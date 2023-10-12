台企「晶片門」暗助華為打造7奈米製程，恐成台澎防衛作戰最大破口
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彭博社報導，目前已知至少有4家台灣的科技公司涉嫌參與協助華為興建生產晶片的基礎設施，雖然這些企業可能是商業考量，但協助中芯國際、華為這類解放軍軍工背景濃厚的企業，不該是正常市場行為。
文：冼義哲（國立中正大學戰略暨國際事務研究所、《面對中國》節目主持人）
台海已飄出陣陣煙硝味，許多國際戰略權威機關與情報機構都陸續指出，中國對台灣的侵略戰爭已經不是「打不打」的問題，而是「什麼時候打」的問題。就在情勢逐漸升溫的此際，多家台灣企業被爆出暗助中國華為公司製造晶片，讓各界跌破眼鏡。
披著「民營企業」外衣、堪稱中國「科技霸權」急先鋒的華為公司，近日高調推出新產品「MATE60 Pro」，因牽涉美中科技戰而成為舉世關注的焦點，本月初美國彭博新聞社（Bloomberg News）的報導更投下震撼彈，揭露這場美中科技戰中多家台灣科技公司扮演「關鍵第三方」、涉嫌暗助中國繞過禁令打造華為自己的晶片工廠。
眼下因為中國侵略的野心，台海戰爭的風險隨中國動作頻頻急劇升溫，台海週邊幾乎每天都有解放軍的軍機軍艦來越界騷擾，值此敏感時刻，《彭博社》的重磅爆料報導就絕非僅是違反美國制裁禁令的商業問題，而是涉及到台灣重大的國家安全問題，更是我國必須盡速準確評估遭中國科技滲透程度的嚴重危機。
「晶片」從來都不只是台灣與世界各國貿易的關鍵產品，更是軍事上的決勝關鍵所在，畢竟，中國所生產的每一枚晶片，都可能在未來安裝在攻擊台灣的飛彈、強攻台灣灘頭的登陸艦船上……這樁堪稱「晶片門」的國安事件，恐怕造成台澎防衛作戰未來最大的破口。
原來是「這樣」，華為才能這麼逼近他們夢寐以求的「7奈米製程」！
據《彭博社》的記者現場實地調查後報導，目前已知至少有4家台灣的科技公司涉嫌參與協助華為興建生產晶片的基礎設施，《彭博社》記者於今年8月到華為計劃於深圳興建的晶片廠發現多名來自台灣企業（包括「崇越科技」與名為「亞祥工程」的子公司）的員工在場，而在深圳另一個華為相關廠址發現另外一家名為「漢唐」的台灣企業子公司的員工在場。
此外，台灣科技企業「矽科宏晟」的官方網站刊載資訊顯示，矽科宏晟已取得兩家深圳公司的化學供應系統合約，這兩家其一是深圳的「彭新旭技術公司」，另一家是去年12月就已被美國列入實體名單的積體電路製造公司「鵬芯微」，而彭新旭與鵬芯微都和華為關係緊密。
在被《彭博社》記者查過後，矽科宏晟迅速刪除掉官網上所有相關的資訊，而當《彭博社》刊登報導後輿論海嘯隨之引發，崇越科技立即發表聲明澄清「沒有提供華為任何半導體材料或設備，僅是和華為在環保工程（廢水處理）方面合作」、漢唐公司也跟著出面澄清說「從未與華為簽訂任何工程合約，只有旗下的子公司（江西漢唐）先前有承接深圳廠區有關的內裝改造工程，現在只是在履行先前的合約義務」，更強調「漢唐公司成立以來所有的投資、業務等都遵守相關的政策與法令」。
然而，無論這些被點名的公司如何「釋疑」，消息曝光後美台雙方政府都無法坐視不管，先後迅速做出反應，我國經濟部公開表示將立即調查這四家台灣公司與華為的關係究竟為何，以及他們在中國境內的具體行為為何；而美國商務部雖拒絕對華為供應商相關公司發表評論，但對《彭博社》直接發表聲明稱「現在正在調查華為晶片進展相關狀況」。
就筆者觀察，台灣「晶片門」與華為新款手機問世應為一脈相承的系列事件，華為所謂的「7奈米晶片」，根據東京拆機研究公司Fomalhaut Techno Solutions執行長Minatake Mitchell Kashio在拆解華為該款手機後分析的結論，華為這款「麒麟9000S晶片」就是中芯國際14奈米製程的產品，是通過「某種特殊技術」使該晶片的性能提升到逼近7奈米製程的。
而這個所謂的「某種特殊技術」，其實就是中芯自己所說的「N+2技術」，也就是所謂的「多重曝光技術」。東京拆機研究公司Fomalhaut Techno Solutions分析的結論與先前TechInsights公司給出的結論是一致的，即中芯國際用14奈米製程的DUV製造出接近於7奈米性能的晶片。
護國神山牆角被挖？「台積電叛將」將成自由世界的叛徒？
這套關鍵且敏感的「多重曝光技術」，正是源自台灣的台積電，把這套技術帶到中芯國際的關鍵人物，是「晶片魔術師」、台積電叛將梁孟松。作為台積電的前研發處長，被稱為「台積電的研發六騎士」之一，屬於元老級人物的梁孟松何以背負「叛將」惡名？
正是因為他在2011年跳槽韓國三星擔任研發副總經理，而彼時三星深陷「28奈米跨代轉向20奈米製程」的技術瓶頸，結果在梁孟松助推下三星直接放棄「20奈米」的目標進而直攻「14奈米製程」並大獲成功。三星挖角梁孟松成功的直接結果，是其14奈米製程晶片的量產時間領先台積電半年，而此一領先為三星拿下原本在台積電手中的蘋果A9與高通（Qualcomm）的訂單，這是梁孟松「台積電叛將」名號傳遍江湖的起點。
2017年，梁孟松離開了三星轉身加入中芯國際，並擔任中芯國際的聯合執行長兼執行董事，而且幾乎重演他在三星的所作所為，把中芯國際從28奈米製程直接跳過22奈米跨一代直攻量產14奈米，於是中芯國際得以用三年時間走完其他公司至少要花十年才能夠走完的路，一躍成為繼台積電、聯電、三星等等公司之後，全球第六家能夠量產14奈米晶片的企業之一。
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。