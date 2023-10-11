一起走過新創荒漠，「第一島鏈新創對話論壇」10月登場！立即報名，攜手共構臺灣新創雨林生態系

多年來在政府、企業與新創社群的共同努力下，臺灣創新創業生態系的發展日漸蓬勃，先前不僅有如沛星互動科技（Appier）、睿能創意（Gogoro）等臺灣在地的新創獨角獸成功登陸日本、美國等資本市場的案例；近年也能看見如曙客（FunNow）、酷遊天（KKDay）等後起的新創團隊開始於國際市場展露頭角。若與十多年前相比，以「荒漠到雨林」形容臺灣新創環境一路以來的變遷也不為過。不過，若想在「以創新驅動成長」的未來世界中站穩腳步，這些轉變只是開始，如何持續創造新創能量的正向循環、走向國際才是臺灣新創永續發展的真正關鍵。

邁向智慧科技島：「環境」是臺灣新創生態系正向循環的關鍵

新創企業就像一顆顆生機蓬勃的種子，想要風光收成，除了長時間持續澆灌，更需要維持土質的營養及留意氣候環境的變化。所以除了持續提供新創企業人才與資金支持，如何透過加速器、創投資金驅動整體新創技術、乃至於文化的「環境」改變，才是啟動新創循環與永續發展的重中之重。

今年10月24日，資鼎創投將攜手關鍵評論網，在松菸誠品表演廳舉辦「第一島鏈新創對話：打造智慧島嶼，啟動成長引擎」新創論壇，以匯聚產業新創的關鍵力量、推動臺灣朝向「智慧科技島」為引，邀請臺灣重點新創企業家、證交所長官與賴副總統等重量級人物蒞臨對談，從新創實務、資本市場、國家發展等不同面相，探討臺灣新創生態系的發展策略與未來可能。

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國內重點新創與國政官員共同與會，啟動臺灣新創生態引擎！

在新創實務領域，活動邀請到TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉、凱鈿行動科技創辦人蘇柏州兩位新創創業家，談談他們如何一步一步完成事業規劃、資金尋募、國際市場開發等事業發展歷程；除此之外，活動也邀請到倚天酷碁總經理鍾逸鈞，揭示倚天酷碁的內部創業之旅，以及年中登上證交所創新板掛牌的挑戰與心路歷程；最後在籌資面向的部分，我們也邀請到臺灣證券交易所分享，聊聊2021年增設的「創新板」如何替臺灣新創加速籌資、吸引國外新創來台，再藉此匯聚更龐大的創新能量。

另一方面，面對AI科技興起、地緣政治緊張、國際供應鏈重組等全球挑戰，臺灣除了透過資金、人才維繫國家內部的新創發展動力，更需要國家政策、資源的重點挹注，對內整合法規與市場、向外深化國際合作關係，形成強而有力的指引。因此，活動最後特別邀請賴副總統出席，從他提出的「國家希望工程」國政藍圖出發，以執政者及總統參選人的雙重角色參與對談，探討國家在產業創新、科技創新、創新創業的新創雨林裡，還能提供哪些實質幫助。

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不管是想探究臺灣新創生態的發展、政策資源的走向，還是欲一窺前人的創業、轉型經驗，從中汲取知識養分，本場「第一島鏈新創英雄會」絕對是你不可以錯過的新創盛會！

第一島鏈新創英雄會活動詳細資訊

活動名稱：第一島鏈新創對話：打造智慧島嶼，啟動成長引擎

活動時間：10月24日（二） 9：30－12：00

活動地點：松菸誠品表演廳（臺北市信義區菸廠路88號B1）

活動網站：https://www.accupass.com/event/2310040707573833671940