由於職場競爭日益激烈，中國年輕人開始走進非洲掏金、逃避和叛逆

今年20歲的陳卓出生在中國中部地區一個農村家庭，下面有一個弟弟。為了給家裡減輕負擔，他選擇畢業後馬上工作，而不是考研繼續求學。

他從去（2022）年秋天校園招聘時就開始找工作，半年內陸陸續續向國內企業投出了1000多份簡歷，但臨近畢業也沒有落實一份合適的工作。

儘管家人擔憂，權衡之後，他最終接受了一份遠在非洲的工作。

在中國經濟不景氣、青年失業率高企的情況下，職場競爭激烈，對於陳卓這些畢業於普通高校的年輕人來說更是如此。他就讀於重慶一所普通大學的國際貿易專業，截至畢業，班上50多位同學中，僅有十幾位工作有了著落。

而隨著中非經貿往來日益頻繁，大批中資企業進駐非洲多國，越來越多大學畢業的年輕人把目光投向非洲，試圖在那裡找尋出路。

今年6月，陳卓懷著忐忑不安情緒到了非洲西部國家加納（Ghana），但後來發現，並沒有他想像的那麼糟糕。

「來之前我對非洲還是有一定的擔心，擔心吃不好飯、會經常生病、有很多蚊子什麼的，但到了之後發現，並不存在這些事情，」陳卓在《BBC》的訪問中說。

過去，除了法語專業的學生，到非洲工作基本不是中國應屆畢業生的考慮，語言障礙、安全問題、文化差異等因素令他們望而卻步。但慢慢地，隨著職場競爭日益激烈，非洲進入了越來越多中國年輕人的視野，有人看重中國在非洲不斷增長的投資帶來的機遇，以及當地蓬勃發展的華人社區，思考著未來的創業前景； 還有一些新生代年輕人希望到非洲體驗多元文化，提升外語能力。

Photo Credit: Chen Zhuo / BBC News 在加納首都阿克拉，一家中國人開的奶茶店。

不斷增長的興趣與需求

中國年輕人去非洲工作的人數和區域分佈至今沒有可靠的統計。但在中國社群媒體上，對外派非洲工作的興趣正在增長。

在微博上，話題標籤「年薪20萬你會考慮外派非洲嗎？」在今年7月底一度飆至熱搜榜第一位，相關文章閲讀量達到2億，有近30萬人參與互動。在年輕人聚集的社群平台小紅書和嗶哩嗶哩上，一些發文者拍攝的非洲工作經歷吸引了上百萬人觀看，在評論區，許多留言詢問怎樣去非洲、如何選擇公司、當地是否安全等等。

「越來越多中國年輕人到非洲工作，他們不僅到大型國有企業工作，還以較小的團體、甚至個人形式到非洲尋找創業機會」， 美國喬治亞州立大學國際傳播副教授瑪利亞・列普尼科娃（Maria Repnikova）說。她研究非洲語境下的中國。

「這種需求很大程度上來自中國的大型項目，尤其是在基礎設施和技術領域」。

Photo Credit: Bilibili / BBC News 在社群媒體Bilibili上，一些發文者拍攝的非洲工作經歷吸引了上百萬人觀看。

「這種趨勢不是均衡發展，而是取決於特定非洲國家的安全和經濟狀況」，列普尼科娃教授指出。根據她對非洲東北部埃塞俄比亞的研究經驗，過去的四年裡，由於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和戰爭，那裡的華人社區已經萎縮。但有趣的是，一些中國人離開後並沒有選擇回國，而是移居到非洲其他國家。

過去十年裡，中國一直是非洲第一大貿易伙伴國。據官方統計，2022年，中非貿易額達到2820億美元，同比增長約11%；與此同時，中國在非洲的企業數量幾乎翻了一番，達到約3500家。

抵達加納首都阿克拉後，陳卓說，是驚喜不斷。在市中心一家購物中心，有相當多的中國零售品牌入駐，附近還有中國人開的火鍋店、KTV、奶茶店、酒店等等。他甚至吃到了中國北方口味的豬肉大葱包子、還有河南小吃胡辣湯。

「如果不是看到了黑皮膚的當地人，我還以為我在中國」，他覺得這種情境讓人恍惚。

過去，在非洲的中國企業大多以勞務輸出的方式大量招聘合約工人，並傾向於招聘有經驗積累的人來擔任管理職位，而現在，一些在非洲的中資企業似乎開始青睞那些有技術和管理潛力的年輕人。

剛畢業的陳卓已經是加納一家中資重型建築設備公司的銷售部經理。

高薪吸引

許多中國年輕人提到，吸引他們到非洲工作的其中一個重要原因是——高薪。

首先是包吃包住，大部分年輕人都有一個自己的小單間，公司會提供適合中國人口味的飯菜，負擔往返機票、簽證費等等。其次，除了基本工資，許多企業還會給員工發放高額的外派補貼和艱苦補助，以及獎金、提成等。

在陳卓所在的公司，以他大學應屆生的身份，所有費用加起來，一年至少能賺20萬人民幣。一般外派合約是每一年或三年一簽，那麼三年下來，扣除支出，「起碼能攢下50萬」。

陳卓來自農村家庭，這樣的工資水平很大程度上減輕了家裡的負擔。他拿出第一個月的工資給媽媽買了一條項鏈寄回老家，給成日擔驚受怕的母親帶去許多安慰。

而對比之下，以他普通大學應屆生的資歷，在大城市工作頂多每月能賺1萬左右，扣除房租、交通等費用，幾乎所剩無幾。

不過，高薪的背後有無盡的孤獨。即便有不少中國人開的娛樂場所，但舒適性和技術含量趕不上國內。剛來幾個月的陳卓還沒想好怎樣利用大段的業餘時間對抗孤獨。

偶爾，當他在工作時受到老闆指責，會在夜晚寫下日記抒發內心的落寞。但除此之外，他對這裡的生活和工作大體滿意。對於他來說，一份好的收入更重要，合約期結束後，他還是會考慮留下來繼續工作。「畢竟還年輕」，他說。

美國聖母大學（University of Notre Dame）政治學副教授馬佳士（Joshua Eisenman）說，中國多年來一直希望經濟崛起，吸引海外青年回國發展，但現在卻有人願意去那麼遠的地方工作，或者認為必須走那麼遠才能找到機會，「實在令人驚訝」。