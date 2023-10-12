「時間」是《葬送的芙莉蓮》最特別的主軸，看完我只能讚嘆作者的才華
我們想讓你知道的是
我自認看過的漫畫非常多，但《葬送的芙莉蓮》仍然算得上是一部意義非凡的作品。不以龐大的世界觀設定為武器，沒有腦洞大開的邪門迷因，單純以細膩的角色情感來直球勝負，將詼諧、溫柔、感動同時融入一部奇幻作品之中。儘管我很不希望用「才華」來簡單概括創作者的努力，但在看到這部作品的瞬間，我真的只剩這個想法而已。
文：顧天晴
前言
我意外閱讀到這部《葬送的芙莉蓮》，立刻被其驚為天人的才華所吸引，直接列入我最喜歡的漫畫名單之中。該作更是獲選為漫畫大獎2021第一位，對我來說，也算是毫無疑問的實至名歸。
總覺得，有幸能夠看到如此才華洋溢的作品，若不特地為它寫一篇文章，未免太過可惜。
- 小提醒
以下內容盡量防雷，但多少還是會觸及書本內文，害怕被暴雷的讀者們，還請自行斟酌點閱哦！而在書評的末段，我「會」寫下對該書的懶人評價，但「不會」對作品進行評分！那麼，話不多說，以下是《葬送的芙莉蓮》的評論。
劇情概述
勇者們擊敗魔王凱旋而歸，人生卻未因此結束。在半世紀流星雨之下，四名勇者相約五十年後再見；然而，對於壽命短暫的人類而言，五十年已是大限將至。
以勇者辛美爾的辭世為契機，長生的精靈芙莉蓮決定要更加理解人類。舊的回憶，新的夥伴，一段始於離別的旅程，就此展開。
作品評論
如果要用一個詞來貫穿整部《葬送的芙莉蓮》，那我認為，肯定就是「時間」。
在這部故事裡，每個人都有屬於自己的時間；或者說，每個人都行走在各自的「時區」。對於長生的芙莉蓮而言，三、五年只不過是「稍微」；但對於壽命有限的菲倫來說，三、五年卻是一輩子裡好長好長的一段。
而時間這一點，除了對角色有所影響以外，同時也體現在作品的結構上。一般的故事，不論作者替主角安排再多的過往，終究都會回歸到直線向前的單向故事。
也就是「現在的」主角，面對「現在的」敵人，開創屬於「現在的」故事。換言之，讀者希望在故事中看到的，仍是現在將要發生什麼事。但這部《葬送的芙莉蓮》，卻是一部徹頭徹尾的雙向故事。
在故事中，芙莉蓮的「過去」並不是作為「現在」的陪襯品而存在；相反的，正是發生於現在的種種，使得芙莉蓮的過去熠熠生輝。
譬如勇者辛美爾的雕像，其故鄉的蒼月草，都是藉由現在來映照過去。即便現在沒有什麼明確的事件發生，讀者卻能因此感覺到過去的美好。
同時，我認為作者驚人的才華，在過去與現在的交互中表現得淋漓盡致。本作傑出之處，並不在於故事設定多麼出采，或者情節如何曲折，而是作品中無所不在的留白。
之所以稱其為才華，是因為在我看來，這種留白很難學習、複製，更多仰賴於作者個人的氣質與直覺。我相信對於許多創作者（甚至是所有）來說，自己的作品中，必然會有某個段落是其自認無可比擬，非常精彩動人的一段。
這種時候，我們總會無可避免地用盡全力，試圖告訴讀者這一段有多麼重要、多麼感人、多麼熱血。但是，這種「過度用力」，卻時常會讓作品淪為俗套。
在這我想稍微岔開話題。其實淪於俗套在我看來並沒有什麼不好，我也不認為這是貶義詞。說得直白點，大眾作品本就面向「大眾」，當然要塑造出通俗易讀的作品氛圍。
比如王道熱血少年漫畫的主角，總會在緊要關頭放聲大喊，總要堅持「友情、努力、勝利」。熱血就大喊、傷心就大哭。想盡辦法把情緒擴張到讓讀者一目瞭然，才是身為大眾作品創作者所必須具備的功力，
只不過，這樣淺白的表演方式，雖然能讓作品有強大易懂的衝擊力，卻也因此少了讓人慢慢品味的餘韻。在這一點上，《葬送的芙莉蓮》走的顯然是另一個極端，也就是前文所述的「留白」。
故事中，我們不只一次能看見辛美爾對於芙莉蓮的喜歡，能看見芙莉蓮對於夥伴的緬懷，卻很少有情感爆發的告白，或者聲淚俱下的痛哭。我想，《葬送的芙莉蓮》最動人的地方，就在那些未必要流淚的思念，以及未必要訴說的憐愛之中吧。
不論在現實世界或者漫畫劇情，時間總是只能向前流動，但芙莉蓮卻試著在時間洪流中向後行走。藉由讓芙莉蓮重返舊地，故事於現在與過去之間交互映照，彼此呼應。
這些劇情並不專屬於現在或者過去，而是現在與過去共同交疊出來的結果。可以說，《葬送的芙莉蓮》其實是一部透過現在，凝望過去的作品。
在芙莉蓮的時區裡頭，勇者辛美爾已經不在了，同時，卻也無所不在。她所走過的每個地方都有辛美爾的影子，有從前那段歲月的回憶。
而對於菲倫、休塔爾克、贊因等人來說，又何嘗不是如此？正因為每個人的時區都不盡相同，一切才會無比相似。寂寞卻又美好，殘酷卻又溫柔，或許，這就是時間。
正如以前曾說過，《四月是你的謊言》中我最喜歡的一段台詞：「莫札特曾說過，去旅行吧。雖然不知道旅途的前方會有什麼。但是，我們還是邁步向前。我們，都在旅行的途中。」
結論
我自認看過的漫畫非常多，但《葬送的芙莉蓮》仍然算得上是一部意義非凡的作品。
不以龐大的世界觀設定為武器，沒有腦洞大開的邪門迷因，單純以細膩的角色情感來直球勝負，將詼諧、溫柔、感動同時融入一部奇幻作品之中。
儘管我很不希望用「才華」來簡單概括創作者的努力，但在看到這部作品的瞬間，我真的只剩這個想法而已。作品還沒結束，虎頭蛇尾的可能性也確實存在，但不論如何，我認為這部《葬送的芙莉蓮》都稱得上是少見的傑出作品。
對於這部傑作，我的評價很簡單。這部作品，絕對值得推薦給每一個人。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：週日讀書評：《葬送的芙莉蓮》──靜謐的送別，沉默的緬懷
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
我們想讓你知道的是
從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。