能力，而能在外交上與英文書信往來，促成當時與英國的協商與談判。