寮國經濟因債台高築岌岌可危，頂尖大學畢業生稱「感到絕望」只想去澳洲打工
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喬（Jo）是寮國一所頂尖大學的畢業生，剛獲得英語文學專業學位，但這位22歲的年輕人，卻表示自己已感到「絕望」。面對慘淡的就業市場，在首都永珍生活的他對在國內找個工作不抱任何期望，而是想去澳洲當一名清潔工或水果採摘工。他的願望很低，卻反映出悄無聲息蔓延在像他這樣同齡人中幻滅感，原因是過去兩年來寮國經歷的嚴重和持續的經濟衰退。
喬（Jo）是寮國一所頂尖大學的畢業生，剛獲得英語文學專業學位，但這位畢業才幾周的22歲年輕人，表示自己已感到「絕望」。
面對慘淡的就業市場，在首都永珍生活的他對在國內找個工作不抱任何期望，而是想去澳洲當一名清潔工或水果採摘工。他的願望很低，卻反映出悄無聲息蔓延在像他這樣同齡人中幻滅感，原因是過去兩年來寮國經歷的嚴重和持續的經濟衰退。
「這一代人都不相信政府。他們想離開寮國，他們不相信政府說的任何話，」他告訴BBC。「我的大多數朋友都有同樣的想法，但我們只是私下談論。如果你在公開場合說他們的壞話，不知道會發生什麼。」
這場經濟危機始於一項為中國支持的基建項目而草率進行的政府舉債計劃。這場危機幾乎沒有緩解的跡象，公共債務飆升至不可持續的水平，迫使政府削減預算，通貨膨脹率居高不下、貨幣貶值到歷史新點，使這個東南亞的貧窮國家的許多居民生活困頓。
今年4月，活動家阿努薩·「傑克」·朗蘇彭遭槍擊，凸顯了這個一黨專制國家，不惜為壓制改革呼聲而採取的殘酷手段。這使年輕一代越來越多地將目光轉移到國外。
寮國裔法國國際人權律師、人權組織「馬努西亞基金會」（Manushya Foundation）創始人埃米莉·普拉迪吉特（Emilie Pradichit）說：「（年輕人）甚至不考慮改變現狀，而是覺得我該如何離開這個國家——我被困在這裏了，沒有未來。」
「如果你看到自己的國家成為中國的殖民地，你看到一個完全腐敗的政府，而你又不能說出來，因為如果你說出來，你可能因此遇害——你會願意留下來嗎？」
「債務陷阱」
寮國是一個人口稀少的內陸國家，人口約750萬，也是東南亞一個最貧窮和最不發達的國家。為了改變這個以農業為主的社會，寮國政府在過去十年中推動了多個大型基礎設施項目，其大多由寮國的傳統盟友和鄰國中國提供資金，而中國自2013年以來一直在通過「一帶一路」倡議向該國提供大量貸款。
寮國利用外資修建了數十座大壩，將自己打造成「東南亞的電池」，成為該地區主要電力出口國。但供過於求導致許多大壩的電力無法消化，而寮國國家電力公司也背負著50億美元（41億英鎊）的債務。
由於缺乏資金，寮國在2021年向一家中資公司授予了25年的特許經營權，允許其管理大部分電網，包括對電力出口的控制權。
債務纏身的大型項目還包括連接永珍和中國南部的寮中鐵路。這條鐵路於2021年12月通車，耗資59億美元，給寮國政府帶來了19億美元的債務。北京稱，這條鐵路創造了一條「經濟走廊」，但對一些經濟學家來說，這並不合乎情理，尤其是因為中國國企持有了70%的股份。
新加坡東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）高級研究員、經濟學家賈揚特·梅農（Jayant Menon）在談及這條鐵路時表示：「我相信人們很高興能快速穿越寮國旅行，但以商定的成本來看，這是不合理的。」
這些加劇了寮國不斷膨脹的債務。國際貨幣基金組織（IMF）數據顯示，寮國目前的債務佔其國內生產總值（GDP）比例在全球位列第九，其中約一半是欠中國的。寮國現在不得不向該國的貸款人借更多的錢來度日。
「寮國欠中國的債務太多，以至於他們的議價能力受到損害，」梅農說。「寮國不得不借錢還債，這就是債務陷阱的定義。」
寮國政府沒有對此置評。梅農認為，該國曾多次拒絕其他國際貸款方而選擇北京，或許是因為寮國政府內部認為中國「不會讓另一個社會主義國家失敗」。他補充說，中國政府也對於在斯里蘭卡之後有另一個「一帶一路」國家出現債務違約持謹慎態度。
目前唯一能阻止這一違約的是兩國一次次簽訂債務延期協議，而其條件仍然非常不透明，這引發了人們對中國政府對寮國日益增長的影響力的擔憂。當被問及寮國是否有成為附庸國的風險時，梅農說「開弓沒有回頭箭」。
他說，「大量債務累積」造成的「宏觀不穩定性」也導致寮國貨幣基普兌美元匯率持續貶值，創下歷史新低。這導致物價上漲，創下幾十年來的新高，而普通寮國人對此感受最深。
「如果我不省吃儉用，我會死去」
「我從來沒有經歷過像今年這樣的事情，」60多歲、看上去憔悴的豐賽（Phonxay）說。她在永珍的一個食品市場賣家用主食，稱顧客越來越少，因為「價格每天都在上漲」。她還補充說，八月份是迄今物價最貴的一個月。她的家人不得不改變生活方式以生存。
「我家需要比以往任何時候在吃上省錢。我們只吃以前一半的食物，」豐賽說。「但我得這麼做，否則我會死去。」
未來幾年，寮國年輕人在經濟危機中會首當其衝。他們的未來被抵押給了這些基礎設施項目，但這些項目給他們提供的實際機會少之又少。
19歲的森（Sen）在寮國北部琅勃拉邦一家酒店擔任前台接待員。他說：「寮國非常適合旅遊，但不適合居住。」
琅勃拉邦再次恢復了往日的繁華。在被聯合國教科文組織列為世界遺產的老城裏，絡繹不絕的遊客在法國殖民時期老建築前打卡。
森表示，日子依然艱難。「對於像我這樣的普通人來說，這非常艱難。只是比在印度無家可歸的人要好一些，也許只是比朝鮮好一點。我是認真的，我們只是想活下去。」
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
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從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。