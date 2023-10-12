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2023/10/12,
中東

南攻哈瑪斯、北打真主黨，以色列情報部長：將哈瑪斯連根拔起，能嚇阻全球激進分子

南攻哈瑪斯、北打真主黨，以色列情報部長：將哈瑪斯連根拔起，能嚇阻全球激進分子
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

深具影響力的美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）今天透露，以色列於遭巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團猝不及防展開大規模突襲之前3天，就接獲埃及警告可能有暴力發生。「我們不確定我們怎麼會沒有察覺到。我們不是很確定以色列怎麼沒有察覺到。」

以色列：將哈瑪斯連根拔起，能嚇阻全球激進分子

（中央社）以色列情報部長加姆里爾（Gila Gamliel）表示，以色列希望將巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）「連根拔起」的戰爭，將嚇阻全世界激進分子，使他們不敢發動攻擊。

《法新社》報導，加姆里爾在接受《法新社》獨家專訪時指出：「我們必須將它（哈瑪斯）連根拔起，對世界其他人而言，慘事就不會發生，他們不會有任何選擇，甚至不會想到可以將（在以色列）發生的事情，作為未來攻擊的典範。」

加姆里爾提及，以色列果斷處理，將使其他組織不會發動同樣的悲劇性攻擊。加姆里爾還說，現在不是討論以色列為何情報失靈的適當時機。

哈瑪斯7日對以色列發動突襲，堪稱日本偷襲珍珠港事件翻版，但以色列當局似乎沒有預見這種情況，引發各界關切為何預警情報失靈。

以色列總理：與在野領袖共組緊急政府和戰時內閣

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天（當地時間11日）宣布，與加薩走廊武裝分子作戰期間，和在野黨領袖甘茨（Benny Gantz）共組「緊急政府」。

納坦雅胡和曾任國防部長及參謀總長的甘茨在聯合聲明中指出：「今天會議後，雙方同意組成緊急政府和戰時內閣。」

「戰時內閣」3名成員包括納坦雅胡、甘茨和國防部長葛朗特（Yoav Gallant）。

根據聲明，也曾擔任參謀總長的埃森科特（Gadi Eisenkot）和戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）將擔任觀察員。

另一位在野領袖拉皮德（Yair Lapid）沒有追隨前盟友甘茨腳步，但是上述聲明指出，戰時內閣將為他「保留」一個席位。

納坦雅胡的極右翼和極端正統猶太教盟友將會繼續留在政府中。他已同意凍結造成分裂，而且引發以色列歷史上最大規模街頭抗爭的司法改革。

聲明還說：「戰爭期間，法案或政府支持的動議如果跟戰爭無關，就不會繼續推動。」

美眾院外委員主席：哈瑪斯突襲前3天，埃及曾警告以色列

深具影響力的美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）今天透露，以色列於遭巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團猝不及防展開大規模突襲之前3天，就接獲埃及警告可能有暴力發生。

國會議員就這場危機聽取閉門簡報後，麥考爾告訴記者：「我們了解到，埃及3天前就曾經對以色列提出警告，恐怕會發生這一類事件。」

「我不想針對機密內容說太多，不過有提出過警告。我認為，問題在於警告到什麼程度。」

麥考爾指出，哈瑪斯集團這場突擊可能策劃了長達一年之久。

「我們不確定我們怎麼會沒有察覺到。我們不是很確定以色列怎麼沒有察覺到。」

以色列全面圍困斷水斷電，加薩唯一發電廠燃料耗盡關閉

巴勒斯坦加薩走廊（Gaza Strip）電力當局表示，在以色列轟炸及包圍下，加薩地區唯一發電廠今天在燃料耗盡後關閉。

《法新社》報導，加薩走廊電力當局主管伊斯梅爾（Jalal Ismail）在聲明中指出：「加薩走廊唯一發電廠已在下午2時停止運作。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯戰士7日早上對以色列發動殘暴突襲，隨後以色列對加薩地區展開「全面圍困」，持續轟炸與哈瑪斯有關的目標。

以色列能源部長卡茲（Israel Katz）在聲明中指稱：「我們已決定切斷（加薩走廊）的水、電和燃料供應，現在他們的當地發電廠已支撐不住，加薩已沒有電力。」

卡茲還提及：「我們將繼續加強圍困，直到消除哈瑪斯對以色列及全世界的威脅為止。」

南攻哈瑪斯北打真主黨，以色列砲擊黎巴嫩南部回應火箭攻擊

黎巴嫩國營媒體報導，以色列遭到來自黎巴嫩境內的火箭攻擊後，今天對黎南展開砲擊。這是以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在加薩作戰之際，發生在其北疆的最新一波交火。

黎巴嫩《國家通訊社》（NNA）報導：「達伊拉（Dhayra）周邊地區受到敵軍砲擊，雅林（Yarin）周圍地區則遭磷彈襲擊。」黎巴嫩國家通訊社此前曾報導，「有2枚火箭從黎巴嫩境內發射」。

以色列軍方表示：「作為不久前向軍人發射反戰車飛彈的回應，以色列國防軍（IDF）現正對黎巴嫩領土進行打擊。」

綜合《法新社》與《路透社》報導，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）表示，今天向以色列精準發射飛彈，作為對以色列本週造成所屬3名戰士陣亡的回應。

哈瑪斯10日從黎南向以色列發射一連串火箭，引發以色列對真主黨陣地展開反擊。

哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁・卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）在通訊軟體Telegram發布聲明表示，他們從黎南向以色列西部加利利（Galilee）地區發動「火箭轟炸」，並稱他們「正履行自身職責」。

以軍指出，約15枚火箭從黎巴嫩境內發射，其中4枚被攔截、10枚落在開放地區，並表示他們以砲火展開回擊。

獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨在聲明中表示，10日對一輛以色列戰車發射了一枚導向飛彈；以色列則表示，對真主黨一座觀察哨進行反擊。

以軍表示，真主黨10日的襲擊未造成人員傷亡，但以色列9日對黎巴嫩的砲擊造成3名真主黨戰士死亡。

9日的戰事共導致6名戰鬥人員死亡，這是自2006年的戰爭以來，兩國邊境死亡人數最多的一天。

這波衝突始於巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）向以色列發動跨境攻擊，以色列部隊擊斃該組織2名槍手，另有1名以色列官員死亡。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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