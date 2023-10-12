瞎挺「Lin bay好油」翻車：藍營好感度一落千丈，網路聲量分析誰受創最重？
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除了林裕紘的自導自演被恐嚇案外，近日國民黨立委馬文君被質疑多次杯葛潛艦國造預算案、疑涉洩密，也使國民黨慘被負面聲量洗臉，幾乎可說是「業力引爆，咎由自取」。
在野陣營狂打進口蛋爭議，其中扮演意見領袖的農業粉專「Lin bay好油」板主林裕紘上月底自稱太太與小孩的生命安全受到威脅，不得不停止更新粉絲專頁，透過參與時代力量前立委黃國昌直播聲淚俱下訴苦外，還聲稱將委請律師提告，未料檢警偵辦後，赫見竟是林裕紘與國民黨黨工許哲賓共謀「自導自演」，掀起軒然大波。
不少當時聲援林裕紘、將矛頭指向執政的民進黨政府的在野人士紛紛「翻車」，包括國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲都名列其中，更糗的是，前陣子跟著「上車」砲轟的眾多藍營人士急著刪除過去聲援的相關貼文，引發網友熱烈討論。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，盤點前一段時間曾聲援林裕紘的政治人物們，其中，與林裕紘一同直播、遞衛生紙給他拭淚的黃國昌形象遭受重創，負面聲量高達6700多則外，網路好感度（P/N）只剩0.18，負面聲量遠超正面聲量，當時的一舉一動還被做成梗圖在社群平台瘋傳。
此外，侯友宜先前將矛頭指向民進黨政府，競辦更點名民進黨總統參選人賴清德「約束民進黨側翼網軍」也大翻車，但他未在第一時間回應時致歉，被網友罵爆，負面聲量飆增1600多則，是藍營要角中負面聲量則數最多的，好感度只有0.18。
至於其他國民黨人士，因涉案的許哲賓是負責維護國民黨社群的黨工，國民黨主席朱立倫慘遭炎上，好感度只有0.12敬陪末座，負聲量1047則。
曾留言聲援的國民黨立委王鴻薇負聲量1562則，好感度0.17、昔日留言聲援的立委參選人徐巧芯負聲量1147則，好感度0.24、曾稱「全台灣欠好油一個謝謝」的立委參選人羅智強負聲量1121則，好感度0.26，要求桃警保護林裕紘的桃園市長張善政負聲量339則，好感度0.19。在野政治人物過往言論均被一一翻出，負聲量飆升，宛如大型翻車現場。
值得注意的是，由於大量的國民黨黨公職近期猛轟進口雞蛋議題，中央黨部、立法院黨團更為此召開多場記者會砲打蔡政府施政，在林裕紘貼出「被網友威脅截圖」宣布關版後，儘管案情尚未明朗，國民黨中央就搶先將此案定位為「來自綠營的攻擊」，甚至正式舉行記者會，做PPT呼籲賴清德「要求網軍別再攻擊好油」。
如今林裕紘自己承認被恐嚇案根本是自導自演，使國民黨的處境變得無比尷尬。
網路數據調查發現，今年8月初國民黨的網路好感度還有0.45，甚至在9月底還有0.4左右，但在自導自演被恐嚇案爆發後，負面聲量比例狂漲，好感度驟降至0.32，網友紛紛批評，黨主席、總統參選人連查都沒查就「先瞎挺」，對比先前高聲痛罵執政黨網軍治國，如今慘遭打臉，領國民黨薪水的黨工還是共犯，搞這種低劣操作，可說是完全被看破手腳。
加上，除了林裕紘的自導自演被恐嚇案外，近日國民黨立委馬文君被質疑多次杯葛潛艦國造預算案、疑涉洩密，也使國民黨慘被負面聲量洗臉，幾乎可說是「業力引爆，咎由自取」。
距離明年總統立委選舉投票日只剩倒數不到100天，各陣營選戰節奏越來越緊湊，尤其是民進黨近期除了傳統的陸軍組織戰，空戰方面也透過記者會、串連臉書貼文等方式，不斷加速其選戰節奏。
然而，國民黨一方面心心念念想搞在野整合，與民眾黨陣營互相喊話、勾心鬥角，另一方面選戰節奏越來越混亂，這幾波攻防幾乎可說是「被當沙包打」，完全失去作為在野黨沒有執政包袱、可主動發起進攻主導話題、嚴厲檢視執政黨的優勢，難怪被網友嘲笑「活該只有挨打的份」。
本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此
原標題：瞎挺「Lin bay好油」翻車！數據揭這人負聲量超高 藍好感度一落千丈
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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