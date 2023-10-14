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TNL+ 2023/10/14,
歐洲

遇上移英港人，見證移民史重要一章

遇上移英港人，見證移民史重要一章
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在英遇上像港人的人，除非肯定他們會粵語，又或在港人餐館內，否則禮貌上都是先說英文；然而要是對方跟我先說粵語，我也絕不介意。在德國很少機會接觸港人，但來到英國不用主動接觸，已見到無數港人足跡。

最近遊英一趟，首次遇上近年移居英國之港人。

「移英港人」，近年時常聽見這幾個字，但這趟才有機會真正接觸這些新移民。

一下飛機，已聽到一些排隊過關的旅客講著港式粵語。機場職員分流時問他們手持甚麼護照，他們都說「Hong Kong」，然後被指派到非英國和非歐盟的那條隊中。一瞥之下，發現隊中至少有十個港人，前後皆有，他們手中有藍色封面特區護照，有紅色的BNO，亦有一大疊文件，應是首次入境。在機場未過關已先感受到香港氣氛，與我居住德國小城半年才聽到一次粵語截然不同，很有熟悉感。

在城內一逛，三不五時都聽到粵語，而不少服務人員都講港式英文。到銀行一趟，聽到職員跟中國大陸學生講著港式普通話，教導他們如何開戶；而到找換店查詢，回答的年輕職員亦一口港式英文。我不知道這些是否新來移民，因為口音因人而異，有些人居英多年還是一口港音，有的在香港已練得一口英音。

然而這些職員都很年輕，二十出頭，在崗位中回答查詢有板有眼。那位找換店員，正在聽身旁同事教導工作細節，態度認真。

在英遇上像港人的人，除非肯定他們會粵語，又或在港人餐館內，否則禮貌上都是先說英文；然而要是對方跟我先說粵語，我也絕不介意。在德國很少機會接觸港人，但來到英國不用主動接觸，已見到無數港人足跡。去中學時期交流過的寄宿學校，負責老師告知那裡現有約五名港生，我則記得交流時有十多名。我想，原因應是近年許多港人移民，能夠支持子女入讀的中產家庭都選擇移英，一家都在當地，自然不用入讀學費較貴的寄宿學校，可以住在家中。另一原因是港府取消了公務員子女留英津貼，因此少了公務員子女入讀寄宿學校。

留英和留德，都是港人移民史重要一章。前者歷史比後者久，也長年是港人留外熱門地；後者則屬新興，尤其是近年許多德國大學都開辦英文授課之科目，更吸引港人已學生身分留德，亦帶同年幼子女。留英和留德港人，很應該互相認識。在適應上，前者應該較有優勢，然而要聽懂本地英文和融入工作文化，難度不低。

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