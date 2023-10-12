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2023/10/12,
中東

紀錄以巴衝突下戰地加薩的民眾：「當死亡從天而降，你能躲去哪裡？」

紀錄以巴衝突下戰地加薩的民眾：「當死亡從天而降，你能躲去哪裡？」

我們想讓你知道的是

「至少已有850人遇害，4000多人受傷，」他說。由於加薩地帶的電力被切斷，醫院一直依賴發電機。他說，他們的電力只夠再維持三天。隨著以色列宣布對加薩實施全面封鎖，醫院的淡水也很緊缺。阿博・蘇雷馬醫師表示，他們現在只在「救命的情況下」才使用潔淨水，同時還不得不關閉醫院的其他部門來幫助拯救生命。

Palestinians walk amid the rubble of destroyed and damaged building in the heavily bombarded city centre of Khan Yunis in the southern Gaza Strip following overnight Israeli shelling, on 10 October 2023

Photo Credit: AFP / BBC News

「每一下轟炸，大樓都感覺像是在地震——我可以感覺到自己害怕得心臟直跳，全身都在顫抖，」不願透露真實姓名的娜迪婭（Nadiya）說。

周一早上，她被門窗破碎的聲音吵醒。「轟炸從早上8點開始，一直持續到午夜，一秒鐘都沒有停止過。」

這是兩個孩子——一個五歲，另一個三個月——的母親，住在她一家人剛剛購買和裝修好的海岸公寓裡。她獨自一人帶著孩子，她的丈夫是一名國際援助機構醫師，正在外面求助傷者。

「怎麼回事？什麼時候會結束？」她的大兒子問道。娜迪婭說，唯一能試著讓他稍微冷靜下來的方法就是告訴他「聽到爆炸聲的時間要比實際發生晚一點點」——所以這樣他們就知道自己安全了。

這不是一個五歲的孩子應該懂得的那一類知識，但對於娜迪婭來說，這是他們目前能找到最好的應對方式。

只不過，這些爆炸的影響還是很嚴重。她三個月大的小兒子一直在抽搐，並且不肯進食。

2023年10月9日，以色列空襲加沙城，引發火球

Photo Credit: AFP / BBC News

以色列空襲加薩城時，火球在建築中冒起。

過去幾天，娜迪婭拒絕離開家，因為這裡「每個角落都有回憶」。但是在周一晚上，她聽見鄰居們一邊跑下樓一邊大喊：「疏散！疏散！」

這個年輕的母親猶豫了幾秒鐘，腦子紛亂地決定著該帶什麼走。然後，她無助而又恐懼地放聲大哭。

她帶著兩個孩子離開了大樓，但是她說，她認不出周圍的街區了，因為周圍的建築物已經夷為平地。

她現在正試圖安全地前往父母的家，但她說：「在死亡從天而降的時候，你還能躲到哪裡去？」

娜迪婭和BBC採訪到的其他加薩居民都說，加薩現在的破壞程度已經是前所未有的了。

「加薩已沒有安全的地方」

以色列空襲前後加沙花園的照片

Photo Credit: Dina Faisal / BBC News

這是迪娜・法伊薩爾在利麥勒街區的住宅花園受轟炸前後的照片。

在高檔的沿海社區利麥勒（Rimal），39歲的迪娜（Dina）和她的母親、父親、姐姐和兩個侄子一起躲在他們帶花園的別墅裡，躲避以色列的空襲。這裡通常是一個安靜的住宅區，距離市中心約三公里（兩英里）。

周一下午，這家人開始聽見附近猛烈的轟炸聲。

「我們以為在房子裡是安全的，但忽然間，毫無徵兆地，窗戶被擊碎了，門砰地一聲飛了起來，」迪娜說，「屋頂的一部分就在我們頭頂上周圍塌下來。」

感到震驚的他們留在這座受損的房屋裡，他們說，這個區域之後又遭受了六次空襲。

周圍一開始安靜下來，迪娜和家人就逃了，為了活命拋下了一切。

他們跑到醫院，治療身上的傷勢，迪娜說，他們很幸運，傷口並沒有很深。

當他們返回家中收拾財物時，房屋已經完全被夷為平地。他們現在臨時和另一個家庭住在一起，迪娜仍然努力從「失去我們的家、我們的回憶和我們曾經覺得安全的地方」這樣的震驚中恢復過來。

「在加薩沒有一個地方是安全的了，」她補充道。

忙於拯救生命的醫院

2023年10月10日，以色列對加沙市裏馬爾區發動空襲後，一名巴勒斯坦男子坐在一座燒焦的建築物前，大樓內部正熊熊燃燒。

Photo Credit: AFP / BBC News

加薩城的一座建築被燒成焦黑色。

在人口稠密的加薩地帶，最大的醫療設施阿爾希法（Alshifaa）醫院的主席穆罕默德・阿博・蘇雷馬醫師（Dr Mohamed Abo Suleima）表示，情況相當嚴峻。

「至少已有850人遇害，4000多人受傷，」他說。

由於加薩地帶的電力被切斷，醫院一直依賴發電機。他說，他們的電力只夠再維持三天。

隨著以色列宣布對加薩實施全面封鎖，醫院的淡水也很緊缺。阿博・蘇雷馬醫師表示，他們現在只在「救命的情況下」才使用潔淨水，同時還不得不關閉醫院的其他部門來幫助拯救生命。

2023年10月9日凌晨，以色列連夜空襲加沙城沙蒂難民營後，一名男子在遭受嚴重轟炸的社區廢墟中行走

Photo Credit: AFP / BBC News

加薩城的一個難民營被轟炸夷為平地。

這名醫師擔心病人的安全，但也擔心他的員工。他說有救護車輛受到攻擊，一名醫師在前往醫院的路上遇害。

根據聯合國巴勒斯坦難民機構（UNRWA）的數據，過去24小時內，流離失所的民眾人數迅速增加，超過18.7萬名加薩人現已逃離家園尋求避難。

隨著猛烈轟炸接連不斷，該機構已經安置了137500人，但同時擔心很快會達到容量極限。

極度恐懼

27歲的伊沙克曾經和他的年邁母親、父親、嫂子以及她的五個孩子一起住在舒加艾耶（Shuja'iyya）社區。在哈瑪斯周六發動襲擊之後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）向全國表示，他們將進入一場「漫長而艱難的戰爭」，伊舍克和他的家人預料到了即將到來的是什麼。

他們收拾好最貴重的財物，每人帶著一個小包，去市中心尋找避難所。

在途中，這個有20口人的家庭試著儲備一些生活雜貨等必須品，但是由於很多加薩人一得知周六的襲擊之後就趕忙儲備物資，商店幾乎已空無一物。

他們最終躲藏到了市中心一個住宅樓的防空洞裡，那裡還有其他的家庭。

「我們在那裡逗留了48小時，沒有電也沒有水，」伊沙克說。然後在周一晚上，他接到以色列軍隊的信息，要求他們在深夜撤離這棟樓。他們逃跑的去路只被空襲的閃光照亮。

「我們周圍所能看到的只有建築物的殘骸。」

他們向市中心的北邊走，到了一個通常較為安靜的住宅區，但很快發現那裡的「大多數建築物已經被夷為平地」。

伊沙克和家人，還有另外10個家庭，躲在一個部分被毀的建築樓底層。他們已經在黑暗中躲藏了12個多小時。

「我們活在極度恐懼當中，不知道未來幾個小時會遇到什麼，我們一起祈禱安全，」他說。他們還不知道接下來該怎麼辦，也不知道要去哪裡。

（本文中的BBC受訪者均不願意公開出鏡）

地圖：以色列與巴勒斯坦地區

Photo Credit: BBC News

地圖：加沙地帶居民分佈

Photo Credit: BBC News

加沙與以色列邊界

Photo Credit: BBC News

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


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