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TNL+ 2023/10/16,
拉美

南方共同市場成員國意見分歧，友邦巴拉圭能抵擋「一帶一路」的誘惑嗎？

南方共同市場成員國意見分歧，友邦巴拉圭能抵擋「一帶一路」的誘惑嗎？

我們想讓你知道的是

由拉丁美洲國家組成的南方共同市場（Mercosur）中，兩大強國巴西、阿根廷以及兩個小國巴拉圭、烏拉圭，分別採取對中國和歐美國家不同的經濟與合作政策，使得組織對外政策難以統一。台灣的唯一友邦巴拉圭，與台灣的關係是否長久，成為兩岸關係觀察指標之一。

文：向駿（Antonio C. Hsiang，現任智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授）

美國外交關係協會（Council on Foreign Relations, CFR）今（2023）年5月的背景資料報告（backgrounder），把「南方共同市場」（Mercosur，以下簡稱南共市）形容為南美洲難以捉摸的貿易集團（Mercosur：South America’s Fractious Trade Bloc）。

該報告認為主要原因有二，其一是內部立場分歧，其二是對中國關係不一致。然因南共市是「全球南方」（Global South）重中之重，故成為國際強權爭取結盟的對象。

探討南共市為何難達共識前先介紹其沿革及現況。

在1991年成立、1995年1月1日正式運作的南共市，是南美地區最大的經濟一體化組織，正式會員國有巴西、阿根廷、烏拉圭和巴拉圭，智利、秘魯、哥倫比亞、厄瓜多，蘇利南和蓋亞那為聯繫國（截至2023年7月，巴西與巴拉圭尚未批准玻利維亞加入），墨西哥和紐西蘭為觀察員國。

2006年，委內瑞拉決定加入南共市，當時四國政府均表示同意，巴西、阿根廷和烏拉圭議會先後批准接受委內瑞拉，但巴拉圭部分右派國會議員杯葛未能通過。

2012年6月，巴拉圭因國會「快速彈劾」並罷黜民選總統盧戈（Fernando Lugo），南共市其他3國認為，此舉破壞民主機制，決定中止巴拉圭成員國資格，委內瑞拉因此於同年7月31日成為南共市第五個會員國。

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