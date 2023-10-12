在泰國南部青少年間成為熱潮，含止咳藥水的「卡痛茶特調」是什麼？

今年9月初快閃到柯叻（Korat）拜訪從清邁搬回家鄉的朋友，在遊覽柯叻的車行期間，她突然中斷原本的市區介紹，眼神示意窗外行經的飲料攤後說：「現在到處都在賣卡痛茶，大學附近也是一堆！」那口氣並不是要推薦地方名產。卡痛茶（น้ำกระท่อม）是什麼？朋友大致解釋：「一種植物葉子煮出來的飲料，喝了會有類似吸食大麻後或high或茫的狀態，長期喝下來對健康有很大的危害...有些小孩，不僅買來喝，為了口感還加進感冒藥和一些不知道什麼成分的甜飲品，唉！都不知道害怕...」

從新聞報導上知道有笑氣、大麻、冰毒、K他命、古柯鹼等成癮毒品／藥物，還真的沒留意過卡痛茶，想說莫非只有柯叻流行？！回到清邁打開Google Map一查，確實是少數，但也不難找，而且有些在大麻店同步販售。

卡痛茶是什麼？

卡痛茶（又稱卡痛水，泰文น้ำกระท่อม nam kratom，或簡稱น้ำท่อม nam tom），是以卡痛樹的樹葉加水煮成的飲品。卡痛樹是一種生長在東南亞熱帶多年生常綠喬木，宜種植的區域是在在土壤肥沃、濕度高的森林。目前卡痛樹在泰國有三種品種，常見於泰國南部的蘇叻塔尼、洛坤、董里、沙敦、宋卡、陶公、伯大年、博達倫、惹拉等地。早年多半將卡痛葉當做藥用植物，用來減輕肌肉酸痛、止咳、退燒、止瀉等，服用方式是取新鮮或乾燥葉片直接咀嚼、沖茶或捲成菸抽。部分需要使用大量體力的勞工或農民，也會為了長時間工作提神而服用。此外，在泰南也常會被當做治療慢性病的傳統草藥，尤其針對糖尿病或高血壓等患者，就連皇室藥草使用配方中亦有相關使用記載。

Photo Credit： Uomo vitruviano CC BY SA 3.0 卡痛葉

由於卡痛葉片含有帽柱木鹼（Mitragynine）以及7-羥基帽柱木鹼（7-Hydroxymitragynine），有著類似鴉片的鎮定和刺激效果。雖說卡痛的成癮速度看似不像吸食鴉片這麼快，微量服用有提神、提高能量、解除疲勞之效，但若不當使用、過量或長期使用，可能造成頭痛、頭暈、噁心、眼神渙散、精神不集中、感冒不癒、沒胃口，甚至心跳過快、意識混亂、血壓升高等不良反應，即便戒斷症狀相較其他成癮藥物輕，但也會造成身體虛弱、無力、酸痛等，或甚至伴隨情緒不穩。

卡痛茶與泰南青少年流行的「4x100」特調

泰國毒品管制研究中心（ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด）指出，2004年從泰國南部青少年間開始流行一款稱為「4X100 สี่คูณร้อย*」的混合飲品，基本配方是用卡痛茶加上含有可待因的止咳藥水（或任一款止咳藥水）、可樂、防蚊液，飲用後會刺激神經、意識不甚清楚的酒醉狀態，當時甚至有飲用後致死的案例。但這樣的特調飲品並未完全消退，隨著時間推進，「4X100」的配方更變化出包括肌肉鬆弛劑、咖啡、即溶茶粉或檸檬茶等不同組合。

卡痛茶的流行會從南部開始，可能因為產地，材料易找或常見於傳統藥用。而出現其他特調飲品，據稱是因為喝了能達到酒後的微醺「茫」感，但酒測測不出、清醒後沒有宿醉感，於是成為替代酒精類的飲品。除上述配方之外甚至有加入毒品，或各種含有氯苯那敏（Chlorpheniramine）、鹽酸西替利嗪（Cetirizine）等造成昏睡、暈眩感成份的藥品。長期飲用會造成肝、腎負擔，服用後的暈眩感即便酒測為零，但意識不清的狀況下也可能造成交通事故。

立法管制和鬆綁

其實早在1943年，拉瑪八世時期，就有針對卡痛樹的種植、買賣與食用相關的管制令，但當時並非為了管控毒品，而是政府壟斷鴉片買賣，有需求的民眾轉向價格較低的卡痛葉，導致政府在稅收考量下所頒佈的法規。1979年，泰國政府正式將卡痛、大麻、鴉片、迷幻蘑菇（เห็ดขี้ควาย）列入第五級毒品管制，也就是所謂會造成成癮或戒斷症狀的麻醉品或烈性毒品（ยาเสพติดให้โทษ），2019年泰國政府曾修法鬆綁大麻與卡痛在必須的醫療使用上，但除此之外，仍為違法使用，違法者需課罰金或甚入監服刑。