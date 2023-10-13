設計檢查清單的精神，就是承認我們能力有限——你我都可以成為不性感的清單超人
我們想讓你知道的是
我們討厭使用檢查清單，原因遠遠不止是懶惰，幾乎可以說是本能地排斥「檢查清單」這種反自然的行為。因此，能把清單應用在你的生活裡，就會取得相較他人莫大的優勢。 那麼，怎樣發展一份「真的可以用」的清單？
文：加恩
上一篇「為什麼我們討厭清單？」講到，我們討厭使用檢查清單，原因遠遠不止是懶惰，幾乎可以說是本能地排斥「檢查清單」這種反自然的行為。
因此，能把清單應用在你的生活裡，就會取得相較他人莫大的優勢。
那麼，怎樣發展一份「真的可以用」的清單？
口訣效果有限
「口訣」或「習慣」是為了避免使用檢查清單的麻煩，轉而使用的替代物。
例如「手機鑰匙錢包」、離開旅館房間時回頭檢查一次、包包裡多帶一包衛生紙衛生棉⋯⋯這種生活上的防呆機制我們多少都會做。
在一些特定領域中，防呆機制也以「習慣」的方式存在。
我曾經當過水肺潛水教練，水肺裝備複雜且攸關性命，因此會特別強調訓練學員建立「防呆」習慣。
例如，當氣瓶與調節器（呼吸器）安裝好，氣瓶旋鈕轉到底完全開啟之後，要「回半圈」。這個旋鈕的「回半圈」對於氣瓶出氣量沒有太多影響，反而主要是為了「溝通」考量。
潛水是非常注重潛伴彼此檢查的運動，下水前，潛伴照下水程序應該幫彼此檢查裝備。如果你的氣瓶全開到底，有時就會遇到天兵潛伴記錯「哪一個方向是全開」，試轉了一下你的氣瓶旋鈕，發現「咦轉不動欸？是不是你沒有開，那就幫你往另一邊轉到底好了」。
這在搖搖晃晃的海面上，緊張的海洋實習學員特別容易發生。
於是你的空氣供應就直接被完全關閉，下潛程序開始，潛入水中後換上二級頭（咬在嘴裡的呼吸器），吸一口氣才發現沒氣，這時身體正處在負浮力不斷地往下沉，對緊張的新手而言危險就容易發生。
改成「回半圈」的共識之後，潛伴只要試轉旋鈕是鬆的，可左右微幅轉動，那就代表氣瓶已開啟，不用思考逆時針是哪一邊。
把知識和經驗濃縮在一個小動作裡面，降低犯蠢的可能，這是檢查清單的最基本形式。
然而，這項作法正在改變中，歐美潛水界已經放棄「回半圈」的作法，建議直接「全開全關」。
為什麼？因為「回半圈」可能導致一個更危險的狀況。
假設你的氣瓶旋鈕是完全逆時針開啟到底的狀態，天兵潛伴過來檢查發現轉不動，於是他熱心地幫你往另一個方向轉到底（關閉了氣瓶），然後依照訓練習慣「回半圈」（部分開啟氣瓶）。
部分開啟的氣瓶，比完全關閉的氣瓶是更可怕的危險。
背著部分開啟的氣瓶，在剛下水時，你仍然可以順暢吸到空氣沒有阻礙，因此你不會意識到氣瓶只有部分開啟。
下潛深度漸增，水壓持續增加，每一口呼吸所需要的空氣量也就增加。
部分開啟的氣瓶空氣供應量有限，到達一定的深度之後，氣瓶就會「斷氣」。
而對任何潛水員而言，相比於在水面剛開始下潛時沒有空氣，在20米深度、3倍大氣壓情況下吸不到空氣，是極度、極度危險的一件事。
因此，改掉「回半圈」的習慣，寧願讓危險在水面附近發生，而非在20米深度發生，這非常合理。
然而，如果我現在回去教潛水，我可能不敢把「回半圈」改成「全開全關」。
因為「回半圈」的訓練早就是潛水界的集體肌肉記憶。在學員的潛水生涯中，一定會有某次，某個天兵潛伴，發現你氣瓶轉不動（因為你遵守全開全關的新規定），而天兵就一個舊習慣，就把你氣瓶完全關閉並且回四分之一圈，重現上述危險場景。
我可能會改為訓練學員的肩膀柔軟度，並且要求他們下水前必須自行伸手到背後再次確認氣瓶完全開啟，讓最後確保的動作落在自己手上。
當所有人都已經學完一套口訣了，落實更改口訣是有難度的。
國中時代，健教課教CPR的口訣是「叫叫ABC」。我們都知道已經改版了，那請問最新版的是？
（至少我沒查之前是不知道啦）[1]
口訣效果有限，尤其無法適應變動。要順利安全完成任務，檢查清單有其必要。
短小精悍才是王道
怎樣的檢查清單，才是「好」的檢查清單？
為了回答這個問題，作者去請教波音公司檢查清單的開發者，Daniel Boorman。
機師使用的清單有分兩種，平常時候使用的清單會顯示在電腦螢幕上，機師只要照著操作就可以順利起降與航行。
而另一種清單，是事情大條的時候用的。
例如，有一種警示燈是「艙門未鎖緊」（DOOR FWD CARGO）。
在兩萬英尺的高空的加壓機艙內，鬆動的艙門是非常可怕的一件事。
1989年聯航一次檀香山至奧克蘭的747班機，爬升過程中因電線短路導致艙門未鎖緊，來到兩萬英尺高空，受到機艙內加壓影響，艙門就直接爆開來（對，就跟電影一樣），靠近艙門五排的商務艙乘客連人帶座椅被吸出去，消失在太平洋中。
一位空姐也差點被吸走，好在有乘客及時抓住她的腳踝按在地上獲救。而其餘乘客則受到安全帶保護，仍留在位子中。
整件事情發生時間只有1.5秒。
也就是說，當「艙門未鎖緊」警示燈亮起，機師必須馬上做出正確的程序來避免。這時光靠經驗、訓練、口訣去記得如何反應是不夠的，在航空業，只要有人為犯錯的機率，統計上就是致命。
為了展示在實際狀況中怎樣應用檢查清單，Boorman帶作者到模擬艙內實地演練。飛機起飛爬升後，「艙門未鎖緊」警示燈亮起，Boorman要作者拿起指示手冊，翻到對應的那一頁。
這份緊急狀況用的檢查清單只有一頁，項目包括「降低至八千英尺高度」、「手動平衡機艙內外壓力解除艙門爆炸風險」等，作者也帶著興奮的心情照著操作，成功解除一個虛擬的危險。（好棒棒）
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。