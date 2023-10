2023諾貝爾經濟學獎得主高丁：自認是一名偵探，發現「避孕藥」竟會影響女性就業率與薪資

10月9日瑞典皇家科學院(Royal Swedish Academy of Sciences)公布今年諾貝爾經濟學獎獲獎名單。由現年77歲、美國哈佛大學現任終身職(Tenure)經濟系教授克勞蒂亞・高丁(Claudia Goldin)單獨一人獲得。

諾貝爾經濟學獎委員會評論她獲獎的理由:「增進了我們對女性勞動市場成果的理解」(For having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.)、「提供女性在勞動市場上歷史和當代角色之新穎且令人驚訝的見解。」(Claudia Goldin’s research has given us new and often surprising insights into women’s historical and contemporary roles in the labour market.)

克勞蒂亞・高丁生於1946年的美國紐約。康乃爾大學學士,芝加哥大學碩士、博士。在康乃爾大學原本主修微生物學。選修經濟學時,受到肯恩教授(Alfred Kahn)啟發,毅然決然轉而攻讀經濟學。

求學期間,與蓋瑞・貝克(Gary Becker,1992年諾貝爾獎得主,將經濟分析架構應用於非經濟行為)學習勞動經濟學。之後羅伯特・佛格(Robert W. Fogel,1993年諾貝爾獎得主,結合經濟理論和計量方法探討經濟制度的改變) 成為她的博士論文指導教授,共同研究經濟史。

諾貝爾經濟學獎委員會成員蘭迪・希揚馬松(Randi Hjalmarsson)讚揚:「克勞蒂亞・高丁是結合勞動經濟學與經濟史的勞動經濟學家。」這與師承兩位諾貝爾獎得主的專學,有相當大的關係。

高丁博士學術思想淵博,著作汗牛充棟,本文就高丁博士三個著名的研究來做介紹。

避孕藥的威力

美國食品藥物管理局(U.S. Food and Drug Administration,FDA)於1960年首度核准Enovid口服避孕藥。美國大部份人慣稱為「藥丸」(The Pill),並在已婚婦女之間迅速普及開來。