台企「晶片門」暗助華為打造7奈米製程，恐成台澎防衛作戰最大破口

文：冼義哲（國立中正大學戰略暨國際事務研究所、《面對中國》節目主持人）

台海已飄出陣陣煙硝味，許多國際戰略權威機關與情報機構都陸續指出，中國對台灣的侵略戰爭已經不是「打不打」的問題，而是「什麼時候打」的問題。就在情勢逐漸升溫的此際，多家台灣企業被爆出暗助中國華為公司製造晶片，讓各界跌破眼鏡。

披著「民營企業」外衣、堪稱中國「科技霸權」急先鋒的華為公司，近日高調推出新產品「MATE60 Pro」，因牽涉美中科技戰而成為舉世關注的焦點，本月初美國彭博新聞社（Bloomberg News）的報導更投下震撼彈，揭露這場美中科技戰中多家台灣科技公司扮演「關鍵第三方」、涉嫌暗助中國繞過禁令打造華為自己的晶片工廠。

眼下因為中國侵略的野心，台海戰爭的風險隨中國動作頻頻急劇升溫，台海週邊幾乎每天都有解放軍的軍機軍艦來越界騷擾，值此敏感時刻，《彭博社》的重磅爆料報導就絕非僅是違反美國制裁禁令的商業問題，而是涉及到台灣重大的國家安全問題，更是我國必須盡速準確評估遭中國科技滲透程度的嚴重危機。

「晶片」從來都不只是台灣與世界各國貿易的關鍵產品，更是軍事上的決勝關鍵所在，畢竟，中國所生產的每一枚晶片，都可能在未來安裝在攻擊台灣的飛彈、強攻台灣灘頭的登陸艦船上……這樁堪稱「晶片門」的國安事件，恐怕造成台澎防衛作戰未來最大的破口。

原來是「這樣」，華為才能這麼逼近他們夢寐以求的「7奈米製程」！

據《彭博社》的記者現場實地調查後報導，目前已知至少有4家台灣的科技公司涉嫌參與協助華為興建生產晶片的基礎設施，《彭博社》記者於今年8月到華為計劃於深圳興建的晶片廠發現多名來自台灣企業（包括「崇越科技」與名為「亞祥工程」的子公司）的員工在場，而在深圳另一個華為相關廠址發現另外一家名為「漢唐」的台灣企業子公司的員工在場。

此外，台灣科技企業「矽科宏晟」的官方網站刊載資訊顯示，矽科宏晟已取得兩家深圳公司的化學供應系統合約，這兩家其一是深圳的「彭新旭技術公司」，另一家是去年12月就已被美國列入實體名單的積體電路製造公司「鵬芯微」，而彭新旭與鵬芯微都和華為關係緊密。

在被《彭博社》記者查過後，矽科宏晟迅速刪除掉官網上所有相關的資訊，而當《彭博社》刊登報導後輿論海嘯隨之引發，崇越科技立即發表聲明澄清「沒有提供華為任何半導體材料或設備，僅是和華為在環保工程（廢水處理）方面合作」、漢唐公司也跟著出面澄清說「從未與華為簽訂任何工程合約，只有旗下的子公司（江西漢唐）先前有承接深圳廠區有關的內裝改造工程，現在只是在履行先前的合約義務」，更強調「漢唐公司成立以來所有的投資、業務等都遵守相關的政策與法令」。

然而，無論這些被點名的公司如何「釋疑」，消息曝光後美台雙方政府都無法坐視不管，先後迅速做出反應，我國經濟部公開表示將立即調查這四家台灣公司與華為的關係究竟為何，以及他們在中國境內的具體行為為何；而美國商務部雖拒絕對華為供應商相關公司發表評論，但對《彭博社》直接發表聲明稱「現在正在調查華為晶片進展相關狀況」。

就筆者觀察，台灣「晶片門」與華為新款手機問世應為一脈相承的系列事件，華為所謂的「7奈米晶片」，根據東京拆機研究公司Fomalhaut Techno Solutions執行長Minatake Mitchell Kashio在拆解華為該款手機後分析的結論，華為這款「麒麟9000S晶片」就是中芯國際14奈米製程的產品，是通過「某種特殊技術」使該晶片的性能提升到逼近7奈米製程的。

而這個所謂的「某種特殊技術」，其實就是中芯自己所說的「N+2技術」，也就是所謂的「多重曝光技術」。東京拆機研究公司Fomalhaut Techno Solutions分析的結論與先前TechInsights公司給出的結論是一致的，即中芯國際用14奈米製程的DUV製造出接近於7奈米性能的晶片。

護國神山牆角被挖？「台積電叛將」將成自由世界的叛徒？

這套關鍵且敏感的「多重曝光技術」，正是源自台灣的台積電，把這套技術帶到中芯國際的關鍵人物，是「晶片魔術師」、台積電叛將梁孟松。作為台積電的前研發處長，被稱為「台積電的研發六騎士」之一，屬於元老級人物的梁孟松何以背負「叛將」惡名？

正是因為他在2011年跳槽韓國三星擔任研發副總經理，而彼時三星深陷「28奈米跨代轉向20奈米製程」的技術瓶頸，結果在梁孟松助推下三星直接放棄「20奈米」的目標進而直攻「14奈米製程」並大獲成功。三星挖角梁孟松成功的直接結果，是其14奈米製程晶片的量產時間領先台積電半年，而此一領先為三星拿下原本在台積電手中的蘋果A9與高通（Qualcomm）的訂單，這是梁孟松「台積電叛將」名號傳遍江湖的起點。

2017年，梁孟松離開了三星轉身加入中芯國際，並擔任中芯國際的聯合執行長兼執行董事，而且幾乎重演他在三星的所作所為，把中芯國際從28奈米製程直接跳過22奈米跨一代直攻量產14奈米，於是中芯國際得以用三年時間走完其他公司至少要花十年才能夠走完的路，一躍成為繼台積電、聯電、三星等等公司之後，全球第六家能夠量產14奈米晶片的企業之一。