東協AI監管法案不採用歐盟《人工智慧法》，將保留更多各國治理空間
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東協草擬的《人工智慧道德與治理指南》相較於歐盟的《人工智慧法》，其保留更多空間予各國監管機構，同時為東協各國自願性採用，旨在為各國法規提供大方向。科技公司高階主管指出，東協相對不干涉的做法對企業更加友善。
根據《路透社》報導，東南亞國協（ASEAN）將採取有利商業的人工智慧（Artificial Intelligence，下簡稱AI）監管模式，異於歐盟致力於推動於全球的《人工智慧法（European Union AI Act）》。
《人工智慧法》範圍廣泛，該法案涉及所有提供、使用AI產品或服務的人，並涵蓋可以產生內容、預測、建議或影響環境的決策等輸出的AI系統。
除了企業對AI的使用外，《人工智慧法》還關注公共部門和執法部門對AI的使用，並與《一般資料保護規範，（GDPR）》等其他法律協同運作。
歐盟近年來積極推動《人工智慧法》，希望推廣全球使用統一AI監管標準，歐盟官員也在今年初訪問了亞洲地區，試圖說服該東南亞各國政府對科技公司採用《人工智慧法》作為監管原則，其中包括披露版權和AI生成的內容。
然而，路透社分析了東協10國秘密草擬的《人工智慧道德與治理指南（Guide to AI ethics and governance，下簡稱東協指南）》，發現其與歐盟規範不同，東協指南要求企業考慮各國的文化差異，且與所有東協政策一樣，該法案為自願性採用，旨在指導各國法規。
東南亞地區擁有近7億人口和1000多個民族和文化，因此各國在審查制度、虛假訊息、公共內容和仇恨言論方面的規則差異很大，如泰國制定了禁止批評其君主制的法律，這些差異也可能會影響AI監管。
東協指南最終版本預計將於2024年1月底東協數位部長會議期間確定，且3名消息人士告訴路透社，該草案已發送給Meta、IBM、Google等科技公司，並徵求回饋。
科技公司高階主管指出，東協相對不干涉的做法對企業更加友善，因為東南亞各國的法律相當複雜，該法案為企業設下了合理的義務原則，並允許更多的創新。
IBM亞洲政府事務副總裁Stephen Braim表示：「我們也很高興看到東協指南與其他領先的AI治理框架緊密結合，例如美國國家標準與技術研究所（National Institute of Standards and Technology）的AI風險管理框架。」
東協指南旨在定期審查、敦促各國政府發放研發資金援助企業，並成立專門監管AI使用的東協數位工作小組。
3名東協國家的高級官員表示，他們看好AI在東南亞的潛力，同時認為歐盟在充分了解AI技術的好處和危害之前就推動監管過於倉促。
東協指南還建議企業建立AI風險評估結構和人AI治理培訓，但將具體細節留給企業和當地監管機構；該指南也警告了AI被用於虛假資訊、深度造假（Deep Fake）的風險，並將其留給各國制定最佳的應對方式。
其中一位官員告訴路透社：「我們認為這是為更安全的AI設置『護欄』。」並表示：「我們仍然需要創新。」
雖然東協沒有任何制定法律的權力，其傾向於讓成員國做出自己的政策決定，使東南亞國家走上了與歐盟截然不同的道路，但歐盟官員和議員告訴路透社，歐盟將繼續與東南亞國家舉行會談，以就更廣泛的原則達成協議。
此外，《亞洲新聞台》報導，馬來西亞科學、技術和創新部長（Science, Technology and Innovation）鄭立慷（Chang Lih Kang）於週二（10日）在臉書發文表示，道德和治理準則將構成該國AI監管的基礎，預計明年準備就緒，並補充該部門還在研究制定法律框架和《人工智慧法》的必要性。
「在本週的議會上，有人提出有關AI技術使用及監控的問題，這是一項複雜的技術，因為控制和監控過程涉及技術、法律、道德、政策和標準。」鄭立慷說，並補充：「2021至2025年國家AI路線圖（The National Artificial Intelligence Roadmap 2021-2025）將包含使用AI的七項責任原則，這是發展可信和負責任的AI指南，可以進一步保護個人的權利和隱私。」
新聞來源
- Exclusive: Southeast Asia eyes hands-off AI rules, defying EU ambitions（路透社）
- Explainer: What is the European Union AI Act?（路透社）
- Malaysia developing AI code of ethics and governance, to be ready by 2024（亞洲新聞台）
延伸閱讀
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。