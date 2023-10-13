【關鍵眼中盯】「非典型陸客」YouTuber遊台灣爆紅，讓民間的善意穿透兩岸的仇恨

台灣國慶連假期間，YouTube上發生了一件有趣的事：兩個住在清邁的中國籍YouTuber造訪台灣，從上飛機前開始沿途記錄大小事，結果十幾天行程裡，他們的頻道訂閱數從23.4萬衝到將近40萬，期間更湧入2000萬的影片點閱，留言都是滿滿的溫馨支持、美食景點推薦。

在台灣輿論圈許多人仍然對「陸客」操作著負面情緒時，這個現象其實非常特別，而他們紀實式的影像拍攝手法，剛好可以作為分析的素材。

討喜的元素：「真誠」與「自嘲」

這個來台灣之後爆紅的YouTuber頻道名稱叫做「Sean的世界TV」，主持人Sean來自杭州但長期定居在清邁，過去頻道節目多是介紹泰國和東南亞的生活，這是他第一次到台灣，而且幾乎沒有事先準備。

筆者最初也是連假末端在Facebook河道上，看到其他平台剪輯轉載他們的影片，內容是Sean與他旅伴「陳老師」剛下飛機到台灣發生的事，包括搭機捷（一開始還搭到普通車）、找出口（碎念北門站的連通道好遠）、路邊叫計程車（等超久都等不到），還有過程中滿滿的台灣人情味。

雖然這種「開箱台灣」影片眾多，但和許多意見強勢、俐落的YouTuber不同，片中第一次到台灣的兩人靠自己摸索、猜想，搞不清楚悠遊卡還剩多少錢，沿途把路牌念錯，還親口試了淡水河的水是淡水還是鹹水。但這些慌亂透過兩人中國式的俏皮對話，反而化作讓人想一直看下去的動力。

「真誠」或許是他們最成功的特質，像是其他影片裡不確定搭公車怎麼刷卡，得出「上下車都刷，反正多刷一定不會錯」的結論，或是到每一間夜市攤位和小吃店與店家侃侃而談，試吃後多會消費，而且感覺真的吃得很享受的模樣，完全敲中台灣人喜歡觀察外國人怎麼看自己的甜蜜點。

除了開心的一面，兩人在影片中對台灣也有一些批評，例如國際駕照的相關規範讓拿中國護照的人難以租車、店家招牌讀字方向混亂等等，但透過他們詼諧的解讀，以及對另外99%的讚許與自嘲，這些問題反而都化為由衷建言，絲毫不像抱怨。

截圖自Sean的世界TV

自嘲，這或許是他們討喜的關鍵原因。相較許多人對陸客裝懂、「裝B」的印象，Sean、陳老師與後來加入的Danny沿路自嘲：稱自己是三胖，找不到買票口說自己好丟臉、真不懂，指著故宮博物院門口的禁止攜帶寵物的標誌，笑說「我們這兩條狗是不是不准進來」，再彼此吐槽各自是黑狗白狗等等，笑鬧中皆不得罪外人，彷彿是完美旅伴樣貌。

更重要的是，雖然他們沿路拍攝沿路說話，但基本上都沒有造成旁人的不便或違反規則，我印象最深刻就是他們剛出台北的捷運站想抽菸，Sean在公用垃圾桶旁研究半天，想知道「這裡可以丟菸蒂的話是不是表示可以抽菸」，最後因為看地上沒人亂丟菸蒂的痕跡，還因此躲到小角落去偷抽。

甚至，在來程飛機上錄製的那一集影片，就有觀眾留言說他們當時坐在兩人前面，覺得他們對話中確實觀察到很多細節，也不覺得被打擾。

「他們完全顛覆我對陸客的想像」有個也是在連假期間看了好幾集Sean影片的朋友跟我說，這或許就是他們在這個時間點，如此成功的原因。

到南部反而更受到歡迎的「非典型陸客」

雖然Sean和陳老師是中國籍，但因為長期住在清邁，可能因此比較沒有政治包袱，像是路經總統府時，計程車司機跟他們介紹總統府是蔡英文住的、台灣人要當兵等等事情，他們都著實剪入影片中，這和許多自我審查的「河蟹版」中國觀光客旅遊影片就十分不同。

另個讓我覺得耐人尋味的，是最初看到他要前往台南時，還擔心兩人口音和身分會不會在南部會有比較負面的感受，沒想到點開影片才發現，他們好幾次都被路人和店家認出來，還有店員說「早上才剛看完你們的影片」，而他們也開心回應，快樂吃美食。

這一方面能看到即便網路上口誅筆伐，台灣人在面對面時還是充滿人情味——特別是對好人；另外也能發現這類影片在基層的滲透力有多深。

截圖自Sean的世界TV

因為疫情和政治因素，台灣已有很長一段時間看不到成團的陸客，陸委會重新向對岸遞出觀光橄欖枝後，目前也還沒看到太大的變化。對此有些人是十分高興的，畢竟就算扣除反不反中的問題，過往陸客大爆發時的部分亂象和後續對旅遊業的影響確實歷歷在目。

而在這個時候，YouTube上出現了兩個「很不像陸客」的人擁抱台灣熱情，或許稍微的扭轉了這個印象。

對影片下方那些簡體字留言來說，這是個展現台灣人善良的完美機會，讓我們真正可愛的一面穿過小粉紅們詆毀，呈現在真正的中國人面前，在他們同意著台灣的美好時，民間無謂的仇恨也跟著減少了。

對台灣人而言，這「三胖」的遊歷和鬥嘴，也再次提醒我們該對中國不滿的是政府與政體，刻意把中共與中國人混於一談，有如無情消耗其中可貴的善良與真誠，更中了執政者的圈套。

長期旅居在外的Sean，雖然本質上就「非典型陸客」，但他卻提醒了我們在外貌與口音的差異下，人與人的交流並非像有些人刻意營造的那樣壁壘分明，因為台灣一向是個只要你是好客人，我們必會誠心歡迎你的地方。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航