以巴積怨已久，但哈瑪斯發動大規模「恐怖主義式軍事襲擊」，其「不正義性」必須單獨拿出來分析
我們想讓你知道的是
哈瑪斯和其他親巴勒斯坦「反戰人士」給出的理由，包括巴勒斯坦人長期受壓迫，土地「被蠶食」、「猶太人衝入阿克薩清真寺禱告」等等，且不說以上種種指控都有前因後果，有其脈絡，就算它們都是事實，就算「一切過錯都在以方」，也完全無法合理化（justify）這樣大規模的恐怖主義式軍事襲擊。
控制巴勒斯坦加薩地帶的哈瑪斯政權，對以色列發動突然襲擊，至今以色列逾1200人死亡，受傷超過3000人，被俘被綁架過200人。這是數十年來以色列遭受導致最大規模傷亡的襲擊，震驚世界。
筆者早前撰文分析這次襲擊的國際關係背景，即以巴衝突問題在國際關注中被邊緣化，以及美國推動的中東和解進程（特別是沙烏地阿拉伯跟以色列將建交），令哈瑪斯產生史無前例的焦慮感。哈瑪斯（在伊朗等國支持下）這才發動大規模襲擊，企圖打斷這個和解進程。
要逐個環節地分析以巴衝突的誰是誰非，是不可能的任務，也吃力不討好。因為雙方恩怨已久，互相糾纏，層層疊疊，環環相扣，任何一方總能找到對自己的有利的理由：以色列說自己轟炸加薩是因為巴勒斯坦殺猶太人，巴勒斯坦人則說更早之前是以色列人先殺巴勒斯坦人⋯⋯
雖然很困難，但凡事都不能缺乏基本的是非認識和判斷。筆者認為，與其拘泥於必須一環一環地研究每個事件和細節，還不如回到「兩個本源」。
第一個本源，就是這次以巴衝突事件的起點；第二個本源，就是整個以巴矛盾的源頭。礙於篇幅，這裡先討論第一點。
這次以巴衝突事件的起點，就是控制加薩地帶的哈瑪斯，突然發動了對以色列人大規模的「恐怖主義式軍事襲擊」。把這次襲擊定性為「恐怖主義式軍事襲擊」，是因為它同時具備了軍事戰爭行為，和恐怖主義的特徵。說它是戰爭行為，是因為其規模龐大，是精心策劃的海陸空並進的立體式襲擊，還使用了「軍隊級」的大殺傷力武器，同時攻擊多個目標。
說它是「恐怖主義式」，是因為除了部分目標為軍事目標外，還無差別地攻擊平民。特別是刻意針對一個平民密集的音樂節，展開大屠殺和綁架平民。
“2023以巴衝突”的相關議題
- 2023-10-12 以巴積怨已久，但哈瑪斯發動大規模「恐怖主義式軍事襲擊」，其「不正義性」必須單獨拿出來分析
- 2023-10-12 以色列版911：哈馬斯閃電襲擊牽扯美國、伊朗、沙烏地，衝突會怎麼收場？
- 2023-10-11 阿拉伯世界群起聲援巴勒斯坦、抗議以色列長期佔領，社群熱門標籤「巴勒斯坦是我的志業」
Tags：
一起走過新創荒漠，「第一島鏈新創對話論壇」10月登場！立即報名，攜手共構臺灣新創雨林生態系
我們想讓你知道的是
今年10月24日中小企業開發公司資鼎將攜手關鍵評論網，舉辦「第一島鏈新創英雄會」新創論壇，邀請臺灣重點新創企業家、證交所長官與賴副總統等重量級人物對談，從新創實務與國家發展的角度，深入探討臺灣新創生態系的過去與未來。活動席次有限，立即點擊報名吧！
多年來在政府、企業與新創社群的共同努力下，臺灣創新創業生態系的發展日漸蓬勃，先前不僅有如沛星互動科技（Appier）、睿能創意（Gogoro）等臺灣在地的新創獨角獸成功登陸日本、美國等資本市場的案例；近年也能看見如曙客（FunNow）、酷遊天（KKDay）等後起的新創團隊開始於國際市場展露頭角。若與十多年前相比，以「荒漠到雨林」形容臺灣新創環境一路以來的變遷也不為過。不過，若想在「以創新驅動成長」的未來世界中站穩腳步，這些轉變只是開始，如何持續創造新創能量的正向循環、走向國際才是臺灣新創永續發展的真正關鍵。
邁向智慧科技島：「環境」是臺灣新創生態系正向循環的關鍵
新創企業就像一顆顆生機蓬勃的種子，想要風光收成，除了長時間持續澆灌，更需要維持土質的營養及留意氣候環境的變化。所以除了持續提供新創企業人才與資金支持，如何透過加速器、創投資金驅動整體新創技術、乃至於文化的「環境」改變，才是啟動新創循環與永續發展的重中之重。
今年10月24日，資鼎創投將攜手關鍵評論網，在松菸誠品表演廳舉辦「第一島鏈新創對話：打造智慧島嶼，啟動成長引擎」新創論壇，以匯聚產業新創的關鍵力量、推動臺灣朝向「智慧科技島」為引，邀請臺灣重點新創企業家、證交所長官與賴副總統等重量級人物蒞臨對談，從新創實務、資本市場、國家發展等不同面相，探討臺灣新創生態系的發展策略與未來可能。
國內重點新創與國政官員共同與會，啟動臺灣新創生態引擎！
在新創實務領域，活動邀請到TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉、凱鈿行動科技創辦人蘇柏州兩位新創創業家，談談他們如何一步一步完成事業規劃、資金尋募、國際市場開發等事業發展歷程；除此之外，活動也邀請到倚天酷碁總經理鍾逸鈞，揭示倚天酷碁的內部創業之旅，以及年中登上證交所創新板掛牌的挑戰與心路歷程；最後在籌資面向的部分，我們也邀請到臺灣證券交易所分享，聊聊2021年增設的「創新板」如何替臺灣新創加速籌資、吸引國外新創來台，再藉此匯聚更龐大的創新能量。
另一方面，面對AI科技興起、地緣政治緊張、國際供應鏈重組等全球挑戰，臺灣除了透過資金、人才維繫國家內部的新創發展動力，更需要國家政策、資源的重點挹注，對內整合法規與市場、向外深化國際合作關係，形成強而有力的指引。因此，活動最後特別邀請賴副總統出席，從他提出的「國家希望工程」國政藍圖出發，探討國家在產業創新、科技創新、創新創業的新創雨林裡，還能提供哪些實質幫助。
不管是想探究臺灣新創生態的發展、政策資源的走向，還是欲一窺前人的創業、轉型經驗，從中汲取知識養分，本場「第一島鏈新創英雄會」絕對是你不可以錯過的新創盛會！
第一島鏈新創英雄會活動詳細資訊
活動名稱：第一島鏈新創對話：打造智慧島嶼，啟動成長引擎
活動時間：10月24日（二） 9：30－12：00
活動地點：松菸誠品表演廳（臺北市信義區菸廠路88號B1）
活動網站：https://www.accupass.com/event/2310040707573833671940