因應人口高齡化，日本考慮為越南移工提供更有利入境條件

（中央社）因應嚴重高齡化問題，日本官員昨晚在越南表示，正在重新評估吸引更多高素質勞動力的方法，有可能明年就會改變，並考慮為越南人入境日本創造更有利的條件。

越南前鋒報（Tien Phong）今天報導，日本外務大臣上川陽子10日到訪越南之際，日本外務省發言人小林麻紀當天晚間在河內市與記者見面時做上述表示。

Photo Credit: GettyImages 越南國家主席武文賞10月10日在河內接見日本外務大臣上川陽子

當被問及關於越南人赴日本就業的政策時，小林麻紀表示，不管怎樣的政策都不會是特別為了某個國家而設計。越南有許多高技術工人，而日本正面臨人口老化的考驗。

她說，因此日本政府正在認真重新思考透過擴大專業領域及改善條件，以吸引更多高素質勞動力。相關辦法正在討論中，有可能明年就會改變。

當被問及日本有沒有為了拓展越南旅客而做出努力時，小林麻紀指出，日本正在考慮為越南人入境日本創造便利條件，不一定是免簽，但有一些其他辦法可以在簽證系統上面創造便利條件。

越南外交部長裴青山（Bui Thanh Son）10日在與上川陽子會談時建議，日本在核發簽證給越南公民時，有一些營造便利條件與簡化程序的辦法，例如可以考慮將越南納入電子簽證的名單中，也可為已經前往日本多次且未違反法律的越南人核發5至10年的長期簽證，並逐步朝向給越南人免簽。

根據越南勞動榮軍與社會部，入境日本的實習生及正在日本的實習生數量以越南人最多（超過20萬人）。截至2022年12月，有超過7萬7000名具特定技能的越南勞工正在日本工作與生活。

根據日本觀光振興機構數據，今年1月有超過5萬1500人次的越南旅客前往日本。與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前相較，越南是唯一旅客人次成長達45.6%的國家。

日本、台灣、韓國是越南勞工出國工作的主要市場。2022年有6萬7295人前往日本、5萬8598人前往台灣、9968人前往韓國。2021年台灣則是最大市場，日本、韓國分居第2與第3。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒