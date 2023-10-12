南門市場改建新開幕為何看起來「舊舊的」？這又要說回台灣的「美感」教育

「南門市場」改建開幕了，如果你有去過之前的「中繼市場」就會發現兩者的氣息、風格非常相似！因爲據說為了讓商家可以無縫接軌到新市場，所以中繼市場就是按照新市場的模式規劃的。不過你來到新市場後可能會覺得：「好像跟想像中不太一樣？」

新市場應該要有一點新新的感覺，為啥這裡是舊舊的感覺呢？

原因是：紊亂的燈光讓空間顯得死白昏亮、地磚的質地讓空間顯得老派陳舊。

不是單純幾個元素搭配在一起，就會好看

你可以隨便打開你旅遊時曾拍過的日本市場、歐美市集的照片跟這裡比較看看，就會發現台灣的燈色異常的多，多數人不知道其實燈色在「黃光」跟「白光」之間還能再細分十幾種，而不同品牌的同樣燈色也不同，打光方向又會造成無數種明暗的色階，加上各家廠商、承包商又想發揮設計感，最後就一團亂。

而灰色地磚也有很多種質地，不同質地的反光量、平整度都會直接影響你的視覺感受，南門市場的這一款地磚「剛好」不論配什麼燈光、什麼場景，都會顯得老派。

作者拍攝提供

空間好不好看其實跟人的打扮樣貌很像，不是單純幾個元素搭配在一起就會好看，就像女生只要大眼、瘦臉、挺鼻就會好看嗎？當然不是，每一個元素的細節比例、配置形狀都有影響，弄不好就會變蛇姬臉。

但對於許多老一派（請注意，這裡說的是老一派而不是老一輩）的人來說，他們依然是看看別人漂亮的元素是什麼，比方看到裕隆城是「黑天花板、很多燈、地磚」，然後就去照著買料選色，而忽略了「黑天花板也有好多種黑、天花板高度也影響黑、燈光顏色有數百種、地磚選錯就都沒救」等這些細節，最後許多空間做完後還是老老的。

只是因為這種是公家案，不能像百貨公司那樣去找設計師，也不能把老派的承包商都送去進修，所以最後只要實用功能完整、能買得到粽子湯圓就好了。

南門市場的設計，出了什麼問題？

灰色地磚、牆面花磚紋、電梯用鍍鈦鋼板、頭頂還有鏡面天花板，各種流行的元素組合起來卻沒發揮出效果。

作者拍攝提供

燈色的「白光」有好多種，而下圖的路標指示燈就很死白。

作者拍攝提供

你用手遮住天花板看一看，再換遮住地板看一看，是哪裡出了問題呢？

明明又亮、燈色也一致不是嗎？為什麼呢？

作者拍攝提供

別忘記，燈光的配置除了打燈，也包含現場的物品反射。

比較下圖左右兩邊牆面色澤就會發現，白光並不一樣，而那些不鏽鋼架、日光燈架、軌道燈、電器箱、店家招牌，通通都讓最後的光感顯得紊亂。

作者拍攝提供

而在南門市場的一些地方，天花板的燈管顏色就已經跳色了，再加上指示牌燈、店家燈，跟材質的選色，就都互相影響了。

作者拍攝提供

光線、字體、隔間的黑色金屬框、地板，都有影響，你會發現光線在這些材質上，反射出來的差異非常明顯，即使黑色也變得混亂了，包括下圖在內的許多地方都有類似狀態，一一去拆解會發現真的是無數的交互影響而導致結果。

作者拍攝提供

平的牆面、新的招牌、新的建築跟地板，還有時下流行的黑色天花板，但氣氛卻是懷舊感。前陣子開幕的裕隆城，裡面也是深色天花板跟很多燈，但氣氛完全不同，請去看看，留意燈色、天花板色、地板質地。

下圖美食區，除了吊燈配置有點複雜以外，妳會發現每一個店家招牌都有「光斑」，就是光線太強，以致於產生一個個的白色斑點。還有地板跟牆面柱子的磁磚選用、柱子上的卡通圖案及標示海報，通通都為場景增添了懷舊氣氛。

作者拍攝提供

美食區的外圍座位區，燈光的感覺、地板磁磚的反光深淺及平整度起伏，這些都是影響你最後感受的元素。

下圖是比較花俏的店家招牌，但幾排角度不同的軌道燈以及軌道燈的軌道色及外殼色，讓這個燈的感覺像是「外加」的。

作者拍攝提供

其他個別店家的字體選用也有很大的影響。

字體之所以重要，是因為有些字體是「便用型」，就是「現在沒時間選字了，內建的第一個字體拿來用就好了，趕快把文宣印一印，要推出了」。

但有些字體是「長用型」，就是「這個字體要每天看、每分鐘看，都不會讓人覺得平淡、膩味」，所以店家招牌、路牌、告示牌這種，都要找這類字體。

不然你看到下面這種照片會不會覺得：「這一定是正式招牌還沒做好，所以先做的『暫時性』招牌吧？」

作者拍攝提供

神戶和鹿特丹的市場

下圖是神戶的湊川商店街，這裡看起來很像台灣的老派百貨公司，地板就很老派，但一致的燈光跟燈色讓這裡顯得有一種整體性，亮度也沒讓人刺眼。

作者拍攝提供

南門市場同樣都是白光，但光色還是有差異。

鹿特丹的Markthal是全世界最知名的食物市場，因為建築太特別，但他們的燈光顏色一致，不過亮、燈具的位置不突兀，地磚選色耐髒、地磚形狀較為平整，等等的。

因為軌道燈或非崁燈類的燈具都會有一個「形體」，而當對準的方向不同時，就會變成很多形狀掛在天花板上，南門市場的就是所有軌道燈、日光燈、頭頂燈都是尺寸不一、位置不齊的，所以燈具變成了眼睛會明顯注意到的「物體」。

裕隆城的燈具更多，但非常地整齊，所以放眼望去，比較像是花紋，也讓光線一致。

下面這張鹿特丹市集的照片中，如果不講，一般人多半也不會注意到什麼燈不燈的，因為就很自然地融入場景當中。

作者拍攝提供

而地板雖然也是地磚，但地磚的平整度影響了反光，南門市場的地磚單塊比較起伏，所以鋪滿後一塊塊很明顯，而這個市集的地磚卻只像是色塊一樣，磚縫也相近色，所以看上去比較乾淨。

Markthal的建築設計是一個巨大的拱形，拱形下的室內就是賣食材跟餐廳、小吃店。