美共和黨提名史卡利塞為新任議長，眾議院長時間空轉對美國和國際社會帶來哪些衝擊？
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眾議院議長的空缺已引發華府的擔憂及關切，主因是議長的職位若繼續難產，國會將無法通過任何對以色列與烏克蘭在軍備、國安層面上的援助法案。雖然現在幾乎可以確定由史卡利塞接替麥卡錫的職位，但共和黨的眾多立法者對增援烏克蘭抱持懷疑態度，且當前連共和黨內部對於是否繼續援助烏克蘭都出現嚴重的分歧。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
美國共和黨籍前眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）於2023年10月3日遭罷免，成為美國國會234年來首位被免職的眾議院議長，新任議長的難產也造成眾議院空轉並留下諸多尚待解決的立法工作。
據《今日美國》（USA Today）報導，麥卡錫遭解職後由其盟友、眾議院金融服務委員會主席麥亨利（Patrick McHenry）暫代眾議院議長一職，共和黨近日亦積極尋找新的眾院議長候選人，盼盡快選定新議長提名人選。
英國《衛報》（The Guardian）指出，共和黨新任眾議院議長候選人由眾議院自由核心小組（HFC）創始成員、美國前總統川普（Donald Trump）忠實擁護者喬登（Jim Jordan），以及同樣支持度甚高的眾議院多數黨領袖史卡利塞（Steve Scalise）相互競爭，共和黨在歷經10月11日長達數小時的閉門投票會議後，最終由史卡利塞以113票比99票擊敗喬登，贏得共和黨眾議院議長提名。
《美國之音》（VOA）解釋，美東時間（EST）11日上午10點進行的共和黨閉門會議，是以不記名投票的方式選出共和黨議長候選人，隨後會再於眾議院進行全體投票選出新任議長，雖然民主黨亦有推派紐約州眾議員、眾議院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）競逐議長職位，但由於共和黨在眾議院擁有221席比212席的些微多數，這代表只要共和黨順利遴選出議長候選人代表並團結一致，便能跨過當選新議長所需的多數制門檻，即史卡利塞有相當高的機會能就任眾院議長。
《美國國家廣播公司》（NBC）透露，在共和黨推派出議長候選人後，眾議院並不打算照原定計畫對議長的決選進行投票，目前亦不確定確切投票的日程，共和黨人士強調會盡可能避免像今（2023）年1月一樣發生遴選議長費時且難產的窘境，但眾多外媒表示，當前眾院議長持續從缺的情形恐對美國內部及國際帶來一定程度的衝擊，就算史卡利塞之後順利當選眾議院議長，也有諸多難題需在短時間內解決。
眾院議長繼續從缺恐衝擊共和黨選情、政府關門可能性增加
據美國在地媒體《Louisiana Illuminator》闡述，眾議院在尚未有議長領導的情況下不得進行法案、議事的審核及協商，即沒有議長國會就無法正常運作。路易斯安納州共和黨籍聯邦眾議員葛瑞夫斯（Garret Graves）對此便稱：「沒有議長就無法發布傳票、不能追查杭特・拜登（Hunter Biden），也無法監督本屆政府所引發的各種爭議事件。」
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