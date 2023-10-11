東協AI監管法案不採用歐盟《人工智慧法》，將保留更多各國治理空間

根據《路透社》報導，東南亞國協（ASEAN）將採取有利商業的人工智慧（Artificial Intelligence，下簡稱AI）監管模式，異於歐盟致力於推動於全球的《人工智慧法（European Union AI Act）》。

《人工智慧法》範圍廣泛，該法案涉及所有提供、使用AI產品或服務的人，並涵蓋可以產生內容、預測、建議或影響環境的決策等輸出的AI系統。

除了企業對AI的使用外，《人工智慧法》還關注公共部門和執法部門對AI的使用，並與《一般資料保護規範，（GDPR）》等其他法律協同運作。

歐盟近年來積極推動《人工智慧法》，希望推廣全球使用統一AI監管標準，歐盟官員也在今年初訪問了亞洲地區，試圖說服該東南亞各國政府對科技公司採用《人工智慧法》作為監管原則，其中包括披露版權和AI生成的內容。

Photo Credit: GettyImages 歐盟旗幟。

然而，路透社分析了東協10國秘密草擬的《人工智慧道德與治理指南（Guide to AI ethics and governance，下簡稱東協指南）》，發現其與歐盟規範不同，東協指南要求企業考慮各國的文化差異，且與所有東協政策一樣，該法案為自願性採用，旨在指導各國法規。

東南亞地區擁有近7億人口和1000多個民族和文化，因此各國在審查制度、虛假訊息、公共內容和仇恨言論方面的規則差異很大，如泰國制定了禁止批評其君主制的法律，這些差異也可能會影響AI監管。

東協指南最終版本預計將於2024年1月底東協數位部長會議期間確定，且3名消息人士告訴路透社，該草案已發送給Meta、IBM、Google等科技公司，並徵求回饋。

科技公司高階主管指出，東協相對不干涉的做法對企業更加友善，因為東南亞各國的法律相當複雜，該法案為企業設下了合理的義務原則，並允許更多的創新。

IBM亞洲政府事務副總裁Stephen Braim表示：「我們也很高興看到東協指南與其他領先的AI治理框架緊密結合，例如美國國家標準與技術研究所（National Institute of Standards and Technology）的AI風險管理框架。」

東協指南旨在定期審查、敦促各國政府發放研發資金援助企業，並成立專門監管AI使用的東協數位工作小組。

3名東協國家的高級官員表示，他們看好AI在東南亞的潛力，同時認為歐盟在充分了解AI技術的好處和危害之前就推動監管過於倉促。

東協指南還建議企業建立AI風險評估結構和人AI治理培訓，但將具體細節留給企業和當地監管機構；該指南也警告了AI被用於虛假資訊、深度造假（Deep Fake）的風險，並將其留給各國制定最佳的應對方式。

其中一位官員告訴路透社：「我們認為這是為更安全的AI設置『護欄』。」並表示：「我們仍然需要創新。」

雖然東協沒有任何制定法律的權力，其傾向於讓成員國做出自己的政策決定，使東南亞國家走上了與歐盟截然不同的道路，但歐盟官員和議員告訴路透社，歐盟將繼續與東南亞國家舉行會談，以就更廣泛的原則達成協議。

此外，《亞洲新聞台》報導，馬來西亞科學、技術和創新部長（Science, Technology and Innovation）鄭立慷（Chang Lih Kang）於週二（10日）在臉書發文表示，道德和治理準則將構成該國AI監管的基礎，預計明年準備就緒，並補充該部門還在研究制定法律框架和《人工智慧法》的必要性。

「在本週的議會上，有人提出有關AI技術使用及監控的問題，這是一項複雜的技術，因為控制和監控過程涉及技術、法律、道德、政策和標準。」鄭立慷說，並補充：「2021至2025年國家AI路線圖（The National Artificial Intelligence Roadmap 2021-2025）將包含使用AI的七項責任原則，這是發展可信和負責任的AI指南，可以進一步保護個人的權利和隱私。」

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒