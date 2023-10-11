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2023/10/11,
中國

西藏召開國際論壇，英譯不稱Tibet改Xizang，專家分析：強化中共統治西藏合法性

西藏召開國際論壇，英譯不稱Tibet改Xizang，專家分析：強化中共統治西藏合法性
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

西藏英譯長期使用Tibet，除了狹義的西藏自治區外，Tibet還涵蓋了青海、四川、甘肅、雲南省的涉藏州縣。然而今年8月，中共中央統戰部就發文質疑Tibet作為西藏英譯的適用性。哈爾濱工程大學教授指出，達賴喇嘛等人對使用漢語拼音Xizang作為西藏的英譯提出批評，「恰恰說明這種譯法擊中了分裂勢力的話語要害」。

（中央社）近日召開的第3屆中國西藏「環喜馬拉雅」國際合作論壇，其英文翻譯不再沿用Tibet而是採用漢語拼音Xizang。分析指，中共有意強化其對西藏統治的合法性，並在國際上主導相關話語權。

《澎湃新聞》報導，第3屆中國西藏「環喜馬拉雅」國際合作論壇4日至6日在西藏林芝舉行，值得注意的是，論壇中西藏的英譯改用Xizang。這是中共近期一系列企圖對西藏譯名「正名」的最新動作。

長期以來，西藏的英譯都是Tibet，Tibet除了當前狹義的西藏自治區外，還涵蓋了青海、四川、甘肅、雲南省的涉藏州縣。

一個多月前的8月16日，中共中央統戰部旗下微信公眾號「統戰新語」曾刊文「『西藏』的英譯是Tibet嗎？」內容指當時正在舉行的第7屆北京國際藏學研討會上，已有學者針對這兩個譯名提出討論。

這篇文章引述哈爾濱工程大學馬克思主義學院教授王林平說，Tibet的譯法「給國際社會正確認識西藏地理範圍產生了嚴重誤導」。

他認為，當前亟需使用「能夠準確表達中國立場的西藏一詞英文譯法」，擺脫西方和分裂勢力在涉藏話語上的「概念陷阱」，建立中國在國際涉藏話語體系中的主導地位」。此外，達賴喇嘛等人對使用漢語拼音Xizang作為西藏的英譯提出批評，「恰恰說明這種譯法擊中了分裂勢力的話語要害」。

立場親西藏流亡政府的《西藏之聲》8月19日曾報導，西藏政策研究中心主任達瓦才仁受訪時說，Tibet包括西藏所有的涉藏地區，中共將Tibet更名為Xizang，是因為後者僅指「西藏自治區」。他強調，中共此舉完全是基於政治目的。

他說，中共為將統治西藏合法化，開展研究西藏文化等機構試圖去改變國際上的研究藏文化機構的風向，派遣大量人員在國際上的西藏學術相關會議與活動，試圖灌輸中國語術，改變他們對西藏的觀點。

台灣圖博之友會長周美里曾表示，應將Tibet正名為「圖博」或「圖伯特」，一則擺脫中原大漢沙文意識，二則恢復圖博實質的領域包含藏、安多及康，避免Tibet被中國繼續矮化縮小至僅有「西藏自治區」。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君


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