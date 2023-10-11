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2023/10/11,
影劇

《水行俠 失落王國》數則謠言炎上：安柏赫德自認被當「賤民」、傑森摩莫亞喝醉霸凌、伊隆馬斯克威脅華納兄弟

《水行俠 失落王國》數則謠言炎上：安柏赫德自認被當「賤民」、傑森摩莫亞喝醉霸凌、伊隆馬斯克威脅華納兄弟
2018年傑森摩莫亞（左）、安柏赫德（右）出席《水行俠》洛杉磯首映會｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

《水行俠 失落王國》製作期間就不斷傳出各種風波，而前陣子剛結束與強尼戴普官司的安柏赫德，更是暴風中心。隨著新的法院文件曝光，整部片陷入了更多八卦傳聞。包含傑森摩莫亞喝醉脫序、伊隆馬斯克威脅華納兄弟、溫子仁對安柏赫德的冷淡等等，更多的案外案接踵而至。

文：Thelma 電影狂花

先前，《水行俠 失落王國》製作期間就不斷傳出各種風波，安柏赫德（Amber Heard）飾演的梅拉更是暴風中心，如今隨著新的法院文件曝光，整部片竟然還能陷入更多八卦傳聞。

根據《綜藝報》爆料，一群強尼戴普（John Depp）的粉絲支付相關規費後取得安柏赫德治療師的文件，這些簡單粗糙的文件在去年的戴普赫德世紀審判中也被採用。

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Photo Credit: GettyImages
2018年傑森摩莫亞（左）、安柏赫德（右）出席《水行俠》於紐約的宣傳

傑森摩莫亞醉倒片場，要求安柏赫德滾蛋？

文件中寫到，就在《水行俠 失落王國》片場上，傑森摩莫亞（Jason Momoa）喝得酩酊大醉，cosplay成強尼戴普（甚至戴上所有戒指），疾呼要安柏赫德退出電影。

對此，傑森摩莫亞方拒絕回應，不過DC的發言人出面表示，在《水行俠 失落王國》拍攝過程中，傑森一直都非常專業，也很認真工作。他確實跟大家一樣喜歡來罐啤酒，但從來沒在片場喝醉過，更笑稱：

「他才不會打扮得像強尼戴普，他一直都比較波希米亞風格。」

傑森摩莫亞據傳也不是《水行俠 失落王國》片場唯一對安柏赫德不友善的人。根據這份文件，安柏認為自己並未受到溫子仁的支持，原因正是因為整個審判過程太過高調，她甚至自認被當作「賤民」對待。

溫子仁方面同樣拒絕回應，DC的發言人則說，溫子仁一向對他的團隊非常尊重，也會打造相當正向團結的工作環境，《水行俠 失落王國》也不例外。

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Photo Credit: 華納兄弟提供
《水行俠 失落王國》片場照

安柏赫德續留《水行俠 失落王國》，是因為馬斯克？

但是，消息來源指出，安柏赫德確實差點就被踢出劇組了——只是出現誰都沒料到的轉折。2018年首部《水行俠》推出後，片商和溫子仁就決定續集不再讓安柏赫德回歸，當時原因與強尼戴普無關，而是因為她和傑森摩莫亞缺乏化學反應，DC前總裁濱田沃特去年出庭時證實了此事。

傑森摩莫亞並沒有參與這個決策過程，而片商通知安柏赫德的律師這個決定。但是最終，安柏赫德並沒有被fired，關鍵則是——她的前男友伊隆馬斯克（Elon Musk）。馬斯克的訴訟律師去函華納兄弟，信中寫下：

「如果安柏沒有回歸《水行俠》續集，就把你們給燒了！」

截稿前，馬斯克沒有做出任何回應。

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Photo Credit: GettyImages
馬斯克

梅拉在《水行俠 失落王國》中至少被刪除了兩場戲？

由於持續了一陣子的好萊塢演員工會罷工，傑森摩莫亞和安柏赫德都沒有展開《水行俠 失落王國》的宣傳；但隨著罷工落幕、公關開跑，他們和導演溫子仁都不可避免的會被問到相關問題。

根據消息來源，目前已知梅拉戲份至少被刪除了兩段：一是她與黑蝠鱝的打鬥段落，另一則是她與水行俠的感情戲。要更八卦一點來看？今年夏天傑森摩莫亞IG退追安柏赫德，甚至進一步封鎖了她。

DC風波不斷，《水行俠 失落王國》接連不斷的傳聞更是讓情況雪上加霜，這個超級英雄宇宙仍是前途茫茫。

本文經電影神搜授權轉載，原文刊載於此
原文標題：《水行俠 失落王國》會被八卦沖垮嗎？馬斯克被爆出「威脅華納」：敢開除安柏赫德，我就把你們燒了

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：邱宜君


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