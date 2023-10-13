設計檢查清單的精神，就是承認我們能力有限——你我都可以成為不性感的清單超人

文：加恩

上一篇「為什麼我們討厭清單？」講到，我們討厭使用檢查清單，原因遠遠不止是懶惰，幾乎可以說是本能地排斥「檢查清單」這種反自然的行為。

因此，能把清單應用在你的生活裡，就會取得相較他人莫大的優勢。

那麼，怎樣發展一份「真的可以用」的清單？

口訣效果有限

「口訣」或「習慣」是為了避免使用檢查清單的麻煩，轉而使用的替代物。

例如「手機鑰匙錢包」、離開旅館房間時回頭檢查一次、包包裡多帶一包衛生紙衛生棉⋯⋯這種生活上的防呆機制我們多少都會做。

在一些特定領域中，防呆機制也以「習慣」的方式存在。

我曾經當過水肺潛水教練，水肺裝備複雜且攸關性命，因此會特別強調訓練學員建立「防呆」習慣。

例如，當氣瓶與調節器（呼吸器）安裝好，氣瓶旋鈕轉到底完全開啟之後，要「回半圈」。這個旋鈕的「回半圈」對於氣瓶出氣量沒有太多影響，反而主要是為了「溝通」考量。

潛水是非常注重潛伴彼此檢查的運動，下水前，潛伴照下水程序應該幫彼此檢查裝備。如果你的氣瓶全開到底，有時就會遇到天兵潛伴記錯「哪一個方向是全開」，試轉了一下你的氣瓶旋鈕，發現「咦轉不動欸？是不是你沒有開，那就幫你往另一邊轉到底好了」。

這在搖搖晃晃的海面上，緊張的海洋實習學員特別容易發生。

於是你的空氣供應就直接被完全關閉，下潛程序開始，潛入水中後換上二級頭（咬在嘴裡的呼吸器），吸一口氣才發現沒氣，這時身體正處在負浮力不斷地往下沉，對緊張的新手而言危險就容易發生。

改成「回半圈」的共識之後，潛伴只要試轉旋鈕是鬆的，可左右微幅轉動，那就代表氣瓶已開啟，不用思考逆時針是哪一邊。

把知識和經驗濃縮在一個小動作裡面，降低犯蠢的可能，這是檢查清單的最基本形式。

然而，這項作法正在改變中，歐美潛水界已經放棄「回半圈」的作法，建議直接「全開全關」。

為什麼？因為「回半圈」可能導致一個更危險的狀況。

假設你的氣瓶旋鈕是完全逆時針開啟到底的狀態，天兵潛伴過來檢查發現轉不動，於是他熱心地幫你往另一個方向轉到底（關閉了氣瓶），然後依照訓練習慣「回半圈」（部分開啟氣瓶）。

部分開啟的氣瓶，比完全關閉的氣瓶是更可怕的危險。

背著部分開啟的氣瓶，在剛下水時，你仍然可以順暢吸到空氣沒有阻礙，因此你不會意識到氣瓶只有部分開啟。

下潛深度漸增，水壓持續增加，每一口呼吸所需要的空氣量也就增加。

部分開啟的氣瓶空氣供應量有限，到達一定的深度之後，氣瓶就會「斷氣」。

而對任何潛水員而言，相比於在水面剛開始下潛時沒有空氣，在20米深度、3倍大氣壓情況下吸不到空氣，是極度、極度危險的一件事。

因此，改掉「回半圈」的習慣，寧願讓危險在水面附近發生，而非在20米深度發生，這非常合理。

然而，如果我現在回去教潛水，我可能不敢把「回半圈」改成「全開全關」。

因為「回半圈」的訓練早就是潛水界的集體肌肉記憶。在學員的潛水生涯中，一定會有某次，某個天兵潛伴，發現你氣瓶轉不動（因為你遵守全開全關的新規定），而天兵就一個舊習慣，就把你氣瓶完全關閉並且回四分之一圈，重現上述危險場景。

我可能會改為訓練學員的肩膀柔軟度，並且要求他們下水前必須自行伸手到背後再次確認氣瓶完全開啟，讓最後確保的動作落在自己手上。

當所有人都已經學完一套口訣了，落實更改口訣是有難度的。

國中時代，健教課教CPR的口訣是「叫叫ABC」。我們都知道已經改版了，那請問最新版的是？

（至少我沒查之前是不知道啦）[1]

口訣效果有限，尤其無法適應變動。要順利安全完成任務，檢查清單有其必要。

短小精悍才是王道

怎樣的檢查清單，才是「好」的檢查清單？

為了回答這個問題，作者去請教波音公司檢查清單的開發者，Daniel Boorman。

機師使用的清單有分兩種，平常時候使用的清單會顯示在電腦螢幕上，機師只要照著操作就可以順利起降與航行。

而另一種清單，是事情大條的時候用的。

例如，有一種警示燈是「艙門未鎖緊」（DOOR FWD CARGO）。

在兩萬英尺的高空的加壓機艙內，鬆動的艙門是非常可怕的一件事。

1989年聯航一次檀香山至奧克蘭的747班機，爬升過程中因電線短路導致艙門未鎖緊，來到兩萬英尺高空，受到機艙內加壓影響，艙門就直接爆開來（對，就跟電影一樣），靠近艙門五排的商務艙乘客連人帶座椅被吸出去，消失在太平洋中。

一位空姐也差點被吸走，好在有乘客及時抓住她的腳踝按在地上獲救。而其餘乘客則受到安全帶保護，仍留在位子中。

整件事情發生時間只有1.5秒。

也就是說，當「艙門未鎖緊」警示燈亮起，機師必須馬上做出正確的程序來避免。這時光靠經驗、訓練、口訣去記得如何反應是不夠的，在航空業，只要有人為犯錯的機率，統計上就是致命。

為了展示在實際狀況中怎樣應用檢查清單，Boorman帶作者到模擬艙內實地演練。飛機起飛爬升後，「艙門未鎖緊」警示燈亮起，Boorman要作者拿起指示手冊，翻到對應的那一頁。

這份緊急狀況用的檢查清單只有一頁，項目包括「降低至八千英尺高度」、「手動平衡機艙內外壓力解除艙門爆炸風險」等，作者也帶著興奮的心情照著操作，成功解除一個虛擬的危險。（好棒棒）