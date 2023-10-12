以色列退役將領：以巴走到今天這步，主要歸因於納坦雅胡「分而治之」政策失敗

（中央社）曾擔任國家安全副顧問、主責國防軍戰略規劃的以色列退役准將布隆（Shlomo Brom）指出，新一波區域危機凸顯總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對巴勒斯坦採取的、意在阻礙巴人建國的「分而治之」策略，終究無法帶來和平。

布隆在英國《經濟學人》（The Economist）期刊10日刊登的文章提到，期待以色列可藉由軍事和安全單位的力量，無限期遏制數百萬巴勒斯坦人對「自決權」和自由、正常生活的追求，本來就是荒謬的想法。

布隆強調，以色列終究得兩個方案擇一：允許以色列和巴勒斯坦各自作為主權完整獨立國家並存的「兩國方案」；或者在「一國方案」框架下，確保境內所有居民擁有同等權利。他認為，任一方案都有機會獲以色列大眾支持，重點是落實並盡全力讓選擇的方案發揮效益。

巴勒斯坦伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」（Hamas）7日早上自受其控制的加薩走廊（Gaza Strip）對以色列發動突襲，迄今估計已造成約千名以色列民眾死亡、超過百名遭俘虜。以色列政府8日正式對哈瑪斯宣戰。

退役前，布隆曾在以色列國防軍（IDF）從事情報工作。他在文章提到，面對軍事實力明顯處於劣勢的哈瑪斯得以突破防線、對以色列造成重大安全危機，民眾的挫敗感和憤怒可謂達前所未見高度：許多人指控政府和武裝部隊怠忽職守，並進而要求官方採取猛烈的軍事行動，以「一勞永逸」根除來自加薩的安全威脅。

布隆分析，若不對加薩發動含大規模陸上行動的反攻，以色列政府恐難平息民意怒火，但這可能導致以方重新占領於2005年撤出的加薩地區、以及隨之而來的更多死傷。一旦以色列軍隊重新占領加薩，戰事恐進一步擴大、捲入「抵抗軸心」其他成員，包括黎巴嫩軍事組織「真主黨」（Hezbollah）、伊朗、敘利亞。

納坦雅胡一向以「國安第一」為號召，作風日益集權並因此引發民眾集會抗議，但他領導的政府未能保衛國家安全，如今更幾乎僅仰賴全國上下「槍口一致對外」的團結氛圍維繫政治生命。

布隆指出，以色列會走到10日這一步，主要需歸因於失敗的對巴政策。隨著哈瑪斯於2007年掌控加薩，以色列政府面臨兩大政治與軍事戰略抉擇。

布隆分析，其中一個選項是接受並適應新現實，即哈瑪斯已成為巴勒斯坦兩大政治勢力之一，足以與根據地在約旦河西岸（West Bank）、領導巴勒斯坦自治政府的法塔赫組織（Fatah）分庭抗禮。

在這個選項之下，任何有誠意解決與巴勒斯坦爭端的以色列政府，會試圖將哈瑪斯和法塔赫同時納入以巴政治協商過程，並支持哈瑪斯與法塔赫和解。

另一個選項則是持續削弱哈瑪斯，同時壯大法塔赫。布隆提到，此方案的成功有賴簽署確認政治地位的永久協議，相關政治進程需具可信度。

這兩個可行方案各有利弊，但過去10多年來，布隆指出，歷任以色列政府都不做選擇，而納坦雅胡採取的是注定失敗的第三條路。

布隆提到，2009年，納坦雅胡在一場演說指出，他願意接受巴勒斯坦國的存在，只要情況符合幾個前提。不過，納坦雅胡後來還是捨棄與巴方進行政治協商，並表明他反對巴勒斯坦建國。

納坦雅胡改採「分而治之」策略，也就是削弱約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府，並強化哈瑪斯在加薩的勢力。布隆分析，納坦雅胡的想法是，這麼做是確保任何政治協商都難以推進的最有效手段。

納坦雅胡接著與宗教和民族主義極端政黨組成執政聯盟，他們表態不會促進巴勒斯坦建國，也不會在「一國方案」之下賦予巴勒斯坦人與其他以色列公民相等的權利，或者阻止以色列人占領巴勒斯坦地區、擴大定居聚落。

為保護普遍被視為違反國際法的約旦河西岸猶太定居點、壓制巴勒斯坦人的反抗，納坦雅胡政府必須一再往當地調動兵力。布隆指出，加薩邊界一帶的防衛工作因此出現漏洞。

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《經濟學人》8日曾發表評論指出，哈瑪斯確實必須為自己的凶殘暴行付出代價，但若以色列的反攻造成加薩平民大量傷亡，則以色列在國際輿論的道德制高點恐難維持。

評論提到，這一場衝突顯示，以色列各界已無法如過去數十年來相信，就算不解決巴勒斯坦主權問題，中東各國依然能往前邁進、開展新關係。以巴終究得尋求和平共存。

《經濟學人》指出，納坦雅胡將巴勒斯坦邊緣化的政策是建立在3大算計上。第一，他估計巴勒斯坦問題「放著爛」無妨，以色列依然可以很安全：有強大的情報和軍事力量作後盾，任何來自巴方的武裝威脅都在可控範圍內。然而，以色列在約旦河西岸的擴張作為讓情報單位分心，這可能是加薩防衛出現破綻的原因之一。

第二，納坦雅胡認為，哈瑪斯的存在有助以色列應對法塔赫：在哈瑪斯與法塔赫之間，以色列採取「分而治之」的策略，這有助持續削弱巴勒斯坦人的力量；另一方面，讓巴勒斯坦極端勢力坐大，則有利侵蝕巴人溫和派擔任談判代表的權威性，讓以巴協商顯得不可行。

不過，納坦雅胡刻意削弱法塔赫，法塔赫自身也日益衰敗，哈瑪斯卻因此有機可趁，透過攻擊行動宣告自己才是貨真價實的巴勒斯坦反抗運動代言人。

第三，納坦雅胡評估，以色列在區域內的外交作為即足以強化自身處境，無需考慮與巴勒斯坦的關係。繼巴林、阿拉伯聯合大公國、摩洛哥、蘇丹後，外界原本看好沙烏地阿拉伯加入與以色列關係全面「正常化」的行列，但哈瑪斯近日的行動相當於對外宣告：中東的和平進程不能忽略巴勒斯坦人的聲音。