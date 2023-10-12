華裔記者成蕾被關押逾3年獲釋、抵達墨爾本，中國國安部：服刑期滿依法驅逐出境

華裔記者成蕾中國監獄獲釋 抵達墨爾本

（中央社）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）受邀訪問中國前，澳洲媒體11日報導，在中國被關押逾3年的澳籍華裔記者成蕾已從中國監獄獲釋，並抵達墨爾本，與家人團聚。

《澳洲廣播公司新聞中文網》（ABC News）11日報導，艾班尼斯證實成蕾已抵達墨爾本，並與家人團聚。他說，「成蕾是一個非常堅強和有韌性的人。我與她交談，她很高興能回到墨爾本。」

成蕾是澳洲公民，曾任職中國官媒《環球電視網》（CGTN），2020年8月13日失聯，2021年2月中國方面以涉嫌「為境外非法提供國家秘密」罪逮捕她。

中國方面就成蕾案多次表示，中國司法機關依法辦案，並充分保障有關人員各項合法權利，澳方應切實尊重中國司法主權，不得以任何形式干預中國司法機關依法辦案。

澳廣指出，艾班尼斯計劃於今年稍後訪中，此前他曾表示成蕾獲釋並非他訪問的先決條件。

至於另一名在中國被關押的澳洲華裔網路作家楊恆均則仍沒有進一步的消息。

此外，總統蔡英文10日在雙十國慶日接見澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）。

莫里森指出，台灣與澳洲之間是非常強勁的夥伴關係，而且存在多個層面，這也是自由民主國家之間相互尊重的夥伴關係，相信澳洲以及全體澳洲國民，支持台灣追求自由等目標。

澳廣引述外媒報導，中國駐澳洲大使肖千11日在墨爾本一個活動上說，北京嚴重關切莫里森的台灣之行，並希望澳洲的政客對中國的看法保持敏感，此事可能破壞中澳為改善關係所做的努力。

稍早之前莫里森曾駁斥肖千，指肖千無權警告澳洲國會議員不能前來台灣，也無權決定澳洲如何執行「一個中國」政策，澳洲國會議員可以自由前往他們選擇的地方。

中國國安部：成蕾服刑期滿 依法驅逐出境

（中央社）中國國家安全部通報，澳洲籍華裔記者成蕾在服刑期滿後，11日被依法執行驅逐出境。據通報，成蕾因為非法將國家秘密內容提供給「某境外機構」，被依「為境外非法提供國家秘密罪」判刑2年11個月。

澳洲總理艾班尼斯11日宣布，被關押逾3年的成蕾已經從中國監獄獲釋，並抵達墨爾本，與家人團聚。

中國國安部微信公眾號11日下午通報，2023年10月11日，澳洲籍人員成蕾在服刑期滿後，被北京市國家安全局依法執行驅逐出境。

通報稱，成蕾，女，1975年6月生，澳洲籍，原係境內媒體聘用人員。2020年5月，成蕾受「某境外機構」人員攀拉，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法將工作中掌握的國家秘密內容透過手機提供給該境外機構。

通報並稱，北京市國家安全局經立案偵查，於2020年8月對成蕾依法採取刑事強制措施。成蕾到案後，「如實供述犯罪事實，自願認罪認罰。」

通報還稱，北京市第二中級人民法院經開庭審理，以「為境外非法提供國家秘密罪」判處成蕾有期徒刑2年11個月，附加驅逐出境。成蕾未提起上訴。中國司法機關嚴格依法審理案件，充分保障了成蕾依法享有的各項權利。

根據中國刑法第111條，為境外非法提供國家秘密的，處5年以上10年以下有期徒刑；情節特別嚴重的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑；情節較輕的，處5年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。

成蕾獲釋 北京：願推動中澳關係持續改善發展

（中央社）澳洲籍華裔記者成蕾在中國被關押逾3年後，11日被驅逐出境回到澳洲。中國外交部發言人汪文斌下午被問及成蕾案與中澳關係問題時說，中方願和澳方推動兩國關係持續改善發展。

根據《環球網》，中國外交部11日下午舉行例行記者會，有記者提問稱，成蕾案件3年來一直是中澳關係緊張的一個主要根源。中方是否希望隨著這個案件的解決，中澳關係有機會得到更好的發展？

汪文斌表示，中方對中澳關係發展的立場是一貫明確的。一個健康穩定的中澳關係，符合兩國和兩國人民的利益，也有利於地區和世界的和平穩定。中方願和澳方一道推動兩國關係持續改善發展，更好造福兩國人民。

成蕾是澳洲公民，曾任職中國官媒環球電視網，2020年8月13日失聯，2021年2月遭中方以涉嫌「為境外非法提供國家秘密罪」逮捕，她被判處有期徒刑2年11個月，附加驅逐出境。

中國國家安全部11日通報稱，成蕾在2020年5月受「某境外機構」人員攀拉，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法將工作中掌握的國家秘密內容透過手機提供給該境外機構。

澳洲對成蕾案十分重視，一直積極爭取中國早日釋放。成蕾刑滿獲釋11日抵達墨爾本機場，澳洲外長黃英賢與前駐中大使傅關漢前往接機。

成蕾下午在X平台發文附上三人合照說：「緊緊的擁抱，熱淚盈眶的尖叫，把我的孩子們抱在春天的陽光下。樹木因微風而搖曳。我現在可以看到整個天空了！謝謝澳洲人。」

澳洲總理艾班尼斯計劃於今年稍後訪問中國。他在6月宣布這項消息時，曾呼籲中方釋放成蕾。

目前，澳洲籍華裔作家楊恆均被控間諜罪遭中國關押逾3年，迄今仍無進一步消息。

All Australians will be relieved to hear that Ms Cheng Lei has returned to her family after more than three years apart.



The Government has consistently advocated for Ms Cheng since her detention in August 2020.



An honour to welcome her home to Australia today. pic.twitter.com/qIANwN7J2T — Senator Penny Wong (@SenatorWong) October 11, 2023

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰