紀錄以巴衝突下戰地加薩的民眾：「當死亡從天而降，你能躲去哪裡？」

Photo Credit: AFP / BBC News

「每一下轟炸，大樓都感覺像是在地震——我可以感覺到自己害怕得心臟直跳，全身都在顫抖，」不願透露真實姓名的娜迪婭（Nadiya）說。

周一早上，她被門窗破碎的聲音吵醒。「轟炸從早上8點開始，一直持續到午夜，一秒鐘都沒有停止過。」

這是兩個孩子——一個五歲，另一個三個月——的母親，住在她一家人剛剛購買和裝修好的海岸公寓裡。她獨自一人帶著孩子，她的丈夫是一名國際援助機構醫師，正在外面求助傷者。

「怎麼回事？什麼時候會結束？」她的大兒子問道。娜迪婭說，唯一能試著讓他稍微冷靜下來的方法就是告訴他「聽到爆炸聲的時間要比實際發生晚一點點」——所以這樣他們就知道自己安全了。

這不是一個五歲的孩子應該懂得的那一類知識，但對於娜迪婭來說，這是他們目前能找到最好的應對方式。

只不過，這些爆炸的影響還是很嚴重。她三個月大的小兒子一直在抽搐，並且不肯進食。

Photo Credit: AFP / BBC News 以色列空襲加薩城時，火球在建築中冒起。

過去幾天，娜迪婭拒絕離開家，因為這裡「每個角落都有回憶」。但是在周一晚上，她聽見鄰居們一邊跑下樓一邊大喊：「疏散！疏散！」

這個年輕的母親猶豫了幾秒鐘，腦子紛亂地決定著該帶什麼走。然後，她無助而又恐懼地放聲大哭。

她帶著兩個孩子離開了大樓，但是她說，她認不出周圍的街區了，因為周圍的建築物已經夷為平地。

她現在正試圖安全地前往父母的家，但她說：「在死亡從天而降的時候，你還能躲到哪裡去？」

娜迪婭和BBC採訪到的其他加薩居民都說，加薩現在的破壞程度已經是前所未有的了。

「加薩已沒有安全的地方」

Photo Credit: Dina Faisal / BBC News 這是迪娜・法伊薩爾在利麥勒街區的住宅花園受轟炸前後的照片。

在高檔的沿海社區利麥勒（Rimal），39歲的迪娜（Dina）和她的母親、父親、姐姐和兩個侄子一起躲在他們帶花園的別墅裡，躲避以色列的空襲。這裡通常是一個安靜的住宅區，距離市中心約三公里（兩英里）。

周一下午，這家人開始聽見附近猛烈的轟炸聲。

「我們以為在房子裡是安全的，但忽然間，毫無徵兆地，窗戶被擊碎了，門砰地一聲飛了起來，」迪娜說，「屋頂的一部分就在我們頭頂上周圍塌下來。」

感到震驚的他們留在這座受損的房屋裡，他們說，這個區域之後又遭受了六次空襲。

周圍一開始安靜下來，迪娜和家人就逃了，為了活命拋下了一切。

他們跑到醫院，治療身上的傷勢，迪娜說，他們很幸運，傷口並沒有很深。

當他們返回家中收拾財物時，房屋已經完全被夷為平地。他們現在臨時和另一個家庭住在一起，迪娜仍然努力從「失去我們的家、我們的回憶和我們曾經覺得安全的地方」這樣的震驚中恢復過來。

「在加薩沒有一個地方是安全的了，」她補充道。

忙於拯救生命的醫院

Photo Credit: AFP / BBC News 加薩城的一座建築被燒成焦黑色。

在人口稠密的加薩地帶，最大的醫療設施阿爾希法（Alshifaa）醫院的主席穆罕默德・阿博・蘇雷馬醫師（Dr Mohamed Abo Suleima）表示，情況相當嚴峻。

「至少已有850人遇害，4000多人受傷，」他說。

由於加薩地帶的電力被切斷，醫院一直依賴發電機。他說，他們的電力只夠再維持三天。

隨著以色列宣布對加薩實施全面封鎖，醫院的淡水也很緊缺。阿博・蘇雷馬醫師表示，他們現在只在「救命的情況下」才使用潔淨水，同時還不得不關閉醫院的其他部門來幫助拯救生命。

Photo Credit: AFP / BBC News 加薩城的一個難民營被轟炸夷為平地。

這名醫師擔心病人的安全，但也擔心他的員工。他說有救護車輛受到攻擊，一名醫師在前往醫院的路上遇害。

根據聯合國巴勒斯坦難民機構（UNRWA）的數據，過去24小時內，流離失所的民眾人數迅速增加，超過18.7萬名加薩人現已逃離家園尋求避難。

隨著猛烈轟炸接連不斷，該機構已經安置了137500人，但同時擔心很快會達到容量極限。

極度恐懼

27歲的伊沙克曾經和他的年邁母親、父親、嫂子以及她的五個孩子一起住在舒加艾耶（Shuja'iyya）社區。在哈瑪斯周六發動襲擊之後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）向全國表示，他們將進入一場「漫長而艱難的戰爭」，伊舍克和他的家人預料到了即將到來的是什麼。

他們收拾好最貴重的財物，每人帶著一個小包，去市中心尋找避難所。

在途中，這個有20口人的家庭試著儲備一些生活雜貨等必須品，但是由於很多加薩人一得知周六的襲擊之後就趕忙儲備物資，商店幾乎已空無一物。

他們最終躲藏到了市中心一個住宅樓的防空洞裡，那裡還有其他的家庭。

「我們在那裡逗留了48小時，沒有電也沒有水，」伊沙克說。然後在周一晚上，他接到以色列軍隊的信息，要求他們在深夜撤離這棟樓。他們逃跑的去路只被空襲的閃光照亮。

「我們周圍所能看到的只有建築物的殘骸。」

他們向市中心的北邊走，到了一個通常較為安靜的住宅區，但很快發現那裡的「大多數建築物已經被夷為平地」。

伊沙克和家人，還有另外10個家庭，躲在一個部分被毀的建築樓底層。他們已經在黑暗中躲藏了12個多小時。

「我們活在極度恐懼當中，不知道未來幾個小時會遇到什麼，我們一起祈禱安全，」他說。他們還不知道接下來該怎麼辦，也不知道要去哪裡。

（本文中的BBC受訪者均不願意公開出鏡）

Photo Credit: BBC News

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本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九