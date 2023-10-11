開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/11,
國際

2023諾貝爾經濟學獎得主揭「女性勞參率不隨經濟成長、同工不同酬」關鍵在婚姻、育兒

2023諾貝爾經濟學獎得主揭「女性勞參率不隨經濟成長、同工不同酬」關鍵在婚姻、育兒
2023諾貝爾經濟學獎得主Claudia Goldin｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

今年諾貝爾經濟學獎、史上第三位女性得主為哈佛大學經濟學教授戈丁（Claudia Goldin），她也是首次單獨獲獎的女性。戈丁研究發現，女性勞動參與率並不隨經濟增長而提升，反而是呈現U型曲線。她回顧美國200多年來的歷史與數據，證實性別收入和勞動參與率差距並非受生理因素影響，而是基於異性夫妻間無償照顧責任的劃分差異。

美國哈佛大學經濟學教授戈丁（Claudia Goldin）因性別薪資不平等的開創性研究，榮獲諾貝爾經濟學獎。戈丁繪製美國200多年來女性勞動市場參與率圖表，發現女性勞動參與率並不隨經濟增長而提升，而是呈現「U型曲線」。她也發現，女性職涯選擇往往受制於婚姻和家庭責任，即便男性和女性擁有相同教育水準與職業，性別收入差距也會在生育第一胎後擴大。

諾貝爾經濟學獎第三位女性得主

瑞典皇家科學院9日宣布，今年諾貝爾經濟學獎得主是哈佛大學經濟學教授戈丁，「戈丁全面性描述幾個世紀以來，女性收入和勞動市場的參與情況，並揭示性别收入差距的主因。」

戈丁回顧美國200多年來的歷史與數據，追蹤性別收入差距的演變，最後證實性別收入和勞動參與率差距並非受生理因素影響，而是基於異性夫妻間無償照顧責任的劃分差異。

談及從事性別經濟學研究的開端，戈丁表示「當我第一次研究這個主題時，我發現大多數經濟與歷史學家都在研究童工或男性勞動，但他們並未真正了解女性在做什麼。」

戈丁現年77歲，1946年出生於美國紐約，在康乃爾大學獲得經濟學士學位後，又於芝加哥大取得經濟學碩士與博士學位。她先是在普林斯頓大學和賓夕法尼亞大學任教，1990年進入哈佛大學。

繼2009年斯特羅姆（Elinor Ostrom）和2019年迪弗洛（Esther Duflo）之後，戈丁是第三位獲得諾貝爾經濟學獎的女性得主，更是第一位單獨獲獎的女性。

導致女性勞動市場參與「U型曲線」的關鍵：婚姻

戈丁研究發現，美國女性的勞動市場參與率200多年來並沒有提升，而是呈現U型曲線。19世紀初農業社會轉變為工業社會時，已婚女性勞動參與率有所下降。隨著20世紀初服務業發展，已婚女性勞動參與率才回升。戈丁解釋，該結果導因於女性承擔家庭責任的社會規範不斷演變。

多數學者相信，女性勞動參與率隨經濟增長而提升，但戈丁研究指出，自18世紀末以來，女性勞動市場參與率與經濟增長之間，不存在一致關聯。工業化之前，女性大多從事農業或家庭手工業，但19世紀工業化後，傳統在家工作的型態改變，使得已婚婦女退出勞動市場。縱然當時有許多未婚女性受雇於製造業，但整體女性勞動參與率仍下滑。

20世紀初隨著服務業發展、技術進步和教育水準提高，社會對女性勞動力的需求也增加，但已婚和未婚女性就業率開始有顯著差異，據統計當時約有20%未婚女性投入勞動市場，反觀已婚女性僅5%。戈丁認為，社會汙名、立法和制度障礙，以及婚姻等因素都加劇了這種現象。

戈丁表示，U型曲線並非美國獨有，經濟增長的同時並不必然減少勞動市場的性別差距。那為何平等進展得如此緩慢？戈丁指出，婚姻是重要關鍵。

女性同工不同酬，差異在生育第一胎後擴大

當避孕藥於1960年代末問世，女性始能藉由避孕藥延遲婚姻和生育計畫，因而能投入更多時間接受教育，規劃符合自己期望的職涯發展。即便避孕提升女性教育和職涯選擇的機會，也不代表性別收入差距完全消失。

許多人相信，性別收入差距是教育與職業選擇不同所導致的。但戈丁研究證實，即便男性和女性擁有相同教育水準與職業，性別收入差距也會在生育第一胎後擴大。當女性有了孩子，收入不只會下降，未來也遠不及男性收入的成長幅度。

由於女性往往承擔更大的育兒責任，導致職業發展和收入增長變得更加困難。為了兼顧工作與家庭，許多女性不得不減少工作時間，因此對女性收入產生了長遠影響。

戈丁找出許多造成性別間收入差距的因素，對許多已開發國家而言，僅透過提升女性受教育機會來消弭差距並不夠有效，更可行的作法是協助女性育後重返職場，或提供靈活彈性的工作機會。例如二戰後，政府提供日托與育兒補貼，就大幅提升女性勞動市場參與率；因應新冠疫情而採行的遠距工作，也為女性工作彈性帶來「一線希望」。

「即使現今女性就業率已經很高，但不平等仍然存在不平等。」戈丁指出，這些不平等源於家庭內部。戈丁表明，改變需要時間，即便短期內無法看見勞動市場的變化，但長遠來看依然會產生重大影響。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。