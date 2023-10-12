銷售霸主如何再進化？Honda All-New CR-V憑藉關鍵進化精益求精！

對於許多國產中型休旅市場的買家而言，往往都是家庭使用需求，乘載著最重視與最心愛的家人，車輛的安全往往是最重視的購車要點。有鑑於此，Honda All-New CR-V所搭載的Honda SENSING智慧防護系統，立基原有優異基礎，更將防護表現進化至全方位等級。

智慧防護再進化 前後左右零死角防範

針對車輛前方，Honda SENSING搭載ACC主動式車距調節定速巡航系統並附LSF低速自動跟車系統，可在駕駛所設定的行駛速度基礎上，自動與前方車輛保持安全距離；而CMBS碰撞緩解煞車系統附FCW前方碰撞警示系統，當與前車距離過近有碰撞意外時，會先警示駕駛，若駕駛尚未即時反應，則會介入煞車，減少追撞危險發生。

車輛切換車道或倒車時，往往也常會有碰撞意外發生，Honda All-New CR-V透過BSI盲點偵測警示系統消弭駕駛對於車輛左右兩側的視線死角；CTM倒車預警顯示輔助則可以在倒車時協助偵測兩側來車，進一步減少危險發生。

先進科技來輔助 用車生活更便利舒適

數位科技提升生活便利性，早已成為現代人不可或缺的生活習慣。Honda All-New CR-V也透過同級中首次搭載的Honda CONNECT遠端遙控科技來滿足現代用車生活。Honda CONNECT擁有相當強大且多元的功能項目，包含三大類13項服務，主要涵蓋「安全、安心」、「便利、舒適」、「溝通、連結」等面向，其中在「安全、安心」方面，配備像是可在愛車遭到破壞開啟並觸發防盜器時，立刻通知車主的防盜保全功能；如果不幸發生交通意外事故且SRS輔助氣囊作動，自動碰撞偵測功能就會立刻聯絡車主或緊急聯絡人，甚至聯繫相關單位至現場救援。

而針對夏季炎熱高溫，Honda CONNECT功能中的「便利、舒適」面向，則具備有遠端車輛操作功能，可遙控引擎/空調啟動，確保一坐進車內就已享有舒適怡人的溫度，無論是停放室外或室內，都不用再擔心熱氣逼人的座艙讓人炙熱難耐。

立基優勢大空間 聰明設計更貼心

早已是CR-V特色之一的優異空間機能，此次在Honda All-New CR-V身上再次大幅進化，秉持Honda造車一貫的MM思想，盡可能的將機件極小化、空間極大化，在優勢的2700mm軸距長度中，後座座椅不僅可擁有長達19cm的前後滑移機制，椅背角度調整更多達16段，調整範圍高達32度，可以滿足各種體型的乘坐需求。

而像是蜂巢式廣域空調出風口、BOSE Centerpoint高級音響系統等配備，則可以在體感、聽覺等面向提供更舒適的乘坐感，讓Honda All-New CR-V提供前所未有的行車質感，打造更高級的乘坐饗宴。

針對安全性、先進科技與空間機能的再次躍進，Honda All-New CR-V不僅將再次樹立國產中型休旅車級距的新標竿，相信也將再次提供此級距買家超越同級的用車體驗，更是繼續蟬聯此級距銷售寶座的最大優勢。