南攻哈瑪斯、北打真主黨，以色列情報部長：將哈瑪斯連根拔起，能嚇阻全球激進分子
我們想讓你知道的是
深具影響力的美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）今天透露，以色列於遭巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團猝不及防展開大規模突襲之前3天，就接獲埃及警告可能有暴力發生。「我們不確定我們怎麼會沒有察覺到。我們不是很確定以色列怎麼沒有察覺到。」
以色列：將哈瑪斯連根拔起，能嚇阻全球激進分子
（中央社）以色列情報部長加姆里爾（Gila Gamliel）表示，以色列希望將巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）「連根拔起」的戰爭，將嚇阻全世界激進分子，使他們不敢發動攻擊。
《法新社》報導，加姆里爾在接受《法新社》獨家專訪時指出：「我們必須將它（哈瑪斯）連根拔起，對世界其他人而言，慘事就不會發生，他們不會有任何選擇，甚至不會想到可以將（在以色列）發生的事情，作為未來攻擊的典範。」
加姆里爾提及，以色列果斷處理，將使其他組織不會發動同樣的悲劇性攻擊。加姆里爾還說，現在不是討論以色列為何情報失靈的適當時機。
哈瑪斯7日對以色列發動突襲，堪稱日本偷襲珍珠港事件翻版，但以色列當局似乎沒有預見這種情況，引發各界關切為何預警情報失靈。
以色列總理：與在野領袖共組緊急政府和戰時內閣
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天（當地時間11日）宣布，與加薩走廊武裝分子作戰期間，和在野黨領袖甘茨（Benny Gantz）共組「緊急政府」。
納坦雅胡和曾任國防部長及參謀總長的甘茨在聯合聲明中指出：「今天會議後，雙方同意組成緊急政府和戰時內閣。」
「戰時內閣」3名成員包括納坦雅胡、甘茨和國防部長葛朗特（Yoav Gallant）。
根據聲明，也曾擔任參謀總長的埃森科特（Gadi Eisenkot）和戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）將擔任觀察員。
另一位在野領袖拉皮德（Yair Lapid）沒有追隨前盟友甘茨腳步，但是上述聲明指出，戰時內閣將為他「保留」一個席位。
納坦雅胡的極右翼和極端正統猶太教盟友將會繼續留在政府中。他已同意凍結造成分裂，而且引發以色列歷史上最大規模街頭抗爭的司法改革。
聲明還說：「戰爭期間，法案或政府支持的動議如果跟戰爭無關，就不會繼續推動。」
美眾院外委員主席：哈瑪斯突襲前3天，埃及曾警告以色列
深具影響力的美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）今天透露，以色列於遭巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團猝不及防展開大規模突襲之前3天，就接獲埃及警告可能有暴力發生。
國會議員就這場危機聽取閉門簡報後，麥考爾告訴記者：「我們了解到，埃及3天前就曾經對以色列提出警告，恐怕會發生這一類事件。」
「我不想針對機密內容說太多，不過有提出過警告。我認為，問題在於警告到什麼程度。」
麥考爾指出，哈瑪斯集團這場突擊可能策劃了長達一年之久。
「我們不確定我們怎麼會沒有察覺到。我們不是很確定以色列怎麼沒有察覺到。」
以色列全面圍困斷水斷電，加薩唯一發電廠燃料耗盡關閉
巴勒斯坦加薩走廊（Gaza Strip）電力當局表示，在以色列轟炸及包圍下，加薩地區唯一發電廠今天在燃料耗盡後關閉。
《法新社》報導，加薩走廊電力當局主管伊斯梅爾（Jalal Ismail）在聲明中指出：「加薩走廊唯一發電廠已在下午2時停止運作。」
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯戰士7日早上對以色列發動殘暴突襲，隨後以色列對加薩地區展開「全面圍困」，持續轟炸與哈瑪斯有關的目標。
以色列能源部長卡茲（Israel Katz）在聲明中指稱：「我們已決定切斷（加薩走廊）的水、電和燃料供應，現在他們的當地發電廠已支撐不住，加薩已沒有電力。」
卡茲還提及：「我們將繼續加強圍困，直到消除哈瑪斯對以色列及全世界的威脅為止。」
南攻哈瑪斯北打真主黨，以色列砲擊黎巴嫩南部回應火箭攻擊
黎巴嫩國營媒體報導，以色列遭到來自黎巴嫩境內的火箭攻擊後，今天對黎南展開砲擊。這是以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在加薩作戰之際，發生在其北疆的最新一波交火。
黎巴嫩《國家通訊社》（NNA）報導：「達伊拉（Dhayra）周邊地區受到敵軍砲擊，雅林（Yarin）周圍地區則遭磷彈襲擊。」黎巴嫩國家通訊社此前曾報導，「有2枚火箭從黎巴嫩境內發射」。
以色列軍方表示：「作為不久前向軍人發射反戰車飛彈的回應，以色列國防軍（IDF）現正對黎巴嫩領土進行打擊。」
綜合《法新社》與《路透社》報導，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）表示，今天向以色列精準發射飛彈，作為對以色列本週造成所屬3名戰士陣亡的回應。
哈瑪斯10日從黎南向以色列發射一連串火箭，引發以色列對真主黨陣地展開反擊。
哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁・卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）在通訊軟體Telegram發布聲明表示，他們從黎南向以色列西部加利利（Galilee）地區發動「火箭轟炸」，並稱他們「正履行自身職責」。
以軍指出，約15枚火箭從黎巴嫩境內發射，其中4枚被攔截、10枚落在開放地區，並表示他們以砲火展開回擊。
獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨在聲明中表示，10日對一輛以色列戰車發射了一枚導向飛彈；以色列則表示，對真主黨一座觀察哨進行反擊。
以軍表示，真主黨10日的襲擊未造成人員傷亡，但以色列9日對黎巴嫩的砲擊造成3名真主黨戰士死亡。
9日的戰事共導致6名戰鬥人員死亡，這是自2006年的戰爭以來，兩國邊境死亡人數最多的一天。
這波衝突始於巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）向以色列發動跨境攻擊，以色列部隊擊斃該組織2名槍手，另有1名以色列官員死亡。
新聞來源
- 以色列：將哈瑪斯連根拔起 能嚇阻全球激進分子（中央社）
- 以色列總理：與在野領袖共組緊急政府和戰時內閣（中央社）
- 美眾院外委員主席：哈瑪斯突襲前3天 埃及曾警告以色列（中央社）
- 以色列全面圍困斷水斷電 加薩唯一發電廠燃料耗盡關閉（中央社）
- 南攻哈瑪斯北打真主黨 以色列砲擊黎巴嫩南部回應火箭攻擊（中央社）
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。