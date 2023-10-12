開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/12,
動漫

「讓我們為鸚鵡大王歡呼」！原來宮﨑駿《蒼鷺與少年》的鸚鵡，是在暗諷納粹希特勒？

「讓我們為鸚鵡大王歡呼」！原來宮﨑駿《蒼鷺與少年》的鸚鵡，是在暗諷納粹希特勒？
Photo Credit: 甲上娛樂提供

我們想讓你知道的是

雖然知道許多人挺喜歡《蒼鷺與少年》裡傻憨可愛的鸚鵡，但還是得指出，其實宮﨑駿將鸚鵡借用納粹的形象，來傳達他的反戰意涵。如果有仔細觀察的話，鸚鵡的旗幟和鸚鵡十字的形象，甚至鸚鵡行軍和群眾的躁動，都有特別之處。

文：玄成

雖然知道許多人挺喜歡《蒼鷺與少年》裡傻憨可愛的鸚鵡，但還是得指出，其實宮﨑駿將鸚鵡借用納粹的形象，來傳達他的反戰意涵。

如果有仔細觀察的話，鸚鵡的旗幟上頭DUCH和鸚鵡十字的形象，明顯的是挪用了德意志Deutschland和帝國之鷹。不僅如此，鸚鵡行軍整齊劃一的動作和群眾瘋狂的躁動，也不禁讓人想起萊芬斯坦（Leni Riefenstahl）的紀錄片《意志的勝利》。

讓我們一起為鸚鵡大王歡呼三聲！

當真人和蒼鷺遇見被鸚鵡佔領的鐵匠鋪，蒼鷺急中生智讓自己聲東擊西，好讓真人得以穿過鐵匠鋪尋找夏子。真人順利進入鐵匠鋪，開門的卻是等待他的鸚鵡，還彬彬有禮地請他入內，然而，在場每個鸚鵡都不懷好意，沒有一隻手裡不是拿著餐具或菜刀，等待這道料理親自入甕。

二戰時期，有些當地現成的房屋被拿來充當集中營，將猶太人帶進去的手段也不乏有誘拐。此外，鸚鵡大王深信自己能夠奪取天下，癲狂地將13塊純淨的石頭，急忙堆成一座搖搖欲墜的塔，正當塔即將應聲倒地時，卻又拔刀將其一刀劈斷，導致整個理想世界的毀滅，彷彿在影射希特勒（Adolf Hitler）的身影，不勝唏噓。

宮﨑駿在許多電影裡都有表達對戰爭與法西斯的厭惡，在《紅豬》裡更是可見一斑惡

要我加入法西斯，我寧願變成一頭豬。

宮﨑駿在電影裡對二戰的嘲諷，已經在張若彤的文章〈在戰雲密佈的關鍵時刻，細數宮﨑駿作品對戰爭的反思〉寫得剖為詳細，只是目前仍未於關於《蒼鷺與少年》的影評中看見這點，因此特別指出。

喜歡可愛鸚鵡的同時，也不要忘了宮﨑駿對於戰爭的批判。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原文標題：《蒼鷺與少年》解析1：可愛的鸚鵡竟是納粹

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。