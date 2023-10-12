以色列「鐵劍戰爭」反擊哈瑪斯，人民團結一心參戰；數以千計外籍人士受困，各國撤僑行動一次看
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在入口調配與指揮交通的軍人看到記者，很主動接受採訪，表達以色列軍人的決心，他們意志堅定，不完成任務絕不會停止，並警告以色列北邊的黎巴嫩不要輕舉妄動。他說，「我們出生在以色列，很樂意為以色列打這場戰爭，沒有人會替我們打仗，我們是在為我們自己打仗！」
以色列「鐵劍戰爭」反擊哈瑪斯，人民團結一心參戰
（中央社）巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）10月7日清晨發起陸海空全面攻擊，讓以色列措手不及，造成嚴重傷亡，宛如以色列版本的911事件。儘管政府起初應對不及，引發人民失望和憤怒，但一旦宣戰，以色列人民迅速團結，提供人力和物資支援參戰官兵。
以色列是世界上為數不多實行全民徵兵制的國家之一。除了一些特殊族群，例如阿拉伯裔以色列公民和猶太學院學生等，每位高中畢業生都被徵召入伍，並在退伍後擔任後備軍人，直到年滿45歲。因此，以色列人對於上戰場的軍人有特別的同理心和關懷，彷彿這些軍人是他們的兒女。
面對戰爭，無論政治立場、宗教信仰，多數以色列人都能團結一致，支持上戰場的軍人。因此，從以色列宣戰開始，許多被徵召的軍人家屬和志願者就積極組織起來，募集衛生用品、內衣褲襪、頭燈等物資與軍需品，送到各個軍營，也有不同大小的志願團體攜帶食物和炊具前往軍營外，準備食物、甜點和飲料慰勞軍人。
《中央社》記者隨著一名被徵召軍人的家長，帶著食物和補給物資前往距離特拉維夫約30分鐘車程的軍營。快到軍營時，已可看到道路兩邊停滿車輛，軍車進進出出，有些中型巴士載著被徵召的軍人來報到，也有不少軍人家屬來送慰勞品；轉角處有志工擺設點心飲料提供給忙進忙出的軍人，也有幾位剛抵達的志工開始搭遮棚、擺設餐盤、準備提供餐點與甜食給軍人。
在入口調配與指揮交通的軍人看到記者，很主動接受採訪，表達以色列軍人的決心，他們意志堅定，不完成任務絕不會停止，並警告以色列北邊的黎巴嫩不要輕舉妄動。他說，「我們出生在以色列，很樂意為以色列打這場戰爭，沒有人會替我們打仗，我們是在為我們自己打仗！」
他接著說：「哈瑪斯應該要很擔憂，這不是一場遊戲，他們以為我們分裂脆弱，但以色列是團結的，你看不管右派、左派、宗教信仰者或世俗派，大家都在這裡，我們是一個團隊。」他更強調：「有神的幫助，我們相信可以很快結束這場戰爭，把人質帶回來。」
知道記者來自台灣，他說：「希望再跟你們相會。台灣，我們喜歡你們，我們（兩國間）有很多相同的地方，感謝你們的支持。」
以色列人民團結一心，軍營外的氣氛非但不嚴肅緊張，反而因為家屬和志願者接連送來慰勞物品，充滿了活力。音樂播放，志工們協助指揮交通和調配物資，軍人們對這場戰爭充滿信心。
以巴衝突外籍人士受困，各國撤僑行動一次看
巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯7日突襲以色列，以國發動報復攻擊，雙方衝突演變成全面戰爭，數以千計各國僑民受困以國和巴勒斯坦自治區，各國政府展開撤僑行動。
以下是《法新社》根據官方消息彙整各國撤僑行動：
- 韓國
韓國外交部表示，一架飛機搭載192名韓國公民撤離特拉維夫，11日清晨抵達仁川國際機場。
韓國外交部，本週稍後還會有約30名韓國公民搭乘商業客機撤離。另外27名目前在以色列進行基督朝聖之旅的韓國公民則將經陸路抵達鄰近的約旦。
- 加拿大
加拿大政府表示，本週稍後將在加國軍方的協助下，替加拿大公民安排特別的航班。
- 巴西
巴西政府計劃出動至少6架飛機，儘速撤離任何想離開以色列和巴勒斯坦自治區的公民。
巴西政府表示，在以色列約有1萬4000名巴西公民，巴勒斯坦自治區則有6000人。當中有些人已搭乘商業客機離開。
- 阿根廷
阿根廷是拉丁美洲擁有最多猶太人口的國家，該國在以色列有超過1200名僑民，阿根廷在10日展開撤僑行動。
阿根廷國防部長塔伊亞納（Jorge Taiana）表示，一天3架次空軍軍機將把要求離開的1246名阿根廷公民撤離到義大利首都羅馬。接著，阿根廷國家航空公司阿根廷航空（Aerolineas Argentinas）將把這些僑民載回布宜諾斯艾利斯。
- 法國
法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）10日宣布，外交部危機小組將於12日安排一個法國航空（Air France）特別航班從特拉維夫起飛，以協助撤離任何無法離開以色列的法國公民。
- 瑞士
瑞士外交部9日晚間宣布，瑞士國際航空公司（Swiss International Air Lines）將於10日安排一個特別航班飛往特拉維夫（Tel Aviv），撤回瑞士公民。
瑞士外交部表示，官方登記定居以色列和巴勒斯坦自治區的瑞士公民和他們家人共約2萬8000人。
- 西班牙
西班牙外交部表示，當局安排了一個航班10日漏夜從特拉維夫撤僑，機上有200人。
- 奈及利亞
奈及利亞政府表示，奈國300多人前往以色列進行基督朝聖之旅，他們從以色列逃到約旦。奈及利亞政府已將他們載運回國。
這個朝聖團體從伯利恆（Bethlehem）前往拿撒勒（Nazareth）途中，聽到以色列南部遭到攻擊的消息。
以巴戰爭爆發後，這個團體和奈及利亞基督教朝聖委員會（Nigerian Christian Pilgrims' Commission）協調替他們安排交通從陸路到約旦，然後搭乘專機回拉哥斯（Lagos）。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
我們想讓你知道的是
從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。