以色列「鐵劍戰爭」反擊哈瑪斯，人民團結一心參戰；數以千計外籍人士受困，各國撤僑行動一次看

以色列「鐵劍戰爭」反擊哈瑪斯，人民團結一心參戰

（中央社）巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）10月7日清晨發起陸海空全面攻擊，讓以色列措手不及，造成嚴重傷亡，宛如以色列版本的911事件。儘管政府起初應對不及，引發人民失望和憤怒，但一旦宣戰，以色列人民迅速團結，提供人力和物資支援參戰官兵。

以色列是世界上為數不多實行全民徵兵制的國家之一。除了一些特殊族群，例如阿拉伯裔以色列公民和猶太學院學生等，每位高中畢業生都被徵召入伍，並在退伍後擔任後備軍人，直到年滿45歲。因此，以色列人對於上戰場的軍人有特別的同理心和關懷，彷彿這些軍人是他們的兒女。

面對戰爭，無論政治立場、宗教信仰，多數以色列人都能團結一致，支持上戰場的軍人。因此，從以色列宣戰開始，許多被徵召的軍人家屬和志願者就積極組織起來，募集衛生用品、內衣褲襪、頭燈等物資與軍需品，送到各個軍營，也有不同大小的志願團體攜帶食物和炊具前往軍營外，準備食物、甜點和飲料慰勞軍人。

《中央社》記者隨著一名被徵召軍人的家長，帶著食物和補給物資前往距離特拉維夫約30分鐘車程的軍營。快到軍營時，已可看到道路兩邊停滿車輛，軍車進進出出，有些中型巴士載著被徵召的軍人來報到，也有不少軍人家屬來送慰勞品；轉角處有志工擺設點心飲料提供給忙進忙出的軍人，也有幾位剛抵達的志工開始搭遮棚、擺設餐盤、準備提供餐點與甜食給軍人。

在入口調配與指揮交通的軍人看到記者，很主動接受採訪，表達以色列軍人的決心，他們意志堅定，不完成任務絕不會停止，並警告以色列北邊的黎巴嫩不要輕舉妄動。他說，「我們出生在以色列，很樂意為以色列打這場戰爭，沒有人會替我們打仗，我們是在為我們自己打仗！」

他接著說：「哈瑪斯應該要很擔憂，這不是一場遊戲，他們以為我們分裂脆弱，但以色列是團結的，你看不管右派、左派、宗教信仰者或世俗派，大家都在這裡，我們是一個團隊。」他更強調：「有神的幫助，我們相信可以很快結束這場戰爭，把人質帶回來。」

知道記者來自台灣，他說：「希望再跟你們相會。台灣，我們喜歡你們，我們（兩國間）有很多相同的地方，感謝你們的支持。」

以色列人民團結一心，軍營外的氣氛非但不嚴肅緊張，反而因為家屬和志願者接連送來慰勞物品，充滿了活力。音樂播放，志工們協助指揮交通和調配物資，軍人們對這場戰爭充滿信心。

以巴衝突外籍人士受困，各國撤僑行動一次看

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯7日突襲以色列，以國發動報復攻擊，雙方衝突演變成全面戰爭，數以千計各國僑民受困以國和巴勒斯坦自治區，各國政府展開撤僑行動。

以下是《法新社》根據官方消息彙整各國撤僑行動：

韓國

韓國外交部表示，一架飛機搭載192名韓國公民撤離特拉維夫，11日清晨抵達仁川國際機場。

韓國外交部，本週稍後還會有約30名韓國公民搭乘商業客機撤離。另外27名目前在以色列進行基督朝聖之旅的韓國公民則將經陸路抵達鄰近的約旦。

加拿大

加拿大政府表示，本週稍後將在加國軍方的協助下，替加拿大公民安排特別的航班。

巴西

巴西政府計劃出動至少6架飛機，儘速撤離任何想離開以色列和巴勒斯坦自治區的公民。

巴西政府表示，在以色列約有1萬4000名巴西公民，巴勒斯坦自治區則有6000人。當中有些人已搭乘商業客機離開。

阿根廷

阿根廷是拉丁美洲擁有最多猶太人口的國家，該國在以色列有超過1200名僑民，阿根廷在10日展開撤僑行動。

阿根廷國防部長塔伊亞納（Jorge Taiana）表示，一天3架次空軍軍機將把要求離開的1246名阿根廷公民撤離到義大利首都羅馬。接著，阿根廷國家航空公司阿根廷航空（Aerolineas Argentinas）將把這些僑民載回布宜諾斯艾利斯。

法國

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）10日宣布，外交部危機小組將於12日安排一個法國航空（Air France）特別航班從特拉維夫起飛，以協助撤離任何無法離開以色列的法國公民。

瑞士

瑞士外交部9日晚間宣布，瑞士國際航空公司（Swiss International Air Lines）將於10日安排一個特別航班飛往特拉維夫（Tel Aviv），撤回瑞士公民。

瑞士外交部表示，官方登記定居以色列和巴勒斯坦自治區的瑞士公民和他們家人共約2萬8000人。

西班牙

西班牙外交部表示，當局安排了一個航班10日漏夜從特拉維夫撤僑，機上有200人。

奈及利亞

奈及利亞政府表示，奈國300多人前往以色列進行基督朝聖之旅，他們從以色列逃到約旦。奈及利亞政府已將他們載運回國。

這個朝聖團體從伯利恆（Bethlehem）前往拿撒勒（Nazareth）途中，聽到以色列南部遭到攻擊的消息。

以巴戰爭爆發後，這個團體和奈及利亞基督教朝聖委員會（Nigerian Christian Pilgrims' Commission）協調替他們安排交通從陸路到約旦，然後搭乘專機回拉哥斯（Lagos）。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航