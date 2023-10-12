「讓我們為鸚鵡大王歡呼」！原來宮﨑駿《蒼鷺與少年》的鸚鵡，是在暗諷納粹希特勒？

文：玄成

雖然知道許多人挺喜歡《蒼鷺與少年》裡傻憨可愛的鸚鵡，但還是得指出，其實宮﨑駿將鸚鵡借用納粹的形象，來傳達他的反戰意涵。

如果有仔細觀察的話，鸚鵡的旗幟上頭DUCH和鸚鵡十字的形象，明顯的是挪用了德意志Deutschland和帝國之鷹。不僅如此，鸚鵡行軍整齊劃一的動作和群眾瘋狂的躁動，也不禁讓人想起萊芬斯坦（Leni Riefenstahl）的紀錄片《意志的勝利》。

讓我們一起為鸚鵡大王歡呼三聲！

當真人和蒼鷺遇見被鸚鵡佔領的鐵匠鋪，蒼鷺急中生智讓自己聲東擊西，好讓真人得以穿過鐵匠鋪尋找夏子。真人順利進入鐵匠鋪，開門的卻是等待他的鸚鵡，還彬彬有禮地請他入內，然而，在場每個鸚鵡都不懷好意，沒有一隻手裡不是拿著餐具或菜刀，等待這道料理親自入甕。

二戰時期，有些當地現成的房屋被拿來充當集中營，將猶太人帶進去的手段也不乏有誘拐。此外，鸚鵡大王深信自己能夠奪取天下，癲狂地將13塊純淨的石頭，急忙堆成一座搖搖欲墜的塔，正當塔即將應聲倒地時，卻又拔刀將其一刀劈斷，導致整個理想世界的毀滅，彷彿在影射希特勒（Adolf Hitler）的身影，不勝唏噓。

宮﨑駿在許多電影裡都有表達對戰爭與法西斯的厭惡，在《紅豬》裡更是可見一斑惡

要我加入法西斯，我寧願變成一頭豬。

宮﨑駿在電影裡對二戰的嘲諷，已經在張若彤的文章〈 在戰雲密佈的關鍵時刻，細數宮﨑駿作品對戰爭的反思 〉寫得剖為詳細，只是目前仍未於關於《蒼鷺與少年》的影評中看見這點，因此特別指出。

喜歡可愛鸚鵡的同時，也不要忘了宮﨑駿對於戰爭的批判。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原文標題：《蒼鷺與少年》解析1：可愛的鸚鵡竟是納粹

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九