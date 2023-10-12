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2023/10/12,
中東

規模6.3強震再襲阿富汗西部，官方下修死亡人數至1000，倖存者無家可歸將面臨寒冬考驗

規模6.3強震再襲阿富汗西部，官方下修死亡人數至1000，倖存者無家可歸將面臨寒冬考驗
Photo Credit: GettyImages

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阿富汗救災管理官員先前指出，週末地震造成2053人死亡，但衛生部長埃巴德（Qalandar Ebad）隨後表示，災區地處偏遠及重複通報等因素，造成死亡人數計算上的混淆。

（中央社）阿富汗西北部城市赫拉特7日發生規模6.3強震後，餘震不斷，昨（11）日再發生規模6.3地震，居民感到驚慌。阿富汗塔利班政府將地震死亡人數由超過2000人下修至1000人以上。

《法新社》報導，最新一波地震於11日清晨發生在赫拉特（Herat）以北約30公里處。自7日強震以來，赫拉特數以千計的民眾已在戶外度過4個夜晚。

「太可怕了，整個赫拉特都嚇壞了」，32歲的古多斯（Abdul Qudos）直說，「我們非常害怕，甚至看到樹（被風吹）動，都會以為地震又要來了」。

阿富汗救災管理官員先前指出，週末地震造成2053人死亡，但衛生部長埃巴德（Qalandar Ebad）隨後表示，災區地處偏遠及重複通報等因素，造成死亡人數計算上的混淆。

埃巴德表示，當整座村莊都被摧毀，確認受影響及死傷人數是非常困難的過程。他補充說，已有2400人受傷。

埃巴德指出，11日地震又造成至少1人喪生，130人受傷。

11日發生地震之前，這地區才出現規模5.0及4.1的餘震，但一名《法新社》記者表示，赫拉特市災情輕微。

自週末強震以來，強烈餘震持續不斷，許多居民都搭起帳篷，睡在車上或花園。

在強震襲擊阿富汗之前，當地就已面臨嚴峻人道危機，自塔利班（Taliban）奪回政權後，外國紛紛停止援助。

另外，《路透社》報導，11日發生地震後，赫拉特省長辦公室表示，部分地區出現災損，但未提供細節。聲明指出，「行動醫療隊與官員一起進行救援工作，已將數名傷者送到醫院」。

歐洲聯盟表示，將額外提供250萬歐元（約新台幣8525萬元）給人道救援夥伴，也已提供緊急庇護套組、冬季用帳篷及衛生用品等救援物資。

巴基斯坦、伊朗、土耳其及中國已承諾將提供食物、毛毯、藥物、帳棚及捐款協助救災。聯合國人道事務協調廳也宣布將提供總值500萬美元（約新台幣1.6億元）的援助。

強震倖存者無家可歸，料將面臨寒冬考驗

（中央社）阿富汗7日強震造成逾千人喪命，在救難人員竭盡所能搜尋生還者之際，數以千計無家可歸的倖存者正準備迎接冬天的到來。

《法新社》報導，阿富汗7日發生規模6.3的致命強震，之後又出現不少強烈餘震，志工拿著鏟子、十字鎬在赫拉特（Herat）奮力救災，同時，其他人則忙著挖掘墳墓埋葬罹難者。

聯合國表示，估計有約1700個家庭的1萬2000多人受到影響，津達揚區（Zinda Jan）11個村莊的房舍更「全數」被震毀。

在納耶布拉菲村（Nayeb Rafi），居民札瑞恩（Zareen）的11名家人命喪倒塌的磚石下。他表示，援助單位提供的帳棚無法抵禦冬季的風暴。

70多歲的他告訴《法新社》說：「如果政府不把我們帶走或幫助我們，我們就會被困在這裡。」

對2021年8月奪下阿富汗政權，並與國際援助單位關係緊張的塔利班（Taliban）當局來說，提供大規模庇護將會是一大挑戰。

40歲的納依姆（Mohammad Naeem）告訴《法新社》，他失去母親在內的12名親人。他說：「這裡一間房子都不剩了，我們連可過夜的房間都沒有。」

「我們沒辦法再住在這裡了，如你們所見，我們一家人都在此遇難，怎麼有辦法再住在這裡？」

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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