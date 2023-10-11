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2023/10/11,
中東

阿拉伯世界群起聲援巴勒斯坦、抗議以色列長期佔領，社群熱門標籤「巴勒斯坦是我的志業」

阿拉伯世界群起聲援巴勒斯坦、抗議以色列長期佔領，社群熱門標籤「巴勒斯坦是我的志業」
Photo Credit: GettyImages

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哈瑪斯在7日黎明前自多方面對以色列發動突襲後，以巴衝突已造成雙方數千人死亡。以色列隨後展開報復，轟炸加薩造成765人死亡。以色列官員表示，他們在南部發現了1500具武裝分子的屍體。這場流血事件讓以色列人重新致力於他們的民族志業，而巴勒斯坦人和他們的阿拉伯支持者也在各地集會，展現罕見的大規模團結力量。

（中央社）在巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）對以色列發動舉世震驚的攻擊後，阿拉伯世界各地的清真寺、足球場和城鎮中的親巴勒斯坦情緒高漲，引發了聲援巴勒斯坦人的浪潮。

《法新社》報導，從雷馬拉（Ramallah）到貝魯特（Beirut）、安曼（Amman）、大馬士革（Damascus）、巴格達（Baghdad）以及開羅（Cairo），人們分發糖果、跳舞和唱誦祈禱文，支持巴勒斯坦「抵抗」以色列長期占領其土地。

52歲的咖啡小販艾沙迪（Farah al-Saadi）來自以色列占領的約旦河西岸（West Bank）雷馬拉。他說：「我一輩子都看到以色列殺害我們、沒收我們的土地、逮捕我們的小孩。」

艾沙迪的兒子遭到以色列拘留。艾沙迪說，「我對哈瑪斯的作為感到高興」，但他也說擔心以色列報復的規模。

哈瑪斯在7日黎明前自多方面對以色列發動突襲後，以巴衝突已造成雙方數千人死亡。

哈瑪斯武裝分子滲透到南部社區，在以色列殺害了約900人，並射殺數百名平民，包括在沙漠地區的音樂節活動。他們將150名人質拖回加薩。

以色列隨後展開報復，轟炸加薩造成765人死亡。以色列官員表示，他們在南部發現了1500具武裝分子的屍體。

這場流血事件讓以色列人重新致力於他們的民族志業，而巴勒斯坦人和他們的阿拉伯支持者也在各地集會，展現罕見的大規模團結力量。

安曼市中心當地時間10日晚間有4000多人集會，高喊「加油，哈瑪斯加油」，以及「來自加薩的聲音，革命、革命至死方休」。

哈瑪斯7日展開突襲行動數小時後，巴勒斯坦支持者在黎巴嫩南部和首都貝魯特分發糖果。

嚴格來說，以色列和黎巴嫩仍處於戰爭狀態，以色列軍隊占領了黎巴嫩南部22年。

黎巴嫩南部港口都市錫登（Sidon）居民燃放鞭炮，並聚集在公共廣場與清真寺高喊口號，讚揚「巴勒斯坦反抗戰士正在譜寫最精彩、最英勇的史詩」。

貝魯特美國大學（American University of Beirut）也出現集會活動，18歲的巴勒斯坦學生索布（Reem Sobh）說：「我們無法拿出武器，但至少我們能夠支持他們。」

社群媒體上湧現對哈瑪斯的支持聲浪，包括在舊稱推特（Twitter）的X平台上，阿拉伯文的「巴勒斯坦是我的志業」（#Palestine-is-my-cause）成了最熱門的主題標籤之一。

黎巴嫩喜劇演員法奇（Shaden Fakih）在社群媒體Instagram上，解釋了為什麼會有如此多人支持。

她在影片中說：「你要巴勒斯坦人怎樣？每天都被殺，卻不採取任何行動⋯⋯默默死去？」

法奇還說：「他們將拿起武器反擊，這是他們的權利。」法奇表示她「可以反對哈瑪斯，但仍支持任何反對壓迫者、反對（以色列）種族隔離的武裝抗爭」。

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：邱宜君


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