寮國經濟因債台高築岌岌可危，頂尖大學畢業生稱「感到絕望」只想去澳洲打工

喬（Jo）是寮國一所頂尖大學的畢業生，剛獲得英語文學專業學位，但這位畢業才幾周的22歲年輕人，表示自己已感到「絕望」。

面對慘淡的就業市場，在首都永珍生活的他對在國內找個工作不抱任何期望，而是想去澳洲當一名清潔工或水果採摘工。他的願望很低，卻反映出悄無聲息蔓延在像他這樣同齡人中幻滅感，原因是過去兩年來寮國經歷的嚴重和持續的經濟衰退。

「這一代人都不相信政府。他們想離開寮國，他們不相信政府說的任何話，」他告訴BBC。「我的大多數朋友都有同樣的想法，但我們只是私下談論。如果你在公開場合說他們的壞話，不知道會發生什麼。」

這場經濟危機始於一項為中國支持的基建項目而草率進行的政府舉債計劃。這場危機幾乎沒有緩解的跡象，公共債務飆升至不可持續的水平，迫使政府削減預算，通貨膨脹率居高不下、貨幣貶值到歷史新點，使這個東南亞的貧窮國家的許多居民生活困頓。

今年4月，活動家阿努薩·「傑克」·朗蘇彭遭槍擊，凸顯了這個一黨專制國家，不惜為壓制改革呼聲而採取的殘酷手段。這使年輕一代越來越多地將目光轉移到國外。

寮國裔法國國際人權律師、人權組織「馬努西亞基金會」（Manushya Foundation）創始人埃米莉·普拉迪吉特（Emilie Pradichit）說：「（年輕人）甚至不考慮改變現狀，而是覺得我該如何離開這個國家——我被困在這裏了，沒有未來。」

「如果你看到自己的國家成為中國的殖民地，你看到一個完全腐敗的政府，而你又不能說出來，因為如果你說出來，你可能因此遇害——你會願意留下來嗎？」

「債務陷阱」

寮國是一個人口稀少的內陸國家，人口約750萬，也是東南亞一個最貧窮和最不發達的國家。為了改變這個以農業為主的社會，寮國政府在過去十年中推動了多個大型基礎設施項目，其大多由寮國的傳統盟友和鄰國中國提供資金，而中國自2013年以來一直在通過「一帶一路」倡議向該國提供大量貸款。

寮國利用外資修建了數十座大壩，將自己打造成「東南亞的電池」，成為該地區主要電力出口國。但供過於求導致許多大壩的電力無法消化，而寮國國家電力公司也背負著50億美元（41億英鎊）的債務。

由於缺乏資金，寮國在2021年向一家中資公司授予了25年的特許經營權，允許其管理大部分電網，包括對電力出口的控制權。

債務纏身的大型項目還包括連接永珍和中國南部的寮中鐵路。這條鐵路於2021年12月通車，耗資59億美元，給寮國政府帶來了19億美元的債務。北京稱，這條鐵路創造了一條「經濟走廊」，但對一些經濟學家來說，這並不合乎情理，尤其是因為中國國企持有了70%的股份。

Photo Credit：BBC / Alastair McCready 中寮鐵路是眾多讓寮國負債累累的基建項目之一。

新加坡東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）高級研究員、經濟學家賈揚特·梅農（Jayant Menon）在談及這條鐵路時表示：「我相信人們很高興能快速穿越寮國旅行，但以商定的成本來看，這是不合理的。」

這些加劇了寮國不斷膨脹的債務。國際貨幣基金組織（IMF）數據顯示，寮國目前的債務佔其國內生產總值（GDP）比例在全球位列第九，其中約一半是欠中國的。寮國現在不得不向該國的貸款人借更多的錢來度日。

「寮國欠中國的債務太多，以至於他們的議價能力受到損害，」梅農說。「寮國不得不借錢還債，這就是債務陷阱的定義。」

寮國政府沒有對此置評。梅農認為，該國曾多次拒絕其他國際貸款方而選擇北京，或許是因為寮國政府內部認為中國「不會讓另一個社會主義國家失敗」。他補充說，中國政府也對於在斯里蘭卡之後有另一個「一帶一路」國家出現債務違約持謹慎態度。

目前唯一能阻止這一違約的是兩國一次次簽訂債務延期協議，而其條件仍然非常不透明，這引發了人們對中國政府對寮國日益增長的影響力的擔憂。當被問及寮國是否有成為附庸國的風險時，梅農說「開弓沒有回頭箭」。

他說，「大量債務累積」造成的「宏觀不穩定性」也導致寮國貨幣基普兌美元匯率持續貶值，創下歷史新低。這導致物價上漲，創下幾十年來的新高，而普通寮國人對此感受最深。

Photo Credit: GettyImages 4月13日，一列開往寮國首都永珍的列車於中國雲南省昆明市的昆明站出發。

「如果我不省吃儉用，我會死去」

「我從來沒有經歷過像今年這樣的事情，」60多歲、看上去憔悴的豐賽（Phonxay）說。她在永珍的一個食品市場賣家用主食，稱顧客越來越少，因為「價格每天都在上漲」。她還補充說，八月份是迄今物價最貴的一個月。她的家人不得不改變生活方式以生存。

「我家需要比以往任何時候在吃上省錢。我們只吃以前一半的食物，」豐賽說。「但我得這麼做，否則我會死去。」

未來幾年，寮國年輕人在經濟危機中會首當其衝。他們的未來被抵押給了這些基礎設施項目，但這些項目給他們提供的實際機會少之又少。

19歲的森（Sen）在寮國北部琅勃拉邦一家酒店擔任前台接待員。他說：「寮國非常適合旅遊，但不適合居住。」

琅勃拉邦再次恢復了往日的繁華。在被聯合國教科文組織列為世界遺產的老城裏，絡繹不絕的遊客在法國殖民時期老建築前打卡。

森表示，日子依然艱難。「對於像我這樣的普通人來說，這非常艱難。只是比在印度無家可歸的人要好一些，也許只是比朝鮮好一點。我是認真的，我們只是想活下去。」