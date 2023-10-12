「時間」是《葬送的芙莉蓮》最特別的主軸，看完我只能讚嘆作者的才華

文：顧天晴

前言

我意外閱讀到這部《葬送的芙莉蓮》，立刻被其驚為天人的才華所吸引，直接列入我最喜歡的漫畫名單之中。該作更是獲選為漫畫大獎2021第一位，對我來說，也算是毫無疑問的實至名歸。

總覺得，有幸能夠看到如此才華洋溢的作品，若不特地為它寫一篇文章，未免太過可惜。

小提醒

以下內容盡量防雷，但多少還是會觸及書本內文，害怕被暴雷的讀者們，還請自行斟酌點閱哦！而在書評的末段，我「會」寫下對該書的懶人評價，但「不會」對作品進行評分！那麼，話不多說，以下是《葬送的芙莉蓮》的評論。

Photo Credit: 木棉花提供 《葬送的芙莉蓮》劇照

劇情概述

勇者們擊敗魔王凱旋而歸，人生卻未因此結束。在半世紀流星雨之下，四名勇者相約五十年後再見；然而，對於壽命短暫的人類而言，五十年已是大限將至。

以勇者辛美爾的辭世為契機，長生的精靈芙莉蓮決定要更加理解人類。舊的回憶，新的夥伴，一段始於離別的旅程，就此展開。

作品評論

如果要用一個詞來貫穿整部《葬送的芙莉蓮》，那我認為，肯定就是「時間」。

在這部故事裡，每個人都有屬於自己的時間；或者說，每個人都行走在各自的「時區」。對於長生的芙莉蓮而言，三、五年只不過是「稍微」；但對於壽命有限的菲倫來說，三、五年卻是一輩子裡好長好長的一段。

而時間這一點，除了對角色有所影響以外，同時也體現在作品的結構上。一般的故事，不論作者替主角安排再多的過往，終究都會回歸到直線向前的單向故事。

也就是「現在的」主角，面對「現在的」敵人，開創屬於「現在的」故事。換言之，讀者希望在故事中看到的，仍是現在將要發生什麼事。但這部《葬送的芙莉蓮》，卻是一部徹頭徹尾的雙向故事。

在故事中，芙莉蓮的「過去」並不是作為「現在」的陪襯品而存在；相反的，正是發生於現在的種種，使得芙莉蓮的過去熠熠生輝。

譬如勇者辛美爾的雕像，其故鄉的蒼月草，都是藉由現在來映照過去。即便現在沒有什麼明確的事件發生，讀者卻能因此感覺到過去的美好。

同時，我認為作者驚人的才華，在過去與現在的交互中表現得淋漓盡致。本作傑出之處，並不在於故事設定多麼出采，或者情節如何曲折，而是作品中無所不在的留白。

之所以稱其為才華，是因為在我看來，這種留白很難學習、複製，更多仰賴於作者個人的氣質與直覺。我相信對於許多創作者（甚至是所有）來說，自己的作品中，必然會有某個段落是其自認無可比擬，非常精彩動人的一段。

這種時候，我們總會無可避免地用盡全力，試圖告訴讀者這一段有多麼重要、多麼感人、多麼熱血。但是，這種「過度用力」，卻時常會讓作品淪為俗套。

在這我想稍微岔開話題。其實淪於俗套在我看來並沒有什麼不好，我也不認為這是貶義詞。說得直白點，大眾作品本就面向「大眾」，當然要塑造出通俗易讀的作品氛圍。

比如王道熱血少年漫畫的主角，總會在緊要關頭放聲大喊，總要堅持「友情、努力、勝利」。熱血就大喊、傷心就大哭。想盡辦法把情緒擴張到讓讀者一目瞭然，才是身為大眾作品創作者所必須具備的功力，

只不過，這樣淺白的表演方式，雖然能讓作品有強大易懂的衝擊力，卻也因此少了讓人慢慢品味的餘韻。在這一點上，《葬送的芙莉蓮》走的顯然是另一個極端，也就是前文所述的「留白」。

故事中，我們不只一次能看見辛美爾對於芙莉蓮的喜歡，能看見芙莉蓮對於夥伴的緬懷，卻很少有情感爆發的告白，或者聲淚俱下的痛哭。我想，《葬送的芙莉蓮》最動人的地方，就在那些未必要流淚的思念，以及未必要訴說的憐愛之中吧。

不論在現實世界或者漫畫劇情，時間總是只能向前流動，但芙莉蓮卻試著在時間洪流中向後行走。藉由讓芙莉蓮重返舊地，故事於現在與過去之間交互映照，彼此呼應。

這些劇情並不專屬於現在或者過去，而是現在與過去共同交疊出來的結果。可以說，《葬送的芙莉蓮》其實是一部透過現在，凝望過去的作品。

在芙莉蓮的時區裡頭，勇者辛美爾已經不在了，同時，卻也無所不在。她所走過的每個地方都有辛美爾的影子，有從前那段歲月的回憶。

而對於菲倫、休塔爾克、贊因等人來說，又何嘗不是如此？正因為每個人的時區都不盡相同，一切才會無比相似。寂寞卻又美好，殘酷卻又溫柔，或許，這就是時間。

正如以前曾說過，《四月是你的謊言》中我最喜歡的一段台詞：「莫札特曾說過，去旅行吧。雖然不知道旅途的前方會有什麼。但是，我們還是邁步向前。我們，都在旅行的途中。」

Photo Credit: 木棉花提供 《葬送的芙莉蓮》劇照

結論

我自認看過的漫畫非常多，但《葬送的芙莉蓮》仍然算得上是一部意義非凡的作品。

不以龐大的世界觀設定為武器，沒有腦洞大開的邪門迷因，單純以細膩的角色情感來直球勝負，將詼諧、溫柔、感動同時融入一部奇幻作品之中。

儘管我很不希望用「才華」來簡單概括創作者的努力，但在看到這部作品的瞬間，我真的只剩這個想法而已。作品還沒結束，虎頭蛇尾的可能性也確實存在，但不論如何，我認為這部《葬送的芙莉蓮》都稱得上是少見的傑出作品。

對於這部傑作，我的評價很簡單。這部作品，絕對值得推薦給每一個人。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：週日讀書評：《葬送的芙莉蓮》──靜謐的送別，沉默的緬懷

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九