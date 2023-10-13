運具電動化產業邁向淨零轉型，賴侯柯三位總統參選人打算怎麼做？
我們想讓你知道的是
電動運具產業未來要持續發展，挑戰依然很多，但電動機車運具產業的發展是不分黨派的政策，目前都能看到跨黨派的政治人物共同參與跟支持，代表大家都體認到「淨零轉型」的重要性，以及「運具電動化」在其中關鍵性的共識。
台灣智慧移動產業協會（SMAT）於9月24日舉辦「淨零世代 共好未來 運具電動化產業戰略報告」發表會，包括中央政府及地方政府官員、國家級財經智庫，與電動運具產業鏈上中下游業者皆有與會，集結產官學研各界逾千人到場，是台灣電動運具產業歷來規模最大的盛會，同時邀請副總統賴清德、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲三位總統參選人，一同響應台灣推動運具電動化，邁向淨零轉型。
邱俊榮：發展電動運具產業成就淨零目標，政府應推動「333政策」
SMAT理事長邱俊榮表示，發展電動運具對淨零轉型、經濟、產業及就業都有極大的推動效果，《運具電動化產業戰略報告》中明確指出，推動電動運具產業，不只能為淨零帶來貢獻，更有望創造3.9兆新台幣的產值，帶動57萬個工作機會。
邱俊榮理事長強調，在達成「2050淨零轉型」目標的過程中，要讓所有利害關係人能夠共好，並讓人民有感。建議政府從三個面向進行政策思考：第一，要加強傳統機車行的轉型動機；第二，要提高民眾轉換電動運具的意願；第三，要降低電動運具的日常使用成本。根據以上三個面向，協會呼籲政府應該跨部門協作，推動「333政策」。
「333政策」的內涵包括：經濟部提供機車行銷售電動機車每輛車3000元的銷售獎勵金，加強基層轉型誘因；環境部恢復3000元的新購電動機車補助，鼓勵綠色環保消費；交通部補貼每月300元的電池資費給電動運具的使用者，平衡燃油運具與電動運具的使用成本。透過多元獎勵的方式，加速電動機車普及。
賴清德：電動運具發展有五大目標，須研議最佳政策，加速推動機車產業電動化
民進黨總統參選人、現任副總統賴清德錄製影片致詞表示，2050淨零轉型是跨世代、跨領域、跨國際的巨大轉型工程。在淨零轉型的趨勢下，發展「電動運具」不僅帶來減碳效益，也將帶動產業發展。尤其台灣機車超過1400萬輛。運輸部門佔全台灣碳排量13%，推動「運具電動化」是推動淨零轉型、打通任督二脈的重要關鍵。
賴副總統表示，他在擔任行政院長任內，就曾指示各部會要合力建構，發展非燃油機車生態系。事實上，賴副總統在2017年擔任行政院長時期，就為改善空污議題，宣布2035年禁止市售燃油機車、2040年禁售燃油汽車，是相當有前瞻性的決策。雖然最後在少數燃油機車業者的抵制下未能實現，但也讓人感受到賴副總統對於非燃油運具的重視。
賴副總統強調，未來如有機會繼續帶領執政團隊，也將繼續推動台灣電動運具發展，並提出五大目標，包括推動電動運具成為兆元產業；結合ICT產業以及淨零轉型技術，成立「淨零科技平台」，建構電動機車友善使用環境；研議最佳政策，加速推動機車產業電動化；結合新南向政策，組國家隊帶動電動運具打入新興市場；持續推動「公正轉型」，在轉型過程中不遺漏任何一個人。
侯友宜：電動機車是產值可以翻倍再翻倍的明星產業，用最快的速度推動「運具電動化」
國民黨總統參選人、現任新北市市長侯友宜同樣透過影片致詞表示，電動機車是邁向「淨零未來」的重要產業，可以顯著改善空氣品質，讓機車通勤族，呼吸更乾淨的空氣，並且提高能源轉換效率，讓台灣，成為領先世界的乾淨之島。
新北市政府向來積極投入永續發展，侯市長在2022年參與「2022 SDGs國際論壇」時，曾提出新北市政府淨零路徑圖，其中便規劃要於2035年停售燃油機車、2040年停售燃油小客車與小貨車。
侯市長強調，電動機車產業絕對是產值可以「翻倍再翻倍」的明星產業，是新的護國神山群。台灣電動機車絕對可以發展的更好。若當選總統，他會用最快的速度推動「運具電動化」，積極拓展國、內外市場，並且協助傳統修車行轉型、廣設充換電站，提高消費者購買誘因，降低使用成本等。
柯文哲：由內而外、由公而私推動運具電動化，實現淨零碳排需要執行力
民眾黨總統參選人柯文哲親自出席大會，並致詞表示，面對2050淨零碳排，台灣作為國際社會的一份子，勢必要遵守這個規則，淨零碳排已經不是政策問題，而是如何執行的問題。
柯文哲也舉出過去在台北市的經驗，台北市的二氧化碳排放量中，交通占20%。以他的經驗來談，政策的執行應該要「由內而外，由公而私」，因此他在台北市長任內要求所有台北市新購公務機車全部換成電動機車，由公務機關開始推動整體產業轉型。
事實上，台北市政府過去在電動機車的補助上也十分積極。除了常態的加碼補助外，更在2021到2023年推出「振興加碼」補助方案，不論汰購或新購電動機車，每輛都加碼補助8000元。這也使得台北市的電動機車占總機車數比例提升至8%，是全國平均的兩倍。電動機車新售比更達25%，是最接近國發會設定目標的縣市。
結語
電動機車運具產業的發展，是不分黨派的政策。本次活動，以及過去幾年協會所舉辦的活動，都能看到跨黨派的政治人物共同參與跟支持，代表大家都體認到「淨零轉型」的重要性以及「運具電動化」在其中的關鍵性，成為跨黨派政治人物的共識。
電動運具產業未來要持續發展，挑戰依然很多，首先要突破的就是電動運具的普及率。要讓電動運具深入人民生活，需要社會各界共同努力，更需要政府的政策支持。SMAT衷心期盼，政府能跨部會協作，推動「333」政策，促進綠色經濟，創造綠色就業，讓電動運具產業真正成為台灣的護國群山。
延伸閱讀
- 電動機車2022新車數未達目標，呼籲經濟部、環境部、交通部推動「三三三政策」補助支持
- 運具電動化產業戰略報告：台灣擁有四大利基，可望創造3.8兆產值、新增57萬工作機會
- 台灣電動機車產業2020年急轉直下，主因是政府「油電平權」的錯誤政策
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA