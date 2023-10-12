陸海空交通長年被以色列封鎖，「加薩走廊」是個怎麼樣的地方？
我們想讓你知道的是
來自加薩地帶的激進伊斯蘭組織哈瑪斯對以色列的攻擊，是中東衝突中的一種劇烈升級。誰生活在加薩？它在當前的衝突中起到了什麼作用？
文：德國之聲中文網
加薩地帶位於以色列、埃及和地中海之間的一個小地區，是世界上人口最稠密的地方之一。
激進的伊斯蘭巴勒斯坦組織——哈瑪斯，自2023年10月7日起開始從加薩對以色列發動攻擊。德國、歐洲聯盟、美國和一些阿拉伯國家將哈瑪斯列為恐怖組織。
加薩地帶的面積大約為寬10公里、長41公里。有超過200萬人住在那裡，這意味著每平方公里大約有5500人。而在以色列，人口密度平均每平方公里只有約400人。
誰住在加薩地帶？
住在加薩地帶的大多是巴勒斯坦人。這包括原住民和許多在1948年以色列成立，並和巴勒斯坦之間爆發軍事衝突後從以色列逃離至加薩的難民。
大部分居民居住在該地區的北部，尤其是加薩城。這裡的人口結構非常年輕，將近40％的人口年齡在15歲以下。
與約旦河西岸有什麼區別？
巴勒斯坦領土包括加薩地帶和以色列佔領的約旦河西岸。這裡與東耶路撒冷一樣，毗鄰以色列、死海和約旦。
西岸面積更大，人口密度較低，與加薩地帶有很大的不同。它由巴勒斯坦解放組織（PLO）中最強大的派系法塔赫黨治理，這個派系承認以色列的存在權，並被大多數西方國家視為巴勒斯坦人的代表。
誰在治理加薩？
2007年以來，加薩地帶由激進的伊斯蘭恐怖組織哈瑪斯治理。該組織拒絕推進與以色列的和平進程，並在其章程中呼籲摧毀以色列。
多年來，激進分子一直從加薩向以色列地區發射火箭，但10月7日開始的攻擊是長期衝突的一個劇烈升級。
什麼是加薩封鎖？
自哈瑪斯2007年上台以來，以色列一直視加薩為「敵對領土」，至今大部分時間加薩都處於被封鎖的狀態。以色列控制著陸地、海洋和空中的通道。
自那時起，哈瑪斯不斷以「自衛」的理由攻擊以色列，導致了與以色列軍隊的四次主要軍事衝突：分別在2008-09年、2012年、2014年和2021年。
加薩的封鎖也得到了其唯一的另一個鄰國埃及的大力支持。結果，經濟孤立導致生活條件急劇惡化，大部分人口生活在貧困中。15到24歲之間的居民中，約有40％的人口失業。
尤其是在年輕人口中的貧困以及缺乏前景和機會的現狀，讓哈瑪斯能夠不斷得到支持與幫助。
加薩的生活供應如何解決？
在以色列和加薩之間，有一個人員通道（Erez）和一個貨物通道（Kerem Shalom/Sufa）。在拉法（Rafah）地區也有一個通往埃及的通道。
以色列嚴格控制加薩進口商品，部分原因是為了防止武器被轉移到加薩。與埃及的邊界也經常被封鎖，所以哈瑪斯試圖通過地下隧道網路走私貨物。
加薩地帶在很大程度上依賴國際援助。根據聯合國的數據，這影響到約80％的當地人口。對於那些仍然住在難民營並完全依賴援助的難民來說，情況尤為困難。
加薩地區也經常斷電，電力通常每天只有幾小時供應。水資源稀缺，大部分人口沒有乾淨的飲用水。
衞生保健系統也依賴國際援助，特別是在與以色列發生軍事衝突的時期，這裡的衛保系統往往超負荷運轉。
© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：關於加薩地帶 你需要知道的
延伸閱讀
- 以阿衝突點燃世界大戰火藥桶，美國快要陷入不斷失血、最終倒下的景況
- 哈瑪斯武裝突襲釀重大傷亡，以色列堪稱全球最優秀的情報系統為何失靈？
- 哈瑪斯突襲以色列背後的戰略全局：兩種美國中東戰略途徑
- 以巴衝突削弱中國「區域和平公正調停人」形象，中東外交「零敵人」政策受檢驗
- 哈佛學生聲援巴勒斯坦、「唯一譴責」以色列，政界校友譴責校方遲未與學生切割
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
“2023以巴衝突”的相關議題
- 2023-10-12 陸海空交通長年被以色列封鎖，「加薩走廊」是個怎麼樣的地方？
- 2023-10-12 哈馬斯突襲顛覆拜登外交政策，打亂了美國的中東如意算盤
- 2023-10-12 以色列退役將領：以巴走到今天這步，主要歸因於納坦雅胡「分而治之」政策失敗
Tags：
韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
我們想讓你知道的是
從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。