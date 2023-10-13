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2023/10/13,
環境

歐盟碳邊境調整機制「CBAM」已鳴槍開跑，台灣碳費仍在小步慢走

歐盟碳邊境調整機制「CBAM」已鳴槍開跑，台灣碳費仍在小步慢走
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

目前薛部長所提出的每噸10美元費率，是建立在2020年英國倫敦政經學院的研究基礎上，未考量到兩年間台灣經濟、物價、碳排放等因素的增長幅度，日前即有公民團體與學者表示，碳費起徵費率應為500元，並逐年調升至3000元，才能真實反映碳排放所造成的成本。

文：徐祥誠（綠色和平氣候與能源專案主任）

歐盟CBAM開始試行，台灣碳費上路迫在眉睫，環境部部長薛富盛近期也動作頻頻，在今年9月《中央社》專訪中曾公開表示，未來台灣每噸碳費必然高於10美元，預計每兩年檢討費率且漸進式提高，在10月4日立法院備詢之時，更公開承諾將評估碳稅徵收與碳排放總量管制。

綠色和平樂見薛富盛部長與環境部將上述制度納入未來規劃當中，嚴肅看待台灣淨零碳排與接軌國際碳定價制度的急迫性。目前國際上已經有至少70個國家或地區實行碳稅徵收與碳排放總量管制，如歐盟的ETS制度或日本、新加坡等亞洲國家的碳稅制度，皆有效減緩總體碳排放成長。

然而，薛部長除了將目光放在中長期的碳稅徵收與碳排放總量管制之外，也應意識到目前氣候法子法中最關鍵的碳費子法，必須盡快提出。

「每噸10美元費率」的問題

目前社會大眾與企業對碳費徵收一事仍模糊不清，隨之而來的歐盟碳邊境調整機制（CBAM）已在今年10月開始試行，將率先衝擊台灣3500家鋼鐵、鋁製品等業者，根據經濟部統計，這些出口到歐盟的產品產值約為245億元。

CBAM已經上路試行，台灣的碳費還被延到2025才徵收，未來台灣碳費徵收要如何抵減歐盟碳邊境稅仍未可知，排碳大戶與企業的碳焦慮也尚未得到緩解，種種社會壓力都需要環境部盡早說明碳費制度的詳細規劃。

此外，目前薛部長所提出的每噸10美元費率，是建立在2020年英國倫敦政經學院（LSE）的研究基礎上，未考量到兩年間台灣經濟、物價、碳排放等因素的增長幅度，日前即有公民團體與學者表示，碳費起徵費率應為500元，並逐年調升至3000元，才能真實反映碳排放所造成的成本。

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Photo Credit: 中央社
環境部長薛富盛

「有效碳定價」，必須是「減碳」和「經濟」都有效

筆者認為，環境部應盡快建立碳定價審議機制，在已承諾的今年年底推出碳費起徵費率前，必須認真聽取各方意見，審慎考量並制定能有效減碳的碳費制度。

「有效碳定價」必須是「減碳」和「經濟」有效，除了必須要能達到促成企業減碳的效果，更要能減緩歐盟CBAM衝擊，維持台灣企業出口產品的國際競爭力。環境部作為台灣環境保護的主責部門，必須確保碳定價制度的有效性，帶領台灣往淨零碳排的目標前進。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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