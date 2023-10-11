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2023/10/11,
影劇

宮﨑駿《蒼鷺與少年》刷新吉卜力在台首周票房佳績，雙十連假累計6800萬台幣登票房冠軍

宮﨑駿《蒼鷺與少年》刷新吉卜力在台首周票房佳績，雙十連假累計6800萬台幣登票房冠軍
Photo Credit: 甲上娛樂提供

我們想讓你知道的是

宮﨑駿的《蒼鷺與少年》在台灣選在雙十連假登場，也收穫好票房。上映兩天全台票房突破2000萬新台幣；上映5天全台票房則是來到6800萬新台幣，榮登全台票房冠軍寶座之外，同時打破影史吉卜力動畫在台首周票房新高紀錄。

日本動畫名導宮﨑駿耗時7年打造的《蒼鷺與少年》，於10月6日在台灣雙十連假上映，上映之後也開出亮眼票房，上映僅兩天，全台票房就突破2000萬新台幣，奪下票房冠軍；而連假過後，全台票房則是來到6800萬新台幣，締造影史吉卜力動畫在台首周票房新紀錄。

【甲上娛樂提供】《蒼鷺與少年》台灣限定版海報「Before搶先版」
Photo Credit: 甲上娛樂提供

《蒼鷺與少年》是宮﨑駿繼《風起》後，睽違10年再度製作動畫長片，宮﨑駿此片同樣堅持不使用CGI創作，動員60位動畫師協力全手工一幀幀繪製，創吉卜力迄今為止「最大規模製作」。此外，電影配樂由宮﨑駿御用知名音樂家久石讓操刀，主題曲〈地球儀〉則為日本音樂人米津玄師創作。

此次《蒼鷺與少年》的商業操作手法有別於以往，在日本首度嘗試「上映前零宣傳」策略，只釋出一張電影海報，劇情隻字未提，甚至連劇照和預告片都沒有，神祕主義也引發許多觀眾好奇。

此做法也收來奇效，《蒼鷺與少年》在日本上映4天，就突破21.4億日圓（約4.7億台幣）票房，超越2001年上映的《神隱少女》首4日成績。《蒼鷺與少年》在日本上映一個月後，就已累績412萬5000人次觀影、62億3500萬日圓票房（約13.7億台幣），當時暫居日本今（2023）年度票房榜第3名。足見宮﨑駿與吉卜力的金字招牌。

台灣是繼日本之後，率先上映《蒼鷺與少年》的國家，選在10月6日雙十連假登場，連假的熱潮也收穫好票房。《蒼鷺與少年》上映兩天全台票房突破2000萬新台幣；上映5天全台票房則是來到6800萬新台幣，榮登全台票房冠軍寶座之外，同時打破影史吉卜力動畫在台首周票房新高紀錄。

最後，《蒼鷺與少年》挾著宮﨑駿之名，除了日本、台灣等地上映之外，也入選第48屆多倫多影展、第71屆西班牙聖賽巴斯提安影展、第61屆紐約影展等國際影展，同時成為多倫多影展及聖賽巴斯提安影展開幕片，這是影展方史上第一次選擇日本動畫片作為開幕片。

【甲上娛樂提供】宮﨑駿耗時7年打造曠世鉅作《蒼鷺與少年》
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《蒼鷺與少年》劇照

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：邱宜君


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