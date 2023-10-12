開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/10/12,
美加

美共和黨提名史卡利塞為新任議長，眾議院長時間空轉對美國和國際社會帶來哪些衝擊？

美共和黨提名史卡利塞為新任議長，眾議院長時間空轉對美國和國際社會帶來哪些衝擊？
麥卡錫（左）與史卡利塞（右）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

眾議院議長的空缺已引發華府的擔憂及關切，主因是議長的職位若繼續難產，國會將無法通過任何對以色列與烏克蘭在軍備、國安層面上的援助法案。雖然現在幾乎可以確定由史卡利塞接替麥卡錫的職位，但共和黨的眾多立法者對增援烏克蘭抱持懷疑態度，且當前連共和黨內部對於是否繼續援助烏克蘭都出現嚴重的分歧。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國共和黨籍前眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）於2023年10月3日遭罷免，成為美國國會234年來首位被免職的眾議院議長，新任議長的難產也造成眾議院空轉並留下諸多尚待解決的立法工作。

據《今日美國》（USA Today）報導，麥卡錫遭解職後由其盟友、眾議院金融服務委員會主席麥亨利（Patrick McHenry）暫代眾議院議長一職，共和黨近日亦積極尋找新的眾院議長候選人，盼盡快選定新議長提名人選。

英國《衛報》（The Guardian）指出，共和黨新任眾議院議長候選人由眾議院自由核心小組（HFC）創始成員、美國前總統川普（Donald Trump）忠實擁​​護者喬登（Jim Jordan），以及同樣支持度甚高的眾議院多數黨領袖史卡利塞（Steve Scalise）相互競爭，共和黨在歷經10月11日長達數小時的閉門投票會議後，最終由史卡利塞以113票比99票擊敗喬登，贏得共和黨眾議院議長提名。

《美國之音》（VOA）解釋，美東時間（EST）11日上午10點進行的共和黨閉門會議，是以不記名投票的方式選出共和黨議長候選人，隨後會再於眾議院進行全體投票選出新任議長，雖然民主黨亦有推派紐約州眾議員、眾議院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）競逐議長職位，但由於共和黨在眾議院擁有221席比212席的些微多數，這代表只要共和黨順利遴選出議長候選人代表並團結一致，便能跨過當選新議長所需的多數制門檻，即史卡利塞有相當高的機會能就任眾院議長。

《美國國家廣播公司》（NBC）透露，在共和黨推派出議長候選人後，眾議院並不打算照原定計畫對議長的決選進行投票，目前亦不確定確切投票的日程，共和黨人士強調會盡可能避免像今（2023）年1月一樣發生遴選議長費時且難產的窘境，但眾多外媒表示，當前眾院議長持續從缺的情形恐對美國內部及國際帶來一定程度的衝擊，就算史卡利塞之後順利當選眾議院議長，也有諸多難題需在短時間內解決。

眾院議長繼續從缺恐衝擊共和黨選情、政府關門可能性增加

據美國在地媒體《Louisiana Illuminator》闡述，眾議院在尚未有議長領導的情況下不得進行法案、議事的審核及協商，即沒有議長國會就無法正常運作。路易斯安納州共和黨籍聯邦眾議員葛瑞夫斯（Garret Graves）對此便稱：「沒有議長就無法發布傳票、不能追查杭特・拜登（Hunter Biden），也無法監督本屆政府所引發的各種爭議事件。」

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。