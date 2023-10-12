以巴積怨已久，但哈瑪斯發動大規模「恐怖主義式軍事襲擊」，其「不正義性」必須單獨拿出來分析

控制巴勒斯坦加薩地帶的哈瑪斯政權，對以色列發動突然襲擊，至今以色列逾1200人死亡，受傷超過3000人，被俘被綁架過200人。這是數十年來以色列遭受導致最大規模傷亡的襲擊，震驚世界。

筆者早前撰文分析這次襲擊的國際關係背景，即以巴衝突問題在國際關注中被邊緣化，以及美國推動的中東和解進程（特別是沙烏地阿拉伯跟以色列將建交），令哈瑪斯產生史無前例的焦慮感。哈瑪斯（在伊朗等國支持下）這才發動大規模襲擊，企圖打斷這個和解進程。

要逐個環節地分析以巴衝突的誰是誰非，是不可能的任務，也吃力不討好。因為雙方恩怨已久，互相糾纏，層層疊疊，環環相扣，任何一方總能找到對自己的有利的理由：以色列說自己轟炸加薩是因為巴勒斯坦殺猶太人，巴勒斯坦人則說更早之前是以色列人先殺巴勒斯坦人⋯⋯

雖然很困難，但凡事都不能缺乏基本的是非認識和判斷。筆者認為，與其拘泥於必須一環一環地研究每個事件和細節，還不如回到「兩個本源」。

第一個本源，就是這次以巴衝突事件的起點；第二個本源，就是整個以巴矛盾的源頭。礙於篇幅，這裡先討論第一點。

這次以巴衝突事件的起點，就是控制加薩地帶的哈瑪斯，突然發動了對以色列人大規模的「恐怖主義式軍事襲擊」。把這次襲擊定性為「恐怖主義式軍事襲擊」，是因為它同時具備了軍事戰爭行為，和恐怖主義的特徵。說它是戰爭行為，是因為其規模龐大，是精心策劃的海陸空並進的立體式襲擊，還使用了「軍隊級」的大殺傷力武器，同時攻擊多個目標。

說它是「恐怖主義式」，是因為除了部分目標為軍事目標外，還無差別地攻擊平民。特別是刻意針對一個平民密集的音樂節，展開大屠殺和綁架平民。