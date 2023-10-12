華裔記者成蕾被關押逾3年獲釋、抵達墨爾本，中國國安部：服刑期滿依法驅逐出境
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成蕾是澳洲公民，曾任職中國官媒環球電視網，2020年8月13日失聯，2021年2月遭中方以涉嫌「為境外非法提供國家秘密罪」逮捕，她被判處有期徒刑2年11個月，附加驅逐出境。澳洲總理艾班尼斯計劃於今年稍後訪問中國。他在6月宣布這項消息時，曾呼籲中方釋放成蕾。目前，澳洲籍華裔作家楊恆均被控間諜罪遭中國關押逾3年，迄今仍無進一步消息。
華裔記者成蕾中國監獄獲釋 抵達墨爾本
（中央社）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）受邀訪問中國前，澳洲媒體11日報導，在中國被關押逾3年的澳籍華裔記者成蕾已從中國監獄獲釋，並抵達墨爾本，與家人團聚。
《澳洲廣播公司新聞中文網》（ABC News）11日報導，艾班尼斯證實成蕾已抵達墨爾本，並與家人團聚。他說，「成蕾是一個非常堅強和有韌性的人。我與她交談，她很高興能回到墨爾本。」
成蕾是澳洲公民，曾任職中國官媒《環球電視網》（CGTN），2020年8月13日失聯，2021年2月中國方面以涉嫌「為境外非法提供國家秘密」罪逮捕她。
中國方面就成蕾案多次表示，中國司法機關依法辦案，並充分保障有關人員各項合法權利，澳方應切實尊重中國司法主權，不得以任何形式干預中國司法機關依法辦案。
澳廣指出，艾班尼斯計劃於今年稍後訪中，此前他曾表示成蕾獲釋並非他訪問的先決條件。
至於另一名在中國被關押的澳洲華裔網路作家楊恆均則仍沒有進一步的消息。
此外，總統蔡英文10日在雙十國慶日接見澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）。
莫里森指出，台灣與澳洲之間是非常強勁的夥伴關係，而且存在多個層面，這也是自由民主國家之間相互尊重的夥伴關係，相信澳洲以及全體澳洲國民，支持台灣追求自由等目標。
澳廣引述外媒報導，中國駐澳洲大使肖千11日在墨爾本一個活動上說，北京嚴重關切莫里森的台灣之行，並希望澳洲的政客對中國的看法保持敏感，此事可能破壞中澳為改善關係所做的努力。
稍早之前莫里森曾駁斥肖千，指肖千無權警告澳洲國會議員不能前來台灣，也無權決定澳洲如何執行「一個中國」政策，澳洲國會議員可以自由前往他們選擇的地方。
中國國安部：成蕾服刑期滿 依法驅逐出境
（中央社）中國國家安全部通報，澳洲籍華裔記者成蕾在服刑期滿後，11日被依法執行驅逐出境。據通報，成蕾因為非法將國家秘密內容提供給「某境外機構」，被依「為境外非法提供國家秘密罪」判刑2年11個月。
澳洲總理艾班尼斯11日宣布，被關押逾3年的成蕾已經從中國監獄獲釋，並抵達墨爾本，與家人團聚。
中國國安部微信公眾號11日下午通報，2023年10月11日，澳洲籍人員成蕾在服刑期滿後，被北京市國家安全局依法執行驅逐出境。
通報稱，成蕾，女，1975年6月生，澳洲籍，原係境內媒體聘用人員。2020年5月，成蕾受「某境外機構」人員攀拉，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法將工作中掌握的國家秘密內容透過手機提供給該境外機構。
通報並稱，北京市國家安全局經立案偵查，於2020年8月對成蕾依法採取刑事強制措施。成蕾到案後，「如實供述犯罪事實，自願認罪認罰。」
通報還稱，北京市第二中級人民法院經開庭審理，以「為境外非法提供國家秘密罪」判處成蕾有期徒刑2年11個月，附加驅逐出境。成蕾未提起上訴。中國司法機關嚴格依法審理案件，充分保障了成蕾依法享有的各項權利。
根據中國刑法第111條，為境外非法提供國家秘密的，處5年以上10年以下有期徒刑；情節特別嚴重的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑；情節較輕的，處5年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。
成蕾獲釋 北京：願推動中澳關係持續改善發展
（中央社）澳洲籍華裔記者成蕾在中國被關押逾3年後，11日被驅逐出境回到澳洲。中國外交部發言人汪文斌下午被問及成蕾案與中澳關係問題時說，中方願和澳方推動兩國關係持續改善發展。
根據《環球網》，中國外交部11日下午舉行例行記者會，有記者提問稱，成蕾案件3年來一直是中澳關係緊張的一個主要根源。中方是否希望隨著這個案件的解決，中澳關係有機會得到更好的發展？
汪文斌表示，中方對中澳關係發展的立場是一貫明確的。一個健康穩定的中澳關係，符合兩國和兩國人民的利益，也有利於地區和世界的和平穩定。中方願和澳方一道推動兩國關係持續改善發展，更好造福兩國人民。
成蕾是澳洲公民，曾任職中國官媒環球電視網，2020年8月13日失聯，2021年2月遭中方以涉嫌「為境外非法提供國家秘密罪」逮捕，她被判處有期徒刑2年11個月，附加驅逐出境。
中國國家安全部11日通報稱，成蕾在2020年5月受「某境外機構」人員攀拉，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法將工作中掌握的國家秘密內容透過手機提供給該境外機構。
澳洲對成蕾案十分重視，一直積極爭取中國早日釋放。成蕾刑滿獲釋11日抵達墨爾本機場，澳洲外長黃英賢與前駐中大使傅關漢前往接機。
成蕾下午在X平台發文附上三人合照說：「緊緊的擁抱，熱淚盈眶的尖叫，把我的孩子們抱在春天的陽光下。樹木因微風而搖曳。我現在可以看到整個天空了！謝謝澳洲人。」
澳洲總理艾班尼斯計劃於今年稍後訪問中國。他在6月宣布這項消息時，曾呼籲中方釋放成蕾。
目前，澳洲籍華裔作家楊恆均被控間諜罪遭中國關押逾3年，迄今仍無進一步消息。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。