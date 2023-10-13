【關鍵眼中盯】「非典型陸客」YouTuber遊台灣爆紅，讓民間的善意穿透兩岸的仇恨
我們想讓你知道的是
因為疫情和政治因素，台灣已有很長時間看不到成團陸客，但在國慶連假期間，兩個住在清邁的中國籍YouTuber「Sean的世界TV」造訪台灣，引發了熱烈的正面討論和兩千萬影片點擊。在他們「真誠」與「自嘲」的討喜元素下，這兩個「很不像陸客」的人或許也稍微扭轉了兩岸網友劍拔弩張的氛圍......
台灣國慶連假期間，YouTube上發生了一件有趣的事：兩個住在清邁的中國籍YouTuber造訪台灣，從上飛機前開始沿途記錄大小事，結果十幾天行程裡，他們的頻道訂閱數從23.4萬衝到將近40萬，期間更湧入2000萬的影片點閱，留言都是滿滿的溫馨支持、美食景點推薦。
在台灣輿論圈許多人仍然對「陸客」操作著負面情緒時，這個現象其實非常特別，而他們紀實式的影像拍攝手法，剛好可以作為分析的素材。
討喜的元素：「真誠」與「自嘲」
這個來台灣之後爆紅的YouTuber頻道名稱叫做「Sean的世界TV」，主持人Sean來自杭州但長期定居在清邁，過去頻道節目多是介紹泰國和東南亞的生活，這是他第一次到台灣，而且幾乎沒有事先準備。
筆者最初也是連假末端在Facebook河道上，看到其他平台剪輯轉載他們的影片，內容是Sean與他旅伴「陳老師」剛下飛機到台灣發生的事，包括搭機捷（一開始還搭到普通車）、找出口（碎念北門站的連通道好遠）、路邊叫計程車（等超久都等不到），還有過程中滿滿的台灣人情味。
雖然這種「開箱台灣」影片眾多，但和許多意見強勢、俐落的YouTuber不同，片中第一次到台灣的兩人靠自己摸索、猜想，搞不清楚悠遊卡還剩多少錢，沿途把路牌念錯，還親口試了淡水河的水是淡水還是鹹水。但這些慌亂透過兩人中國式的俏皮對話，反而化作讓人想一直看下去的動力。
「真誠」或許是他們最成功的特質，像是其他影片裡不確定搭公車怎麼刷卡，得出「上下車都刷，反正多刷一定不會錯」的結論，或是到每一間夜市攤位和小吃店與店家侃侃而談，試吃後多會消費，而且感覺真的吃得很享受的模樣，完全敲中台灣人喜歡觀察外國人怎麼看自己的甜蜜點。
除了開心的一面，兩人在影片中對台灣也有一些批評，例如國際駕照的相關規範讓拿中國護照的人難以租車、店家招牌讀字方向混亂等等，但透過他們詼諧的解讀，以及對另外99%的讚許與自嘲，這些問題反而都化為由衷建言，絲毫不像抱怨。
自嘲，這或許是他們討喜的關鍵原因。相較許多人對陸客裝懂、「裝B」的印象，Sean、陳老師與後來加入的Danny沿路自嘲：稱自己是三胖，找不到買票口說自己好丟臉、真不懂，指著故宮博物院門口的禁止攜帶寵物的標誌，笑說「我們這兩條狗是不是不准進來」，再彼此吐槽各自是黑狗白狗等等，笑鬧中皆不得罪外人，彷彿是完美旅伴樣貌。
更重要的是，雖然他們沿路拍攝沿路說話，但基本上都沒有造成旁人的不便或違反規則，我印象最深刻就是他們剛出台北的捷運站想抽菸，Sean在公用垃圾桶旁研究半天，想知道「這裡可以丟菸蒂的話是不是表示可以抽菸」，最後因為看地上沒人亂丟菸蒂的痕跡，還因此躲到小角落去偷抽。
甚至，在來程飛機上錄製的那一集影片，就有觀眾留言說他們當時坐在兩人前面，覺得他們對話中確實觀察到很多細節，也不覺得被打擾。
「他們完全顛覆我對陸客的想像」有個也是在連假期間看了好幾集Sean影片的朋友跟我說，這或許就是他們在這個時間點，如此成功的原因。
到南部反而更受到歡迎的「非典型陸客」
雖然Sean和陳老師是中國籍，但因為長期住在清邁，可能因此比較沒有政治包袱，像是路經總統府時，計程車司機跟他們介紹總統府是蔡英文住的、台灣人要當兵等等事情，他們都著實剪入影片中，這和許多自我審查的「河蟹版」中國觀光客旅遊影片就十分不同。
另個讓我覺得耐人尋味的，是最初看到他要前往台南時，還擔心兩人口音和身分會不會在南部會有比較負面的感受，沒想到點開影片才發現，他們好幾次都被路人和店家認出來，還有店員說「早上才剛看完你們的影片」，而他們也開心回應，快樂吃美食。
這一方面能看到即便網路上口誅筆伐，台灣人在面對面時還是充滿人情味——特別是對好人；另外也能發現這類影片在基層的滲透力有多深。
因為疫情和政治因素，台灣已有很長一段時間看不到成團的陸客，陸委會重新向對岸遞出觀光橄欖枝後，目前也還沒看到太大的變化。對此有些人是十分高興的，畢竟就算扣除反不反中的問題，過往陸客大爆發時的部分亂象和後續對旅遊業的影響確實歷歷在目。
而在這個時候，YouTube上出現了兩個「很不像陸客」的人擁抱台灣熱情，或許稍微的扭轉了這個印象。
對影片下方那些簡體字留言來說，這是個展現台灣人善良的完美機會，讓我們真正可愛的一面穿過小粉紅們詆毀，呈現在真正的中國人面前，在他們同意著台灣的美好時，民間無謂的仇恨也跟著減少了。
對台灣人而言，這「三胖」的遊歷和鬥嘴，也再次提醒我們該對中國不滿的是政府與政體，刻意把中共與中國人混於一談，有如無情消耗其中可貴的善良與真誠，更中了執政者的圈套。
長期旅居在外的Sean，雖然本質上就「非典型陸客」，但他卻提醒了我們在外貌與口音的差異下，人與人的交流並非像有些人刻意營造的那樣壁壘分明，因為台灣一向是個只要你是好客人，我們必會誠心歡迎你的地方。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA