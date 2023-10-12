【影評】《周處除三害》：山雨欲來的氛圍成功吸引觀眾，但細想會發現故事簡化的缺憾
我們想讓你知道的是
《周處除三害》的著力點，在於阮經天的人物形象，而以風格而言，我認為香港導演黃精甫擅長為電影製造良好的氛圍，這種氛圍可以讓電影長期處在一種「山雨欲來」的危機感中。氛圍是《周處除三害》吸引觀眾接受敘事最好的武器，但純就故事本身，在脫離這種氛圍之後，回頭細想，它會存在一些較為簡化的缺憾。
文：橘貓
在近年景氣回升的台灣院線電影當中，跨足動作類型的國片，相對缺席在觀眾的視野。2023年，台灣電影《周處除三害》由香港導演黃精甫執導、編劇與剪輯，年初曾參與《山中森林》，同時長期與黃精甫合作的香港攝影師王金城擔任攝影指導；其餘幕後團隊多有台灣工作者參與，電影推出的勢頭，多少有藉此測試技術水準、挑戰市場反應之意味。
簡單回顧台灣動作片，以「警匪」、「犯罪」包裝的主流動作片，在2010年代初期，以合拍方式製作的兩部《痞子英雄》電影版滑鐵盧之後；便要到近年才有洪子烜《狂徒》（2018）、鄧仲謀《售命》（2022）等新導演重新挑戰，然票房反應大多不甚理想。
此外，如果不純以單一類型檢視，顏正國的黑幫電影、許富翔的黑色喜劇，或程偉豪的靈異親情劇，亦皆時有可觀的動作元素，包裝在不同類型下，提供觀眾感官刺激。
《周處除三害》動作場面可觀，可視為動作指導洪昰顥的里程碑
若以動作電影來理解，《周處除三害》事實上亦不是主要以動作場面、武打橋段作為重點的作品，主角「陳桂林」要剷除的其他「兩害」，並非惡人業界的青壯派，而分別是「即將成為傳統工藝」與「已經經歷產業轉型」的兩位惡人老前輩。
當然，袁富華與陳以文分別貢獻的表演能量，足以讓觀眾滿足叫好，但電影在這裡就把它主要的張力，移轉到陳桂林與三個對手（警探陳灰、香港仔、牛頭）的「關係」，而非純粹的打鬥廝殺。
量少而質精，《周處除三害》在動作場面的經營仍有可觀之處。導演黃精甫的空間拿捏出色，以開場葬禮刺殺之後的追逐戰來看，同類型的追逐戲碼，儘管是A級製作的好萊塢動作電影，也常因為追逐打鬥難以按照實景實拍，A街道接C街道、C街道接B街道，東跑西逃，總是會在觀眾的體感上漏了一兩顆鏡頭，讓追逐過程的相對空間感混亂，角色時不時像是瞬間移動，沒有空間感。
然而，陳桂林與陳灰的追逐過程，在電影開場幾乎保持完整的空間關係，「讓觀眾能清晰看見所有前因後果」，向來是動作是否提供感官刺激的先決條件，《周處除三害》能讓觀眾對空間產生清楚掌握，確實值得記上一筆。
在陳灰、陳桂林的兩場主要追逐動作戲（後一場有袁富華參與）當中，動作風格讓人聯想到2000年代中期的香港電影，如鄭保瑞《狗咬狗》（2006）或林超賢《証人》（2008）一般死磕爛打式的扭打。
因為強調主角是凡人，動作撇除過於複雜的武術、格鬥技設計，而更強調主角忍受極大痛苦、消耗極大體力的意志力。而近年東南亞武打電影發揚光大的「痛感」節點（早前的香港武打指導其實也擅於操作），如穿刺、撕裂、摩擦傷，也在本片裡程度不一的有所利用。雖難確認不同安排的具體創意來源，但以整體成果論，將本片視為動作指導洪昰顥的里程碑，理應沒有問題。
陳桂林的重生之路，成為另類「新造的人」
回看故事主體，如同〈周處除三害〉的原始典故要旨，其實是在周處最後如何「透過向善，『除掉』身為禍害的自己」，當中存在一種讓人衝擊的自我否定與修正。
《周處除三害》的著力點，亦在於阮經天飾演主角陳桂林的人物形象，透過電影前段，他在關聖帝君面前擲筊的掙扎痛苦，我們可以注意到陳桂林雖然行為狂放，但在內在缺乏價值認同，需要依附更大的力量來證明自己，不管是「幹一票大的」、「除三害」，或是以擲筊來作為行為的主要準則、後段接觸牛頭的心理變化。
《周處除三害》在故事方面的要旨，是陳桂林的重生之路，撇開生死成敗，而讓他認可自己，成為不同於教條意義之「新造的人」。
尤其容易發現的是，隨著電影進入尾聲，旁支角色們，似乎聯合形成了一個對陳桂林的心靈支持系統。對於他在電影裡製造的「傷害」來說，這樣的無條件支持或許不一定有道理，但它幫助建立電影尾聲的氛圍，尋找一種讓觀眾能理解的、主角重獲新生的平和。
透過與香港仔和牛頭的映照，陳桂林先是在對抗前者的過程中，透過髮型師的成長故事，確認身為「男性拯救者」的危險之處，與「英雄／禍害」同時成立的一體兩面；並在後者進入類似弒神的心路歷程，排除對生命的神秘想像，讓善惡與生死都回到一種「只能靠自己決定的」、相較質樸的理解，從尾端的大屠殺當中，我們也可以再次確認這一點。
這種直覺的善惡觀念（壞人就殺、好人就放）或直覺的人物價值取向（想要成名，想做轟動的大事），貌似在喜歡採用悲憫、人文關懷視角的台灣電影傳統中，變化出一些新意，找到吸引觀眾投射的破口。
就像是閱讀九把刀小說、觀看一些丹佐華盛頓（Denzel Washington ）或連恩尼遜（Liam Neeson）主演的私刑電影，觀眾不一定會很關注那些「被殺掉的人」有沒有很忠實的角色內在，而只是在過程中釋放壓力。當然，人文關懷視角尚不會跟台灣電影告別，《周處除三害》也仍能看見一些影子，但它在大方向上確實甩開一些包袱。
最後，以風格而言，我認為黃精甫擅長為電影製造一種良好的氛圍，這種氛圍可以讓電影長期處在一種「山雨欲來」的危機感中。
氛圍是《周處除三害》吸引觀眾接受敘事最好的武器，但純就故事本身，在脫離這種氛圍之後，回頭細想，它會存在一些較為簡化的缺憾。
我不認為這特別嚴重，它甚至是一個必須要確實地爬到半山腰才會發現的問題，但當它同時「不那麼剝削，也不那麼嚴肅」的時候，這仍然會造成一點困擾。
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